BingX wprowadza Listing FastTrack - szybki i przejrzysty proces wprowadzania tokenów na giełdę

BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, ogłosiła uruchomienie Listing FastTrack – nowej, szybszej ścieżki dla innowacyjnych projektów, które chcą zostać notowane na BingX. Program jest wspierany przez zaawansowaną infrastrukturę, wzmocnione zabezpieczenia oraz rozszerzoną pomoc dla zespołów projektowych.

Listing FastTrack to nowy portal BingX, w którym projekty mogą złożyć wniosek o listing tokena w krótszym i prostszym procesie, z przejrzystym harmonogramem opłat. Wnioski trafiają bezpośrednio do ekskluzywnego kanału akceptacji BingX i są rozpatrywane niezwłocznie. Dzięki kompatybilności wielołańcuchowej BingX, obejmującej ponad 170 publicznych blockchainów, wdrożenie i uruchomienie listingu mogą zostać ukończone w ciągu kilku godzin, a projekt otrzymuje długoterminowe wsparcie zespołu BingX. Dzięki ponad 20 milionom użytkowników na całym świecie, funduszowi ochronnemu o wartości 150 milionów dolarów oraz 100% Proof of Reserves, BingX zapewnia zespołom projektowym solidną bazę społecznościową i wysoki poziom bezpieczeństwa podczas wprowadzania tokenów na giełdę.

„Listing FastTrack to znaczący krok w naszym zaangażowaniu na rzecz wspierania innowacji i dostarczania wyjątkowych usług społeczności blockchain" – powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. – „Jesteśmy gotowi współpracować z najbardziej nowatorskimi projektami i łączyć je z naszą globalną bazą użytkowników. Nasze silne działania marketingowe oraz zaawansowana infrastruktura sprawiają, że BingX jest niezawodną platformą do skalowania projektów."

Wprowadzenie Listing FastTrack podkreśla dążenie BingX do budowania przejrzystej i godnej zaufania platformy. Usprawniając proces listingu i dostarczając użytkownikom wysokiej jakości projekty, Listing FastTrack stanowi kluczowy krok w misji BingX na rzecz wzmocnienia społeczności kryptowalut.

O BingX

Założona w 2018 roku, BingX jest wiodącą giełdą kryptowalut i firmą Web3 AI, obsługującą globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Dzięki szerokiemu zestawowi produktów opartych na AI – w tym instrumentom pochodnym, handlowi spot i copy tradingowi – BingX odpowiada na potrzeby użytkowników na każdym poziomie zaawansowania, od początkujących po profesjonalistów. Zaangażowana w budowanie inteligentnej i godnej zaufania platformy tradingowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia poprawiające efektywność i pewność użytkowników. W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym klubu Chelsea FC, debiutując w świecie sponsoringu sportowego.

