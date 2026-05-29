Gravity Game Unite (GGU) ประสบความสำเร็จใน OBT สำหรับ MMORPG บนพีซี "Ragnarok Zero: Global"
News provided byGravity Game Unite SDN. BHD.
29 May, 2026, 22:56 CST
- ตรวจสอบคุณภาพการเล่นเกมโดยรวมและสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรในช่วงการทดสอบเกมแบบเปิดสู่สาธารณะ (OBT)
- ได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากผู้ใช้เกี่ยวกับการรองรับ 7 ภาษา ระบบการเพิ่มเลเวล และการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ มีการวางแผนจัดงานพบปะผู้ใช้ในเดือนกรกฎาคม
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU) บริษัทลูกในมาเลเซียของบริษัทเกมระดับโลก Gravity ประกาศเสร็จสิ้น OBT สำหรับ Ragnarok Zero: Global เกมสวมบทบาทออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นทั่วโลกเข้ามาประลองฝีมือกันบนเซิร์ฟเวอร์เดียว (MMORPG) บนพีซีอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
GGU ดำเนิน OBT สำหรับ Ragnarok Zero: Global ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 28 พฤษภาคม ตามเวลามาเลเซีย โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย จาก OBT ดังกล่าว บริษัทได้ตรวจสอบคุณภาพการเล่นเกมโดยรวม ตลอดจนความเสถียรและการปรับปรุงประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์แล้ว
Ragnarok Zero: Global นำเสนอเสน่ห์คลาสสิกของ Ragnarok Online ในรูปแบบที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างด้วยเนื้อเรื่องใหม่ที่ขยายจากจักรวาลเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเติบโตและความก้าวหน้าของเกมโดยรวม ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเกมยังมอบสภาพแวดล้อมการเล่นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่าน UI/UX ซึ่งได้รับการอัปเกรด ฟีเจอร์การต่อสู้แบบอัตโนมัติ ความสะดวกในการเคลื่อนไหวที่ได้รับการปรับปรุง ตลอดจนฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของกล้องที่ขยายเพิ่มเติม
บรรดาผู้เล่นที่เข้าร่วม OBT โดยรวมตอบรับในเชิงบวก โดยเฉพาะการชื่นชมระบบเพิ่มเลเวลและกระบวนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ทั้งนี้ GGU รองรับถึงเจ็ดภาษาเพื่อสนับสนุนการเล่นเกมอันราบรื่นสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในหน้า OBT ยังได้รับ Kafra Points ฟรี 20,000 แต้มต่อวัน รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษซึ่งมอบเฉพาะในช่วง OBT ได้แก่ ชื่อตำแหน่งและไอเทมเครื่องแต่งกายจำนวนจำกัด เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม โดยข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่รวบรวมผ่านแบบสำรวจ OBT จะถูกนำไปใช้ในการทดสอบในอนาคต
ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ GGU วางแผนที่จะจัดงานพบปะผู้ใช้ Ragnarok Zero: Global ในเดือนกรกฎาคม เพื่อสื่อสารโดยตรงกับผู้เล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เกมมีแผนเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ระดับโลกครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ซึ่งนับเป็นเกม Ragnarok IP เกมแรกบนพีซีที่ดำเนินการดังกล่าว โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นชุมชนผู้เล่นข้ามภูมิภาค นอกจากนี้ GGU ยังวางแผนที่จะนำระบบเนื้อหาซึ่งผู้เล่นเกมสร้างขึ้นมาใช้ โดยจะอนุญาตให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการรังสรรค์เนื้อหาบนเกมด้วย
"เราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้เล่นทุกท่านจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ที่เข้าร่วมใน OBT เราวางแผนที่จะนำข้อเสนอแนะซึ่งได้รับระหว่างการทดสอบนี้ไปปรับปรุงเกมอย่างจริงจัง เราขอให้ทุกท่านมอบความสนใจและสนับสนุน Ragnarok Zero: Global ต่อไปจนกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ" HarryChoi ประธาน Gravity Game Unite ทิ้งท้าย
ขณะเดียวกัน GGU กำลังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Ragnarok Zero: Global ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลพิเศษในเกมหลังจากการเปิดตัว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้าลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4
ติดตามข่าวสาร
ผู้เล่นสามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการต่าง ๆ ของ Ragnarok Zero: Global เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลอัปเดตล่าสุด
เข้าร่วม OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr4
Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT
Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/
Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/
YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal
TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal
เกี่ยวกับ Gravity Game Unite SDN. BHD.
Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) เป็นบริษัทในเครือด้านการเผยแพร่และให้บริการเกมระดับโลกของ Gravity Co., Ltd. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการเกม Ragnarok และดำเนินงานบริการเกมระดับโลกสำหรับผู้เล่นทั่วโลกผ่านการเผยแพร่ การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เกี่ยวกับ Gravity Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Global Market (GRVY) Gravity Co., Ltd. เป็นบริษัทเกมระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักกันดีจากเกม MMORPG เรือธงอย่าง Ragnarok Online และยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยเกมออนไลน์และเกมมือถือที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลก
SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.
Share this article