Gravity Game Unite (GGU) schließt die offene Beta-Phase für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global erfolgreich ab

Überprüfung der allgemeinen Spielqualität, einschließlich einer stabilen Serverumgebung während der OBT-Phase

Positives Nutzer-Feedback zur Unterstützung von sieben Sprachen, zum Levelsystem und zur hochwertigen Lokalisierung. Nutzertreffen für Juli geplant

KUALA LUMPUR, Malaysia, 30. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Gaming-Unternehmens Gravity, gab am 29. Mai bekannt, dass sie den Open-Beta-Test (OBT) für ihr PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global erfolgreich abgeschlossen hat.

Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded

GGU führte vom 20. bis 28. Mai (malaysischer Zeit) den offenen Beta-Test für Ragnarok Zero: Global durch, der sich an Nutzer in Südostasien, Europa und Ozeanien richtete. Im Rahmen dieses OBT hat das Unternehmen die allgemeine Spielqualität überprüft, einschließlich der Serverstabilität und der Optimierung.

Ragnarok Zero: Global lässt den klassischen Charme des Originals Ragnarok Online in moderner Form wiederaufleben und hebt sich gleichzeitig durch eine neue, aus dem bestehenden Universum erweiterte Handlung sowie durch Änderungen an der Entwicklungsstruktur und dem allgemeinen Spielverlauf ab. Das Spiel bietet zudem eine komfortablere Spielumgebung dank einer verbesserten Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, Automatikkampf-Funktionen, einer optimierten Bewegungssteuerung und erweiterten Kamerafunktionen.

Die Nutzer, die am OBT teilgenommen haben, äußerten sich insgesamt positiv und lobten insbesondere das Levelsystem und die Qualität der Lokalisierung. Um ein reibungsloses Spielerlebnis für Nutzer weltweit zu gewährleisten, hat GGU Unterstützung für sieben Sprachen bereitgestellt. Darüber hinaus erhielten Spieler, die am Anwesenheits-Event auf der OBT-Seite teilnahmen, einmal täglich 20.000 kostenlose Kafra-Punkte. Um die Teilnahme zusätzlich zu fördern, wurden exklusive Vorteile angeboten, die nur während des OBT verfügbar waren, darunter limitierte Titel und limitierte Kostümteile. Das in der OBT-Umfrage gesammelte Nutzerfeedback wird in zukünftige Tests einfließen.

Im Vorfeld des offiziellen Starts plant GGU, im Juli ein Ragnarok Zero: Global-Treffen für Spieler zu veranstalten, um direkt mit den Spielern in Kontakt zu treten. Insbesondere ist zum Zeitpunkt des offiziellen Starts die Einführung eines globalen Servers für Südostasien, Europa und Ozeanien geplant, womit das Spiel der erste PC-Titel der „Ragnarok"-Reihe ist, der diesen Schritt vollzieht. Dies soll dazu beitragen, regionenübergreifende Nutzergemeinschaften zu aktivieren. Darüber hinaus plant GGU die Einführung eines UGC-Systems (User-Generated Content), das es den Nutzern ermöglicht, an der Erstellung von Inhalten im Spiel mitzuwirken.

„Wir möchten allen Nutzern aus Südostasien, Europa und Ozeanien, die an der OBT teilgenommen haben, unseren aufrichtigen Dank aussprechen", sagte Harry Choi, President von Gravity Game Unite. „Wir beabsichtigen, das während dieses Tests erhaltene Feedback aktiv in das Spiel einfließen zu lassen. Wir bitten Sie um Ihr anhaltendes Interesse und Ihre Unterstützung für Ragnarok Zero: Global bis zum offiziellen Start."

In der Zwischenzeit findet bei GGU eine Vorregistrierung für Ragnarok Zero: Global statt. Spieler, die sich vorab registrieren, erhalten nach dem Start spezielle Belohnungen im Spiel. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite zur Vorregistrierung:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

Auf dem Laufenden bleiben

Spieler können den offiziellen Kanälen von Ragnarok Zero: Global folgen, um die neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten.

Am OBT teilnehmen: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Pre-Register: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr4

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Informationen zu Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) ist eine weltweite Publishing- und Service-Tochtergesellschaft von Gravity Co., Ltd. mit Hauptsitz in Malaysia. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Ragnarok-Titel bereitzustellen und durch Publishing, Betrieb sowie Community-Einbindung globale Spieledienste für Spieler weltweit zu betreiben.

Informationen zu Gravity Co., Ltd.

Gravity Co., Ltd. wurde im April 2000 gegründet und ist an der Nasdaq Global Market (GRVY) notiert. Das Unternehmen ist ein weltweit tätiges Spieleunternehmen mit Hauptsitz in Korea. Gravity ist vor allem für sein Flaggschiff-MMORPG Ragnarok Online bekannt und erweitert sein Portfolio kontinuierlich um Online- und Mobile-Games, die von Millionen Spielern weltweit gespielt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990322/image1.jpg

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