BingX Meluncurkan Listing FastTrack, Pendaftaran Token yang Cepat dan Transparan

Listing FastTrack merupakan portal baru BingX. Proyek-proyek kripto dapat mengajukan pendaftaran token di BingX dalam proses yang lebih singkat dan sederhana, dengan biaya yang transparan dan terjadwal. Aplikasi akan diajukan langsung melalui persetujuan eksklusif BingX, dan segera ditanggapi. Didukung oleh kompatibilitas multi-chain BingX di lebih dari 170 rantai publik. Sehingga penerapan dan peluncuran aset dapat diselesaikan dalam hitungan jam, selanjutnya mendapatkan dukungan berkelanjutan dari tim BingX dalam jangka panjang. Selain itu ada dukungan lebih dari 20 juta pengguna global, dengan dana perlindungan sebesar $150 juta,dan 100% Proof of Reserves. Belum lagi BingX juga menyediakan basis komunitas yang solid dan perlindungan bagi tim proyek untuk listingnya.

Vivien Lin, Chief Product Officer BingX, mengatakan, "Listing di FastTrack menandai langkah signifikan dalam komitmen kami untuk mendorong inovasi dan menyediakan layanan luar biasa bagi komunitas blockchain. Kami siap berkolaborasi dengan proyek-proyek mutakhir dan menghubungkannya dengan basis pengguna global kami yang luas. Langkah-langkah pemasaran kami yang kuat dan infrastruktur canggih memastikan bahwa BingX adalah platform yang andal untuk pertumbuhan proyek."

Peluncuran ini menunjukkan komitmen BingX untuk membangun platform yang transparan dan andal. Dengan menyederhanakan proses pencatatan token dan menghadirkan proyek-proyek berkualitas kepada pengguna global, Pencatatan di FastTrack merupakan tonggak penting dalam upaya BingX untuk memberdayakan komunitas kripto.

Tentang BingX

Didirikan pada tahun 2018, BingX adalah bursa kripto dan perusahaan AI Web3 terkemuka, yang melayani komunitas global dengan lebih dari 20 juta pengguna. Dengan rangkaian lengkap produk dan layanan bertenaga AI, termasuk derivatif, perdagangan spot, dan perdagangan salinan, BingX melayani kebutuhan pengguna yang terus berkembang di semua tingkat pengalaman, dari pemula hingga profesional. Berkomitmen untuk membangun platform perdagangan yang tepercaya dan cerdas, BingX memberdayakan pengguna dengan perangkat inovatif yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri. Pada tahun 2024, BingX dengan bangga menjadi mitra bursa kripto resmi Chelsea Football Club, menandai debut yang menggembirakan di dunia sponsorship olahraga.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: https://bingx.com/

SOURCE BingX