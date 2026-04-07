Zerova ernennt Comfort zum Service- und Wartungspartner in Schweden

Ausbau der lokalen Unterstützung und Beschleunigung der Verfügbarkeit von Ladestationen auf dem gesamten schwedischen Markt

AMSTERDAM, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, ein Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gab heute eine Service- und Wartungspartnerschaft mit Comfort in Schweden bekannt. Durch diese Vereinbarung wird Comfort zum lokalen Partner von Zerova für Kundendienst und Wartung, wodurch die Reaktionszeiten verkürzt und der langfristige Support für Kunden in ganz Schweden verbessert werden.

Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

Comfort bringt umfassende praktische Erfahrung als Installations- und Serviceunternehmen mit. Im Rahmen der Vereinbarung wird sich Comfort auf Service und Wartung konzentrieren und so sicherstellen, dass schwedische Kunden von einer klaren Supportstruktur und einer zuverlässigen Umsetzung vor Ort profitieren.

„Ein starker lokaler Servicepartner ist für das Vertrauen der Kunden und die Betriebskontinuität unerlässlich", sagte Brian Huang, Business Operations Director bei Zerova. „Die Präsenz und die Kompetenzen von Comfort in Schweden helfen uns, schnellere Reaktionszeiten und eine zuverlässige langfristige Leistung für unsere Kunden zu gewährleisten."

„Die Servicequalität ist entscheidend, während der Markt für EV-Ladestationen wächst", sagte Mattias Lindgren, Head of National Business bei Comfort. „Wir sind stolz darauf, mit Zerova zusammenzuarbeiten und Kunden in Schweden mit strukturierter Wartung und Fachkompetenz vor Ort zu unterstützen."

Die Partnerschaft ist bereits aktiv, und es stehen nun lokale Servicekapazitäten bereit, um Kunden in ganz Schweden zu unterstützen.

Informationen zu Zerova

Zerova ist auf die Entwicklung und Herstellung von Marken-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert und liefert vollständig maßgeschneiderte Systeme. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Fertigung und mehr als einem Jahrzehnt im Bereich EV-Laden bietet Zerova ein umfassendes Sortiment an Gleichstromladegeräten von 30 kW bis zu Megawatt-Lösungen für verschiedene Branchen wie Flotten, Depots, Bergbau, Bauwesen, Versorgungsunternehmen, CPOs, Gastgewerbe, Einzelhandel und Tankstellen. Weitere Informationen über Zerovas EV-Ladelösungen und Servicenetz finden Sie unter www.zerovatech.com

Informationen zu Comfort

Comfort ist eine landesweite schwedische Installationskette mit mehr als 2.500 Mitarbeitern in ganz Schweden. Comfort bietet Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Elektrotechnik, Sanitär (VVS), Heizung und Lüftung und gewährleistet eine umfassende Betreuung von der Installation bis hin zu laufendem Service und Wartung. Über ein Netzwerk spezialisierter lokaler Unternehmen stellt Comfort zertifiziertes Fachwissen und eine flächendeckende Präsenz vor Ort bereit, um einen zuverlässigen Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur zu gewährleisten. www.comfort.se

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