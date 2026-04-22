Infinite lanza cuentas bancarias dedicadas para pagos con stablecoins y monedas fiduciarias integradas

SAN FRANCISCO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, la plataforma tecnológica de pagos y cumplimiento normativo, anunció hoy el lanzamiento de Infinite Accounts: cuentas bancarias dedicadas con números de ruta únicos que funcionan tanto en redes de pago tradicionales como en redes de stablecoins, con el respaldo de Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC.

Introducing Infinite Accounts

Las empresas pueden integrarse una sola vez con la plataforma de Infinite para acceder a funcionalidades completas de cuentas y pagos, sujetas a los términos del programa y los límites de transacción. Erebor Bank, N.A. proporciona la infraestructura bancaria regulada subyacente.

Una experiencia de cuenta unificada

A través de este programa, las empresas y sus usuarios finales obtienen cuentas de depósito con plena capacidad transaccional (depósitos, retiros, ACH y transferencias bancarias nacionales e internacionales), además de la funcionalidad de stablecoins, todo accesible mediante las API y la plataforma de Infinite. Las cuentas son proporcionadas por Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC, y pueden ser elegibles para el seguro de depósitos de la FDIC.¹ Los productos de stablecoins accesibles a través de la plataforma no están asegurados por la FDIC, no son depósitos bancarios y pueden perder valor.²

Lo que distingue a este programa es cómo integra en una sola experiencia lo que tradicionalmente requería múltiples relaciones bancarias, proveedores de cumplimiento normativo y proveedores de infraestructura de criptomonedas. Una empresa de nóminas puede pagar a sus contratistas mediante ACH o con stablecoins en la cadena de bloques desde la misma cuenta financiada. Una plataforma de tesorería puede recibir depósitos en moneda fiduciaria y convertirlos programáticamente a stablecoins para liquidaciones transfronterizas, sujeto a los tiempos de procesamiento y las comisiones aplicables. La complejidad reside en la plataforma, no en el flujo de trabajo del cliente.

Funcionalidades nativas de las stablecoins

Esta alianza también permite la acuñación y quema de stablecoins en conexión con fondos fiduciarios, flujos de transacciones dentro y fuera de la cadena a través de redes blockchain compatibles, y enrutamiento inteligente a través de sistemas de pago tradicionales, incluyendo ACH y transferencias bancarias.

Las empresas no necesitan gestionar la infraestructura de las billeteras ni lidiar con la complejidad de las criptomonedas; la plataforma se encarga del enrutamiento del proveedor, las verificaciones de cumplimiento y la conciliación de forma transparente.

Las tenencias de stablecoins no están aseguradas por la FDIC, no son depósitos bancarios, pueden perder valor y están sujetas a riesgos diferentes a los de las cuentas de depósito aseguradas por la FDIC.² Para obtener una lista actualizada de las stablecoins compatibles, visite https://infinite.dev.

Diseñado para plataformas

El programa se basa en el modelo de desarrollador comercial de Infinite. Plataformas, desarrolladores y comercios de terceros se integran con las API de Infinite para ofrecer servicios bancarios y de stablecoins a sus usuarios finales bajo su propia marca, sin necesidad de crear infraestructura de pago ni gestionar relaciones bancarias directas.

«Creamos Infinite para que la adopción de pagos con stablecoins sea tan sencilla, o incluso más sencilla, que la de cualquier otro método de pago», afirmó Nikhil Srinivasan, consejero delegado de Infinite. «Cuentas bancarias reales, sistemas de pago reales y funcionalidades de stablecoins: todo a través de una única plataforma que las empresas pueden integrar en sus flujos de trabajo existentes».

Acerca de Infinite

Infinite es una empresa de tecnología de pagos y cumplimiento normativo que desarrolla la infraestructura necesaria para la adopción de stablecoins en el ámbito B2B. Fundada por Nikhil Srinivasan y Raj Lad, Infinite opera una plataforma unificada que integra pagos, cumplimiento normativo y controles de riesgo para transacciones con monedas fiduciarias y stablecoins. Visite https://infinite.dev para obtener más información.

¹ Infinite es una empresa de tecnología financiera, no un banco asegurado por la FDIC. Los servicios bancarios, incluidas las cuentas de depósito, son proporcionados por Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC. Los fondos depositados en cuentas pueden estar cubiertos por el seguro de la FDIC hasta 250.000 dólares por depositante, por banco asegurado y por categoría de propiedad, sujeto al cumplimiento de las condiciones del seguro de depósitos de transferencia. El seguro de depósitos de la FDIC cubre la quiebra de un banco asegurado por la FDIC y no protege contra la quiebra o insolvencia de Infinite ni de ninguna entidad no bancaria. Infinite no mantiene, controla ni custodia los fondos de los clientes.

² Las stablecoins accesibles a través de la plataforma Infinite no son depósitos bancarios, no están aseguradas por la FDIC ni garantizadas por Erebor Bank, N.A. ni por ninguna otra institución financiera. El valor de las tenencias de stablecoins depende de las reservas que las respaldan. Las stablecoins pueden perder valor. Las tenencias de stablecoins están sujetas a riesgos diferentes a los de los depósitos asegurados por la FDIC. Los servicios bancarios, incluidas las cuentas de depósito aseguradas por la FDIC, están disponibles por separado a través de Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC.

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