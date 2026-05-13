Las relaciones públicas se consolidan como la principal fuente de información para periodistas

-Las relaciones públicas se consolidan como la principal fuente de información para los periodistas en redacciones de alta presión

El informe "Estado de los Medios 2026" de Cision revela que el 66% de los periodistas recurren a las relaciones públicas para obtener ideas para sus reportajes

CHICAGO, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, publicó hoy su Informe sobre el Estado de los Medios de Comunicación 2026, que revela un cambio en el funcionamiento del ecosistema mediático: las relaciones públicas ya no se limitan a proponer historias, sino que se están convirtiendo en una parte fundamental del funcionamiento de las redacciones modernas.

Cision’s 2026 State of the Media Report features insights from 1,800+ journalists worldwide.

Según una encuesta global realizada a casi 2.000 periodistas en 19 mercados, el informe revela que el 66% de los periodistas recurren al contenido proporcionado por las relaciones públicas (incluidos comunicados de prensa, propuestas y kits de prensa) para obtener ideas para sus reportajes, lo que convierte a las relaciones públicas en la principal fuente de información.

Más información. Más presión.

Los periodistas trabajan en un panorama mediático cada vez más fragmentado y compiten con creadores de contenido e inteligencia artificial por la atención del público. Al mismo tiempo, las limitaciones en las redacciones siguen aumentando:

La precisión, la verificación de datos y la lucha contra la desinformación se perfilan como el principal desafío al que se enfrentan los periodistas hoy en día.

El 49% cita la reducción de presupuestos, los recortes de personal y el aumento de la carga de trabajo como sus mayores obstáculos.

Estas tendencias apuntan a un cambio en la forma en que periodistas y profesionales de relaciones públicas colaboran, con una mayor dependencia por parte de los periodistas de los equipos de relaciones públicas que pueden proporcionar información oportuna, relevante y creíble.

«El informe de 2026 deja algo claro: la redacción y los profesionales de relaciones públicas son más interdependientes que nunca», afirmó Amy Jones, directora de marketing de Cision. «Ante la presión sin precedentes que sufren los periodistas en cuanto a su tiempo y recursos, las relaciones públicas se están convirtiendo en un socio esencial, proporcionando datos, ideas y acceso a expertos que contribuyen a mantener el ciclo informativo».

Ideas clave

La relevancia es la principal brecha

El 72% de los periodistas afirma que menos de una cuarta parte de las propuestas son relevantes.

El 72% de los periodistas afirma que menos de una cuarta parte de las propuestas son relevantes. LinkedIn es la plataforma más valiosa para los medios de comunicación

El 62% utiliza LinkedIn profesionalmente, y el 33% la considera la plataforma más valiosa para su trabajo.

El 62% utiliza LinkedIn profesionalmente, y el 33% la considera la plataforma más valiosa para su trabajo. La IA está creciendo, pero la confianza es fundamental

El 53% se opone a las propuestas generadas por IA debido a la preocupación por la precisión y la personalización.

El 53% se opone a las propuestas generadas por IA debido a la preocupación por la precisión y la personalización. Lo que los periodistas más valoran en las propuestas

Investigación original, acceso a expertos e información bajo embargo.

¿Qué significa esto para las relaciones públicas?

A medida que la IA se integra más en las redacciones, la comunicación genérica pierde impacto.

Los periodistas tienen claro qué funciona: ideas relevantes, investigación original, datos fiables, acceso a expertos y recursos listos para usar.

Los equipos de relaciones públicas que apoyan el trabajo de los periodistas, en lugar de simplemente proponerles historias, son los que destacan.

En un entorno mediático más rápido y fragmentado, la claridad y la credibilidad, no la cantidad, son las que impulsan el impacto.

Descargue el Informe sobre el Estado de los Medios de Comunicación 2026

Cision presenta, tras la publicación del informe, una serie de seminarios web en dos partes con un panel de periodistas que analizarán las conclusiones y responderán a las preguntas del público. Regístrese de forma gratuita

Acerca del Informe sobre el Estado de los Medios de Comunicación 2026

El Informe sobre el Estado de los Medios de Comunicación de Cision ha sido un referente fiable durante más de una década, ayudando a los profesionales de la comunicación a comprender las preferencias, los desafíos y la evolución de los flujos de trabajo de los periodistas.

El informe de 2026 se basa en una encuesta realizada en enero y febrero de 2026 a 1.899 periodistas de Norteamérica, EMEA y APAC, que representan a publicaciones digitales, periódicos, revistas, medios audiovisuales y plataformas de medios emergentes.

Acerca de Cision

Cision es el líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de interacción y comunicación. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para sobresalir en el mundo actual impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, Trajaan, y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluido el 84% de las empresas Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan.

Contacto para medios:

Cision Public Relations

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