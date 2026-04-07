Zerova tecknar avtal med Comfort som service- och underhållspartner i Sverige

Stärker lokal support och säkrar drift av laddinfrastruktur på den svenska marknaden

AMSTERDAM, 7 april, 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, tillverkare av laddningslösningar för elfordon, ingår ett strategiskt partnerskap med Comfort i Sverige avseende service och underhåll. Genom avtalet etableras Comfort som Zerovas lokala partner för service och underhåll, vilket stärker supportkapaciteten, förbättrar responstider och säkerställer hög tillgänglighet för kunder i Sverige.

Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

Comfort har en stark lokal närvaro och gedigen erfarenhet som installatör och serviceorganisation. Inom ramen för partnerskapet kommer Comfort att fokusera på service och underhåll av Zerovas laddinfrastruktur, vilket skapar en tydlig och effektiv supportstruktur samt säkerställer pålitlig leverans.

"Att ha en stark lokal servicepartner är avgörande för att bygga kundförtroende och säkerställa hög driftsäkerhet och upptid," säger Brian Huang, Business Operations Director på Zerova. "Comforts närvaro och tekniska kapacitet i Sverige gör det möjligt för oss att leverera kortare responstider och långsiktigt stabil funktionalitet för våra kunder."

"Servicekvalitet blir allt viktigare i takt med att marknaden för elbilsladdning växer och mognar," säger Mattias Lindgren, Chef för riksaffärer, Comfortgruppen. "Vi är stolta över att samarbeta med Zerova och bidra med strukturerat underhåll, hög kompetens och lokal närvaro för att stödja kunder över hela Sverige."

Partnerskapet är redan i drift, med etablerad servicekapacitet för att möta behoven hos Zerovas kunder på den svenska marknaden.

Om Zerova

Zerova utvecklar och producerar skräddarsydda lösningar för laddning av elfordon. Med över 50 års tillverkningserfarenhet inom elektronik och mer än ett decennium som laddinfrastrukturtillverkare tillhandahåller Zerova ett omfattande utbud av DC-laddare, från mobila 30 kW laddare till distribuerade Megawatt-lösningar – och erbjuder lösningar för olika sektorer som depåer för buss och lastbil, bygg- och anläggning, detaljhandel och laddoperatörer. För mer information om Zerovas laddningslösningar och servicenätverk, besök www.zerovatech.com

Om Comfort

Comfortgruppen är en av Sveriges ledande multidisciplinära installationskoncerner. Comfortgruppen utför entreprenaduppdrag och installationstjänster, service och underhåll inom el, ventilation och VS för fastigheter och anläggningar över hela Sverige. Exempel på tjänster är helhetslösningar inom fordonsladdning, VVS-installationer och energieffektivisering.

