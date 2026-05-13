Le pubbliche relazioni risultano essere la fonte primaria per i giornalisti nelle redazioni sotto pressione

Il Report sullo Stato dei Media 2026 di Cision rivela che il 66% dei giornalisti si affida alle PR per trovare spunti per i propri articoli

CHICAGO, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nell'analisi dei consumatori e dei media, ha pubblicato oggi il proprio Report sullo Stato dei Media 2026, che rivela un cambiamento nel funzionamento dell'ecosistema mediatico: le PR non si limitano più a proporre storie, ma stanno diventando una parte fondamentale del funzionamento delle redazioni moderne.

Cision’s 2026 State of the Media Report features insights from 1,800+ journalists worldwide.

Basato su un sondaggio globale condotto su quasi 2.000 giornalisti in 19 mercati, il report rileva che il 66% dei giornalisti si affida ai contenuti forniti dalle PR, tra cui comunicati stampa, proposte e media kit, per trovare spunti per i propri articoli, rendendo le PR la principale fonte di idee per le notizie.

Più informazioni. Maggiore pressione.

I giornalisti operano in un panorama mediatico sempre più frammentato, contendendosi l'attenzione del pubblico con i creatori di contenuti e l'IA. Allo stesso tempo, i vincoli delle redazioni continuano ad aumentare:

accuratezza, verifica dei fatti e lotta alla disinformazione emergono come le sfide più impegnative che i giornalisti si trovano ad affrontare oggi

Il 49% indica la riduzione dei budget, i tagli al personale e l'aumento del carico di lavoro come i principali ostacoli

Queste tendenze rivelano un cambiamento nel modo in cui giornalisti e professionisti delle pubbliche relazioni collaborano, con i giornalisti che fanno sempre più affidamento sui team di PR in grado di fornire informazioni tempestive, pertinenti e credibili.

"Il report del 2026 mette in chiaro una cosa: le redazioni e i professionisti delle PR sono sempre più interdipendenti", ha affermato Amy Jones, direttore marketing di Cision. "Mentre i giornalisti affrontano una pressione senza precedenti in termini di tempo e risorse, le PR stanno diventando un partner essenziale, fornendo dati, idee e accesso a esperti che aiutano a supportare il ciclo delle notizie".

Approfondimenti chiave

La pertinenza è il divario più grande

Il 72% dei giornalisti afferma che meno di un quarto delle proposte è pertinente

Il 72% dei giornalisti afferma che meno di un quarto delle proposte è pertinente LinkedIn è la piattaforma più preziosa per i media

Il 62% utilizza LinkedIn a livello professionale, considerata dal 33% degli intervistati come la piattaforma più preziosa in assoluto per il proprio lavoro

Il 62% utilizza LinkedIn a livello professionale, considerata dal 33% degli intervistati come la piattaforma più preziosa in assoluto per il proprio lavoro L'IA è in crescita, ma la fiducia è importante

Il 53% si oppone alle proposte generate dall'IA a causa delle questioni relative all'accuratezza e alla personalizzazione

Il 53% si oppone alle proposte generate dall'IA a causa delle questioni relative all'accuratezza e alla personalizzazione Ciò che i giornalisti apprezzano di più nelle proposte

Ricerche originali, accesso agli esperti e informazioni con divieto di pubblicazione

Che cosa implica per le PR

Con l'integrazione continua dell'IA nelle redazioni, le comunicazioni generiche stanno perdendo efficacia.

I giornalisti sanno bene cosa funziona: idee pertinenti, ricerche originali, dati credibili, accesso agli esperti e risorse pronte all'uso.

I team di PR che supportano il lavoro dei giornalisti, anziché limitarsi a proporre loro delle storie, sono quelli che si distinguono.

In un contesto mediatico sempre più veloce e frammentato, sono la chiarezza e la credibilità, non la quantità, a determinare un impatto sull'opinione pubblica.

Scarica il Report sullo Stato dei Media 2026

A seguito della pubblicazione del report, Cision organizza una serie di webinar divisi in due parti, con un panel di giornalisti che analizzeranno i risultati e risponderanno alle domande del pubblico. Registrati gratuitamente

Informazioni relative al Report sullo Stato dei Media 2026

Il Report sullo Stato dei Media di Cision è da oltre un decennio un punto di riferimento affidabile e aiuta i professionisti della comunicazione a comprendere le preferenze, le sfide e l'evoluzione dei flussi di lavoro dei giornalisti.

Il report 2026 si basa su un sondaggio condotto tra gennaio e febbraio 2026 tra 1.899 giornalisti in Nord America, EMEA e APAC, in rappresentanza di testate digitali, quotidiani, riviste, emittenti televisive e radiofoniche, nonché piattaforme mediatiche emergenti.

Informazioni su Cision

Cision è leader mondiale in soluzioni di analisi dei consumatori e dei media, coinvolgimento e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo contemporaneo basato sui dati. La nostra solida esperienza, le partnership esclusive nel campo dei dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch, Trajaan e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di aumentare la propria visibilità, comprendere meglio il proprio pubblico ed essere comprese dagli utenti più importanti per il loro business.

Contatto per i media:

Cision Public Relations

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