Gravity Game Unite (GGU), PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"ın Açık Beta Testi'ni (OBT) başarıyla tamamladı

OBT dönemi boyunca istikrarlı sunucu ortamı da dahil olmak üzere genel oyun kalitesi doğrulandı

7 dil desteği, seviye atlama sistemi ve yüksek kaliteli yerelleştirme konusunda kullanıcıların olumlu geri bildirimleri. Temmuz ayı için kullanıcı buluşması planlandı

KUALA LUMPUR, Malezya, 30 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Küresel oyun şirketi Gravity'nin Malezya'daki iştiraki Gravity Game Unite (GGU), 29 Mayıs'ta PC MMORPG oyunu Ragnarok Zero: Global'in Açık Beta Testini (OBT) başarıyla tamamladığını duyurdu.

GGU, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Malezya saatine göre Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'daki kullanıcıları hedef alarak Ragnarok Zero: Global OBT gerçekleştirdi. Bu OBT aracılığıyla şirket, sunucu kararlılığı ve optimizasyonu da dahil olmak üzere genel oyun kalitesini test etti.

Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded

Ragnarok Zero: Global orijinal Ragnarok Online'ın klasik cazibesini modern bir şekilde yeniden canlandırırken, mevcut evrenden yola çıkarak genişletilmiş yeni bir hikâye ile kendini farklılaştırıyor; ayrıca karakter gelişim yapısı ve genel oyun akışında da değişiklikler getiriyor. Oyun ayrıca, geliştirilmiş UI/UX, otomatik savaş özellikleri, daha rahat hareket imkanı ve genişletilmiş kamera işlevleri sayesinde daha konforlu bir oyun ortamı sunuyor.

OBT'ye katılan kullanıcılar genel olarak olumlu tepkiler verirken, özellikle seviye atlama sistemini ve yerelleştirme kalitesini övdüler. Küresel kullanıcıların sorunsuz bir oyun deneyimi yaşayabilmesi için GGU yedi dil desteği sağlamıştır. Ayrıca, OBT sayfası katılım etkinliğine katılan oyuncular günde bir kez 20.000 Ücretsiz Kafra Puanı kazandı. Katılımı daha da teşvik etmek amacıyla, sınırlı sayıda başlık ve kostüm öğeleri de dahil olmak üzere, yalnızca OBT süresince geçerli olan özel avantajlar da sunuldu OBT anketi aracılığıyla toplanan kullanıcı geri bildirimleri, gelecekteki testlere yansıtılacaktır.

Resmi lansman öncesinde GGU, oyuncularla doğrudan iletişim kurmak amacıyla Temmuz ayında bir Ragnarok Zero: Global kullanıcı buluşması düzenlemeyi planlıyor. Özellikle, oyunun resmi lansmanı sırasında Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'yı kapsayan küresel bir sunucu devreye alınacak; bu, Ragnarok serisinin PC platformunda bunu gerçekleştiren ilk oyunu olacak. Bunun, bölgeler arası kullanıcı topluluklarını harekete geçirmeye yardımcı olması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, GGU, kullanıcıların oyun içi içeriklerin oluşturulmasına katılmalarını sağlayan bir UGC (Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik) sistemi uygulamaya koymayı planlıyor.

"Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'dan OBT'ye katılan tüm kullanıcılara en içten şükranlarımızı sunuyoruz" dedi, Harry Choi, Gravity Game Unite Başkanı. "Bu test sırasında alınan geri bildirimleri aktif bir şekilde oyuna yansıtmayı planlıyoruz. Resmi lansmanına kadar Ragnarok Zero: Global'e olan ilginiz ve desteğinizin devamını rica ediyoruz."

Bu arada, GGU şu anda Ragnarok Zero: Global için ön kayıtları sürdürüyor. Ön kayıt yaptıran oyuncular, oyunun piyasaya sürülmesinden sonra özel oyun içi ödüller kazanacaklar. Daha fazla ayrıntı ön kayıt sayfasında bulunabilir:

https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

Oyuncular, resmi Ragnarok Zero: Global kanallarını son haberler ve güncellemeler için takip edebilir.

Gravity Game Unite SDN. BHD. Hakkında

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU), merkezi Malezya'da bulunan Gravity Co. Ltd. şirketinin küresel bir yayıncılık ve hizmetler alanında faaliyet gösteren bir iştirakidir. Şirket, Ragnarok oyunlarını sunmaya ve yayıncılık, operasyonlar ve topluluk katılımı yoluyla dünya çapındaki oyuncular için küresel oyun hizmetlerini işletmeye odaklanmaktadır.

Gravity Co., Ltd. hakkında

Nisan 2000'de kurulan ve Nasdaq Global Market'te (GRVY) işlem gören Gravity Co., Ltd. , merkezi Kore'de bulunan küresel bir oyun şirketidir. En çok amiral gemisi MMORPG Ragnarok Online ile tanınan Gravity, dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beğenilen çevrimiçi ve mobil oyunlarla portföyünü genişletmeye devam ediyor.

