BingX stellt Listing FastTrack für eine schnelle und transparente Aufnahme von Tokens vor

PANAMA CITY, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-AI-Unternehmen, gab heute die Einführung von Listing FastTrack bekannt – ein schnellerer Zugang für innovative Projekte, um auf BingX gelistet zu werden. Dies wird durch verbesserte Unterstützung, wegweisende Infrastruktur und Sicherheit untermauert.

Listing FastTrack ist das neue Portal von BingX, über das Projekte Token-Listings auf BingX in einem kürzeren und einfacheren Verfahren mit einer transparenten Gebührenstruktur beantragen können. Die Anträge werden direkt an den exklusiven Genehmigungsprozess von BingX übermittelt und zeitnah beantwortet. Dank der Multi-Chain-Kompatibilität von BingX mit mehr als 170 Public Chains können Bereitstellung und Launch innerhalb von Stunden abgeschlossen werden, und die Projekte erhalten langfristig kontinuierliche Unterstützung vom BingX-Team. Mit mehr als 20 Millionen globalen Nutzern, einem Shield Fund in Höhe von 150 Millionen US-Dollar und einem 100% Reservennachweis bietet BingX den Projektteams eine solide Community-Basis und Schutz für ihre Listings.

Vivien Lin, Chief Product Officer bei BingX, kommentierte: "Listing FastTrack ist ein bedeutender Schritt in unserem Engagement, Innovationen zu fördern und der Blockchain-Community außergewöhnliche Dienstleistungen anzubieten. Wir sind bereit, mit Cutting-Edge-Projekten zusammenzuarbeiten und sie mit unserer umfangreichen globalen Nutzerbasis zu verbinden. Unsere robusten Marketingmaßnahmen und fortschrittliche Infrastruktur stellen sicher, dass BingX eine zuverlässige Plattform für das Wachstum von Projekten ist".

Diese Einführung demonstriert das Engagement von BingX, eine transparente und zuverlässige Plattform zu etablieren. Durch die Straffung des Token-Listing-Prozesses und die Bereitstellung hochwertiger Projekte für globale Nutzer ist Listing FastTrack ein entscheidender Meilenstein in den Bemühungen von BingX, die Krypto-Community zu stärken.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

