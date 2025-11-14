BingX запускает Listing FastTrack - ускоренную и прозрачную программу листинга токенов

ПАНАМА, 14 ноября 2025 года /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о запуске Listing FastTrack – нового инструмента для быстрого, прозрачного и безопасного листинга инновационных блокчейн-проектов на платформе BingX.

BingX Unveils Listing FastTrack for Swift and Transparent Token Onboarding

Listing FastTrack – это обновлённый портал BingX, где команды проектов могут подать заявку на листинг токена по упрощённой процедуре и с прозрачной структурой комиссий. Заявки поступают напрямую в эксклюзивный канал одобрения BingX и рассматриваются в кратчайшие сроки. Благодаря мультицепочечной совместимости BingX (поддержка более 170 публичных сетей), развёртывание и запуск могут быть выполнены всего за несколько часов, а в дальнейшем проект получает долгосрочную поддержку команды BingX. С более чем 20 миллионами пользователей по всему миру, страховым фондом $150 млн и 100% Proof of Reserves, BingX предоставляет проектам надёжную инфраструктуру, сильную комьюнити-базу и безопасность для их токен-листингов.

«Запуск Listing FastTrack – это важный шаг в нашей миссии по поддержке инноваций и предоставлению исключительных сервисов блокчейн-сообществу», – отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX. – «Мы готовы сотрудничать с передовыми проектами и обеспечивать им доступ к нашей глобальной пользовательской базе. Сильный маркетинг и технологическая инфраструктура BingX делают нашу платформу надёжным партнёром для роста и развития проектов.»

Этот запуск подчёркивает приверженность BingX принципам прозрачности и инноваций. Упрощая процесс листинга и открывая пользователям доступ к перспективным проектам, Listing FastTrack становится важным этапом в развитии инициатив BingX по поддержке криптоиндустрии.

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания с более чем 20 миллионами пользователей по всему миру. Платформа предлагает широкий набор AI-инструментов, включая торговлю деривативами, спот и копитрейдинг. BingX создаёт надёжную и интеллектуальную торговую экосистему, повышающую уверенность и эффективность пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, что стало важным шагом в развитии спортивного направления бренда.

Подробнее: https://bingx.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2823326/BingX_Unveils_Listing_FastTrack_for_Swift_and_Transparent_Token_Onboarding.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg