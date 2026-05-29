Gravity Game Unite (GGU) kết thúc thành công giai đoạn OBT cho tựa game PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Xác nhận chất lượng trải nghiệm chơi game tổng thể, bao gồm môi trường máy chủ ổn định trong thời gian diễn ra OBT

Người chơi đánh giá tích cực về khả năng hỗ trợ 7 ngôn ngữ, hệ thống tăng cấp và chất lượng bản địa hóa cao. Sự kiện gặp gỡ cộng đồng người chơi dự kiến diễn ra vào tháng 7

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 29 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), công ty con tại Malaysia của nhà phát hành game toàn cầu Gravity, ngày 29 tháng 5 thông báo đã kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm mở rộng (OBT) cho tựa game PC MMORPG Ragnarok Zero: Global.

GGU đã triển khai giai đoạn OBT cho Ragnarok Zero: Global từ ngày 20 tới 28 tháng 5 theo giờ Malaysia, hướng tới người chơi tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương. Thông qua đợt OBT này, công ty đã xác nhận chất lượng trải nghiệm chơi game tổng thể, bao gồm độ ổn định máy chủ và khả năng tối ưu hóa.

Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded

Ragnarok Zero: Global tái hiện sức hút kinh điển của Ragnarok Online theo phong cách hiện đại, đồng thời tạo sự khác biệt với cốt truyện mới được mở rộng từ vũ trụ hiện có, cùng những thay đổi trong cấu trúc phát triển nhân vật và tiến trình phát triển tổng thể trong game. Trò chơi cũng mang đến môi trường trải nghiệm thuận tiện hơn thông qua giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng được nâng cấp, tính năng chiến đấu tự động, cải thiện sự tiện lợi trong di chuyển và mở rộng các chức năng camera.

Người chơi tham gia OBT nhìn chung đã đưa ra phản hồi tích cực, đặc biệt đánh giá cao hệ thống tăng cấp và chất lượng bản địa hóa. Để hỗ trợ trải nghiệm chơi game mượt mà cho người chơi toàn cầu, GGU cung cấp hỗ trợ 7 ngôn ngữ. Ngoài ra, người chơi tham gia sự kiện điểm danh trên trang OBT còn nhận được 20.000 điểm Kafra miễn phí mỗi ngày một lần. Các phần thưởng độc quyền chỉ có trong thời gian OBT, bao gồm danh hiệu giới hạn và vật phẩm trang phục giới hạn, cũng được cung cấp nhằm khuyến khích người chơi tham gia nhiều hơn. Các phản hồi thu thập được thông qua khảo sát OBT sẽ được áp dụng cho các đợt thử nghiệm tiếp theo.

Trước thềm ra mắt chính thức, GGU dự kiến tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng người chơi Ragnarok Zero: Global vào tháng 7 nhằm giao lưu trực tiếp với người chơi. Đáng chú ý, tại thời điểm ra mắt chính thức, trò chơi dự kiến triển khai máy chủ toàn cầu tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương, đánh dấu tựa game đầu tiên thuộc thương hiệu Ragnarok trên PC thực hiện điều này. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp kích hoạt các cộng đồng người chơi liên khu vực. Ngoài ra, GGU cũng có kế hoạch giới thiệu hệ thống UGC (nội dung do người chơi tạo), cho phép người chơi tham gia sáng tạo nội dung trong game.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả người chơi tại Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Đại Dương đã tham gia OBT", HarryChoi, Chủ tịch Gravity Game Unite chia sẻ. "Chúng tôi dự định sẽ tích cực phản ánh các ý kiến đóng góp thu được trong đợt thử nghiệm này vào trò chơi. Mong rằng người chơi sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ Ragnarok Zero: Global cho tới ngày ra mắt chính thức".

Trong khi đó, GGU hiện đang triển khai chương trình đăng ký trước cho Ragnarok Zero: Global. Người chơi đăng ký trước sẽ nhận được các phần thưởng đặc biệt trong game sau khi trò chơi ra mắt. Chi tiết xem thêm tại trang đăng ký trước:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

Người chơi có thể theo dõi các kênh chính thức của Ragnarok Zero: Global để nhận tin tức và cập nhật mới nhất.

Giới thiệu về Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) là công ty con toàn cầu phụ trách phát hành và dịch vụ trò chơi của Gravity Co., Ltd., có trụ sở chính tại Malaysia. Công ty tập trung cung cấp các tựa game Ragnarok và vận hành dịch vụ game toàn cầu cho người chơi trên toàn thế giới thông qua phát hành, vận hành và xây dựng cộng đồng.

Giới thiệu về Gravity Co., Ltd.

Được thành lập vào tháng 4 năm 2000 và niêm yết trên Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. là một công ty game toàn cầu có trụ sở chính tại Hàn Quốc. Nổi tiếng nhất với tựa game MMORPG chủ lực Ragnarok Online, Gravity tiếp tục mở rộng danh mục với các trò chơi trực tuyến và di động được hàng triệu người chơi trên toàn thế giới yêu thích.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.