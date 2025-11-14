BingX presenta Listing FastTrack para un listado de tokens rápido y transparente

BingX

14 de noviembre de 2025

CIUDAD DE PANAMÁ, 14 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y compañía de IA Web3, anunció hoy el lanzamiento de Listing FastTrack, una vía acelerada para que proyectos innovadores puedan listar sus tokens en BingX con un proceso más ágil, transparente y respaldado por infraestructura y seguridad de alto nivel.

BingX presenta Listing FastTrack para un listado de tokens rápido y transparente (PRNewsfoto/BingX)

Listing FastTrack es el nuevo portal de BingX que permite a los proyectos aplicar para listar sus tokens mediante un proceso más corto y sencillo, bajo una estructura de tarifas totalmente transparente. Las aplicaciones se enviarán directamente al canal exclusivo de aprobación de BingX y recibirán respuesta de manera expedita. Gracias a la compatibilidad multichain de BingX, que abarca más de 170 cadenas públicas, la implementación y el lanzamiento pueden completarse en cuestión de horas, con apoyo continuo del equipo de BingX a largo plazo. Con más de 20 millones de usuarios globales, un Shield Fund de 150 millones de dólares y un 100% de Proof of Reserves , BingX ofrece a los equipos de proyecto una base comunitaria sólida y un entorno de protección para sus listados.

Vivien Lin , Chief Product Officer de BingX, afirmó: "Listing FastTrack marca un paso importante en nuestro compromiso por impulsar la innovación y ofrecer servicios excepcionales a la comunidad blockchain. Estamos listos para colaborar con proyectos de vanguardia y conectarlos con nuestra amplia base global de usuarios. Nuestras sólidas estrategias de marketing y nuestra infraestructura avanzada garantizan que BingX sea una plataforma confiable para el crecimiento de proyectos."

Este lanzamiento refuerza el compromiso de BingX con una plataforma transparente y confiable. Al optimizar el proceso de listado y acercar proyectos de calidad a usuarios de todo el mundo, Listing FastTrack se convierte en un hito clave en los esfuerzos de BingX por empoderar a la comunidad cripto.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es un exchange de criptomonedas y compañía de IA Web3 que atiende a una comunidad global de más de 20 millones de usuarios. Con un conjunto integral de productos y servicios potenciados por IA, incluyendo derivados, spot trading y copy trading, BingX responde a las necesidades de usuarios de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales. Comprometida con construir una plataforma de trading confiable e inteligente, BingX ofrece herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el desempeño y la confianza. En 2024, BingX se convirtió en el exchange oficial de criptomonedas del Chelsea Football Club, marcando su debut en el mundo del patrocinio deportivo.

Para más información, visite: https://bingx.com/ 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823503/BingX_Unveils_Listing_FastTrack_for_Swift_and_Transparent_Token_Onboarding.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5623008/BingX_logo_Logo.jpg

