Zerova désigne Comfort comme partenaire de service et de maintenance en Suède

Renforcement de l'assistance locale et meilleure disponibilité des chargeurs sur le marché suédois

AMSTERDAM, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui un partenariat de service et de maintenance avec Comfort en Suède. Dans le cadre de cet accord, Comfort devient le partenaire local de Zerova pour le service après-vente et la maintenance, améliorant ainsi les temps de réponse et l'assistance à long terme pour les clients dans toute la Suède.

Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

Comfort apporte une solide expérience de terrain en tant qu'installateur et organisme de service. Dans le cadre de cet accord, Comfort se concentrera sur le service et la maintenance, afin d'assurer aux clients suédois une structure d'assistance claire et une exécution locale fiable.

« Disposer d'un partenaire de service local solide est essentiel pour la confiance des clients et la continuité des opérations », a déclaré Brian Huang, directeur des opérations commerciales chez Zerova. « La présence et les capacités de Comfort en Suède permettent d'assurer des temps de réponse plus rapides et des performances fiables à long terme pour les clients. »

« La qualité du service est essentielle au fur et à mesure du développement du marché de la recharge des véhicules électriques », a déclaré Mattias Lindgren, Responsable de l'activité nationale chez Comfort. « Nous sommes fiers de nous associer à Zerova et d'apporter notre assistance aux clients suédois grâce à une maintenance structurée et à une expertise sur site. »

Le partenariat est déjà actif, avec des capacités de service locales déjà en place au profit des clients dans toute la Suède.

À propos de Zerova

Zerova est spécialisée dans la conception et la production de solutions de recharge de véhicules électriques de marque, fournissant des systèmes entièrement personnalisés. Avec plus de 50 ans d'excellence en matière de fabrication et plus d'une décennie dans le domaine de la recharge des VE, Zerova propose une gamme complète de chargeurs CC allant de 30 kW à des solutions dépassant le mégawatt – au service de divers secteurs tels que les flottes de véhicules, les dépôts, l'exploitation minière, la construction, les services publics, la vente de voitures d'occasion, l'hôtellerie, la vente au détail et les stations-service. Pour plus d'informations sur les solutions de recharge des véhicules électriques et le réseau de services de Zerova, consultez le site www.zerovatech.com.

À propos de Comfort

Comfort est une chaîne d'installation suédoise d'envergure nationale qui emploie plus de 2 500 personnes dans toute la Suède. Comfort propose des services et des solutions dans les domaines de l'électricité, de la plomberie (VVS), du chauffage et de la ventilation, assurant une assistance de bout en bout, de l'installation à l'entretien et à la maintenance. Forte d'un réseau d'entreprises locales spécialisées, Comfort fournit une expertise certifiée et une couverture locale pour soutenir des opérations de construction et d'infrastructure fiables. www.comfort.se

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