Barclays invierte en Ubyx para impulsar la conectividad del dinero digital

Ubyx proporciona un sistema de compensación global para depósitos tokenizados y monedas estables.

LONDRES y NUEVA YORK, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Barclays ha anunciado una inversión estratégica en Ubyx Inc., un sistema de compensación con sede en EE. UU. para dinero digital que incluye depósitos tokenizados y monedas estables reguladas.

Barclays makes strategic investment in Ubyx

"La interoperabilidad es esencial para liberar todo el potencial de los activos digitales. A medida que evoluciona el panorama de tokens, blockchains y monederos, la tecnología especializada desempeñará un papel fundamental en la conectividad y la infraestructura necesarias para que las instituciones financieras reguladas puedan interactuar fluidamente. Nos complace unirnos a Ubyx en su trayectoria, impulsando nuestra ambición compartida de acelerar y moldear la innovación en nuestro sector", afirmó Ryan Hayward, director de Activos Digitales e Inversiones Estratégicas de Barclays.

Tony McLaughlin, consejero delegado de Ubyx, afirmó: "Nuestra misión es construir una red globalizada y común de aceptación de dinero digital regulado, que incluya depósitos tokenizados y monedas estables reguladas. La participación bancaria es vital para ofrecer reembolsos de valor nominal a través de canales regulados. Nos adentramos en un mundo en el que todas las empresas reguladas ofrecen billeteras digitales, además de las cuentas bancarias tradicionales".

Esta inversión llega en un momento de creciente interés en nuevas formas de dinero digital basadas en tokens que se negocian en infraestructuras públicas de blockchain. La claridad regulatoria está avanzando en varias jurisdicciones, y se observa una creciente adopción más allá del uso de criptomonedas. Barclays y Ubyx están comprometidos con el desarrollo responsable del dinero tokenizado dentro del marco regulatorio.

Acerca de Barclays:

Nuestra visión es ser el líder en finanzas globales con sede en el Reino Unido. Somos un banco diversificado con franquicias integrales de banca de consumo, corporativa, patrimonial y privada en el Reino Unido, un banco de inversión líder y un sólido banco de consumo especializado en EE. UU. A través de estas cinco divisiones, trabajamos juntos para un mejor futuro financiero para nuestros clientes y comunidades.

Para obtener más información sobre Barclays, visite nuestro sitio web home.barclays

Acerca de Ubyx:

Ubyx se fundó para facilitar la ubicuidad del dinero tokenizado, conectando a múltiples emisores con múltiples instituciones receptoras en un entorno de liquidación común que permite el canje de dinero digital a valor nominal, respaldando la unicidad del dinero.

Para obtener más información, visite https://ubyx.xyz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855434/Ubyx_Barclays_Partner.jpg