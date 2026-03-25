- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia el lanzamiento de MAVAN (Made In America VAlidator Network), su solución de staking propia

MAVAN se convertirá en el mayor proveedor mundial de servicios de staking de Ethereum y ofrecerá servicios de staking para otras cadenas de prueba de participación y servicios de infraestructura blockchain

Bitmine cuenta con 3.142.643 ETH en staking, lo que representa 6.800 millones de dólares a un precio de 2.148 dólares por ETH

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH

NORWALK, Conn., 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy el lanzamiento oficial de MAVAN (Made in America VAlidator Network), su plataforma de staking de Ethereum de grado institucional.

MAVAN está diseñada para ser la principal plataforma de staking de Ethereum para instituciones, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia. La plataforma combina infraestructura con sede en Estados Unidos para instituciones que requieren validación nacional con una arquitectura flexible y distribuida globalmente para suministrar soporte a clientes en todo el mundo. Originalmente desarrollada para respaldar la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, MAVAN tiene la intención de expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking.

"MAVAN representa un paso fundamental en nuestra visión de construir una de las plataformas de staking e infraestructura en cadena líderes a nivel mundial", declaró Tom Lee, presidente de Bitmine. "Dado que Bitmine es el mayor poseedor de Ethereum del mundo, poco después de su lanzamiento, MAVAN se convertirá en la mayor plataforma de staking de Ethereum del mundo. Planeamos expandirnos a otras redes de prueba de participación e infraestructura blockchain crítica con el tiempo, y hasta 2026, intensificaremos nuestros esfuerzos en áreas como bóvedas en cadena, desarrollo de clientes post-cuánticos y más".

A las 17:00 ET del 24 de marzo de 2026, Bitmine tenía un total de ETH en staking de 3.142.643 (6.800 millones de dólares a 2.148 dólares por ETH, según Coinbase). Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. Cuando MAVAN haya invertido la totalidad del ETH de Bitmine en las próximas semanas, las recompensas por staking de ETH alcanzarán casi 300 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR del 2,83% a 7 días).

La semana pasada, Bitmine invirtió 101.776 ETH (219 millones de dólares) en MAVAN y tiene previsto seguir aumentando su capacidad en las próximas semanas con el objetivo de invertir prácticamente la totalidad del ETH restante de Bitmine que aún no ha sido invertido.

Las instituciones interesadas en invertir Ethereum en infraestructura de vanguardia, así como los custodios, exchanges y otros socios interesados en ofrecer el staking de ETH de MAVAN a sus clientes, pueden contactar con [email protected] .

El mensaje del presidente está disponible aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Si desea estar informado suscríbase en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de tesorería de Ethereum, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo mecanismos de staking y finanzas descentralizadas. Recientemente, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking.

Si desea conocer más detalles síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el lanzamiento y el crecimiento esperado de MAVAN, incluyendo su posición anticipada como la plataforma de staking de Ethereum más grande a nivel mundial; los planes de la compañía para expandir MAVAN a través de redes de prueba de participación adicionales e infraestructura de blockchain; expectativas con respecto a las recompensas y rendimientos del staking de ETH; el cronograma para el staking del ETH restante no apostado de Bitmine; los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum; y el crecimiento y avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para operar y escalar MAVAN con éxito; la capacidad de Bitmine para atraer clientes institucionales y socios a la plataforma MAVAN; el panorama competitivo para los servicios de staking de Ethereum; la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; La capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov . Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto cuando lo exija la ley.