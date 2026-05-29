Gravity Game Unite (GGU) Berjaya Menamatkan OBT bagi PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Mengesahkan kualiti keseluruhan permainan termasuk persekitaran pelayan yang stabil sepanjang tempoh OBT

Maklum balas positif pengguna terhadap sokongan tujuh bahasa, sistem peningkatan tahap dan kualiti penyetempatan yang tinggi. Sesi pertemuan pengguna dirancang pada Julai ini

KUALA LUMPUR, Malaysia, 29 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), anak syarikat Malaysia kepada syarikat permainan global Gravity, mengumumkan pada 29 Mei bahawa syarikat itu telah berjaya menamatkan Ujian Beta Terbuka (OBT) bagi PC MMORPGnya, Ragnarok Zero: Global.

GGU menjalankan OBT bagi Ragnarok Zero: Global dari 20 hingga 28 Mei mengikut Waktu Malaysia, menyasarkan pengguna di Asia Tenggara, Eropah dan Oceania. Melalui OBT tersebut, syarikat mengesahkan kualiti keseluruhan permainan termasuk kestabilan dan pengoptimuman pelayan.

Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded

Ragnarok Zero: Global menghidupkan semula daya tarikan klasik Ragnarok Online dalam bentuk moden, sambil membezakan dirinya melalui jalan cerita baharu yang diperluaskan daripada alam semesta sedia ada, selain perubahan kepada struktur pembangunan watak dan keseluruhan kemajuan permainan. Permainan ini turut menyediakan persekitaran permainan yang lebih selesa menerusi UI/UX yang dipertingkatkan, ciri auto-combat, kemudahan pergerakan yang ditambah baik dan fungsi kamera yang diperluas.

Pengguna yang menyertai OBT memberikan maklum balas positif secara keseluruhan, khususnya terhadap sistem peningkatan tahap dan kualiti penyetempatan permainan. Bagi memastikan pengalaman permainan yang lancar untuk pengguna global, GGU menyediakan sokongan dalam tujuh bahasa. Selain itu, pemain yang menyertai acara kehadiran di laman OBT menerima 20,000 Free Kafra Points sekali sehari. Manfaat eksklusif yang hanya tersedia semasa OBT, termasuk gelaran terhad dan item kostum terhad, turut diberikan bagi menggalakkan penyertaan. Maklum balas pengguna yang dikumpulkan melalui tinjauan OBT akan diterapkan dalam ujian akan datang.

Menjelang pelancaran rasmi, GGU merancang mengadakan sesi pertemuan pengguna Ragnarok Zero: Global pada Julai bagi berinteraksi secara langsung dengan pemain. Khususnya, ketika pelancaran rasmi nanti, permainan itu merancang memperkenalkan pelayan global yang merangkumi Asia Tenggara, Eropah dan Oceania, menjadikannya judul pertama IP Ragnarok berasaskan PC yang berbuat demikian. Langkah itu dijangka membantu mengaktifkan komuniti pengguna rentas rantau. Selain itu, GGU turut merancang memperkenalkan sistem UGC (Kandungan Janaan Pengguna) yang membolehkan pengguna mengambil bahagian dalam penciptaan kandungan dalam permainan.

"Kami ingin merakamkan penghargaan tulus kepada semua pengguna dari Asia Tenggara, Eropah dan Oceania yang menyertai OBT ini," kata Presiden Gravity Game Unite, Harry Choi. "Kami merancang untuk secara aktif menerapkan maklum balas yang diterima sepanjang ujian ini ke dalam permainan. Kami berharap anda terus memberikan perhatian dan sokongan kepada Ragnarok Zero: Global sehingga pelancaran rasminya."

Pada masa yang sama, GGU kini sedang menjalankan prapendaftaran bagi Ragnarok Zero: Global. Pemain yang membuat prapendaftaran akan menerima ganjaran khas dalam permainan selepas pelancaran. Maklumat lanjut boleh didapati di halaman prapendaftaran:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

Kekal Berhubung

Pemain boleh mengikuti saluran rasmi Ragnarok Zero: Global untuk berita dan kemas kini terkini:

Sertai OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Pradaftar: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr4

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Latar Belakang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) ialah anak syarikat penerbitan dan perkhidmatan global milik Gravity Co., Ltd. yang beribu pejabat di Malaysia. Syarikat ini memberi tumpuan kepada penyampaian judul Ragnarok dan pengendalian perkhidmatan permainan global untuk pemain di seluruh dunia menerusi aktiviti penerbitan, operasi dan penglibatan komuniti.

Latar Belakang Gravity Co., Ltd.

Ditubuhkan pada April 2000 dan disenaraikan di Pasaran Global Nasdaq (GRVY), Gravity Co., Ltd. ialah syarikat permainan global yang beribu pejabat di Korea. Dikenali menerusi MMORPG utamanya, Ragnarok Online, Gravity terus memperluas portfolionya dengan permainan dalam talian dan mudah alih yang dinikmati jutaan pemain di seluruh dunia.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.