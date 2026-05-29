Gravity Game Unite (GGU) Tutup OBT MMORPG PC "Ragnarok Zero: Global" dengan Sukses Besar

Ragnarok Zero: Global menghadirkan kembali game legendaris Ragnarok Online dengan sentuhan yang lebih modern. Game ini menawarkan alur cerita baru yang dikembangkan dari semesta Ragnarok, serta menghadirkan perubahan pada sistem perkembangan karakter dan progres permainan. Untuk meningkatkan kenyamanan bermain, game ini juga dibekali UI/UX yang lebih baik, fitur auto-combat, sistem pergerakan yang lebih praktis, serta fungsi kamera yang lebih luas.

Peserta OBT merespons positif game tersebut. Sistem leveling dan kualitas lokalisasi menjadi dua aspek yang paling banyak mendapat apresiasi dari pemain. Untuk mendukung pengalaman bermain yang lebih nyaman bagi gamer global, GGU menghadirkan dukungan dalam tujuh bahasa. Selain itu, pemain yang mengikuti page attendance event di laman OBT memperoleh 20.000 Free Kafra Points setiap hari. GGU juga membagikan berbagai hadiah eksklusif yang hanya tersedia selama masa OBT, termasuk title dan item kostum edisi terbatas untuk mendorong partisipasi pemain. Seluruh masukan yang dikumpulkan melalui survei OBT akan digunakan sebagai bahan pengembangan pada fase pengujian berikutnya.

Menjelang peluncuran resmi, GGU akan menggelar acara temu komunitas Ragnarok Zero: Global pada Juli mendatang untuk berinteraksi langsung dengan para pemain. Saat resmi dirilis nanti, game ini juga akan menghadirkan server global yang mencakup Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania. Lewat langkah tersebut, Ragnarok Zero: Global menjadi game berbasis IP Ragnarok untuk PC pertama yang mengusung konsep tersebut. Kehadiran server global dapat memperkuat interaksi dan aktivitas komunitas lintaswilayah. Selain itu, GGU berencana menghadirkan sistem UGC (User-Generated Content) agar para pemain ikut berpartisipasi dalam pembuatan konten di dalam game.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemain dari Asia Tenggara, Eropa, dan Oseania yang telah berpartisipasi dalam OBT ini," ujar Harry Choi, President, Gravity Game Unite. "Kami akan menerapkan berbagai masukan yang diperoleh selama fase pengujian dalam pengembangan game. Kami berharap para pemain terus memberikan dukungan dan antusiasme hingga Ragnarok Zero: Global resmi diluncurkan."

Saat ini, GGU masih membuka praregistrasi Ragnarok Zero: Global. Pemain yang mendaftar lebih awal akan memperoleh berbagai hadiah khusus di dalam game setelah peluncuran resmi. Informasi selengkapnya: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr4

Kanal Resmi

Kabar dan informasi terbaru tentang Ragnarok Zero: Global.

Bergabung dalam OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Praregistrasi: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr4

Discord: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Facebook: https://www.facebook.com/ragnarokzeroglobal/

Instagram: https://www.instagram.com/ragnarokzeroglobal/

YouTube: www.youtube.com/@RagnarokZeroGlobal

TikTok: https://www.tiktok.com/@ragnarokzeroglobal

Tentang Gravity Game Unite SDN. BHD.

Gravity Game Unite SDN. BHD. (GGU) merupakan anak usaha global milik Gravity Co., Ltd. yang bergerak dalam bidang penerbitan dan layanan game dengan kantor pusat di Malaysia. Perusahaan ini berfokus menghadirkan berbagai judul Ragnarok, serta mengoperasikan layanan game global melalui kegiatan penerbitan, operasional, dan pengembangan komunitas pemain.

Tentang Gravity Co., Ltd.

Didirikan pada April 2000 dan terdaftar di Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. merupakan perusahaan game global yang berbasis di Korea. Perusahaan ini dikenal luas melalui MMORPG unggulannya Ragnarok Online dan terus memperluas portofolio online game dan mobile games yang dimainkan oleh jutaan pemain di seluruh dunia.

SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.