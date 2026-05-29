Gravity Game Unite (GGU) ประสบความสำเร็จใน OBT สำหรับ MMORPG บนพีซี "Ragnarok Zero: Global"

News provided by

Gravity Game Unite SDN. BHD.

29 May, 2026, 22:56 CST

  • ตรวจสอบคุณภาพการเล่นเกมโดยรวมและสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรในช่วงการทดสอบเกมแบบเปิดสู่สาธารณะ (OBT)
  • ได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากผู้ใช้เกี่ยวกับการรองรับ 7 ภาษา ระบบการเพิ่มเลเวล และการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ มีการวางแผนจัดงานพบปะผู้ใช้ในเดือนกรกฎาคม

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) บริษัทลูกในมาเลเซียของบริษัทเกมระดับโลก Gravity ประกาศเสร็จสิ้น OBT สำหรับ Ragnarok Zero: Global เกมสวมบทบาทออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นทั่วโลกเข้ามาประลองฝีมือกันบนเซิร์ฟเวอร์เดียว (MMORPG) บนพีซีอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม

GGU ดำเนิน OBT สำหรับ Ragnarok Zero: Global ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 28 พฤษภาคม ตามเวลามาเลเซีย โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย จาก OBT ดังกล่าว บริษัทได้ตรวจสอบคุณภาพการเล่นเกมโดยรวม ตลอดจนความเสถียรและการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์แล้ว

Continue Reading
Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded
Ragnarok Zero: Global OBT Successfully Concluded

Ragnarok Zero: Global นำเสนอเสน่ห์คลาสสิกของ Ragnarok Online ในรูปแบบที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างด้วยเนื้อเรื่องใหม่ที่ขยายจากจักรวาลเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเติบโตและความก้าวหน้าของเกมโดยรวม ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเกมยังมอบสภาพแวดล้อมการเล่นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่าน UI/UX ซึ่งได้รับการอัปเกรด ฟีเจอร์การต่อสู้แบบอัตโนมัติ ความสะดวกในการเคลื่อนไหวที่ได้รับการปรับปรุง ตลอดจนฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของกล้องที่ขยายเพิ่มเติม

บรรดาผู้เล่นที่เข้าร่วม OBT โดยรวมตอบรับในเชิงบวก โดยเฉพาะการชื่นชมระบบเพิ่มเลเวลและกระบวนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้ GGU รองรับถึงเจ็ดภาษาเพื่อสนับสนุนการเล่นเกมอันราบรื่นสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในหน้า OBT ยังได้รับ Kafra Points ฟรี 20,000 แต้มต่อวัน รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษซึ่งมอบเฉพาะในช่วง OBT ได้แก่ ชื่อตำแหน่งและไอเทมเครื่องแต่งกายจำนวนจำกัด เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม โดยข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่รวบรวมผ่านแบบสำรวจ OBT จะถูกนำไปใช้ในการทดสอบในอนาคต

ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ GGU วางแผนที่จะจัดงานพบปะผู้ใช้ Ragnarok Zero: Global ในเดือนกรกฎาคม เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้เล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เกมมีแผนเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ซึ่งนับเป็นเกม Ragnarok IP เกมแรกบนพีซีที่ดำเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นชุมชนผู้เล่นข้ามภูมิภาค นอกจากนี้ GGU ยังวางแผนที่จะนำระบบเนื้อหาซึ่งผู้เล่นเกมสร้างขึ้นมาใช้ โดยจะอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการรังสรรค์เนื้อหาบนเกมด้วย

"เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้เล่นทุกท่านจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ที่เข้าร่วมใน OBT เราวางแผนที่จะนำข้อเสนอแนะซึ่งได้รับระหว่างการทดสอบนี้ไปปรับปรุงเกมอย่างจริงจัง เราขอให้ทุกท่านมอบความสนใจและสนับสนุน Ragnarok Zero: Global ต่อไปจนกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ" HarryChoi ประธาน Gravity Game Unite ทิ้งท้าย

ขณะเดียวกัน GGU กำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Ragnarok Zero: Global ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลพิเศษในเกมหลังจากการเปิดตัว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้าลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

ติดตามข่าวสาร

ผู้เล่นสามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการต่าง ๆ ของ Ragnarok Zero: Global เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลอัปเดตล่าสุด

เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr4

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) เป็นบริษัทในเครือด้านการเผยแพร่และให้บริการเกมระดับโลกของ Gravity Co., Ltd. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการเกม Ragnarok และดำเนินงานบริการเกมระดับโลกสำหรับผู้เล่นทั่วโลกผ่านการเผยแพร่ การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd.

ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market (GRVY) Gravity Co., Ltd. เป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักกันดีจากเกม MMORPG เรือธงอย่าง Ragnarok Online และยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลก

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.

Also from this source

Gravity Game Unite (GGU) Berjaya Menamatkan OBT bagi PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU) Berjaya Menamatkan OBT bagi PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU), anak syarikat Malaysia kepada syarikat permainan global Gravity, mengumumkan pada 29 Mei bahawa syarikat itu telah berjaya...
Gravity Game Unite (GGU) Successfully Concludes OBT for PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU) Successfully Concludes OBT for PC MMORPG "Ragnarok Zero: Global"

Gravity Game Unite (GGU), the Malaysian subsidiary of global gaming company Gravity, announced on May 29 that it has successfully concluded the Open...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

Computer & Electronics

Computer & Electronics

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics