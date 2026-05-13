PR nousee toimittajien tärkeimmäksi tietolähteeksi kiireisissä toimituksissa

Cisionin vuoden 2026 State of the Media -raportti paljastaa, että 66 % toimittajista tukeutuu PR:ään löytääkseen juttujen aiheita

CHICAGO, 13. toukokuuta 2026 /PRNewswire/ -- Kuluttaja- ja mediatiedon maailmanlaajuinen johtaja Cision julkaisi tänään vuoden 2026 State of the Media -raporttinsa, joka paljastaa muutoksen mediaympäristön toiminnassa: PR ei enää pelkästään esittele juttuehdotuksia, vaan siitä on tulossa keskeinen osa modernin uutistoimituksen toimintaa.

Cision’s 2026 State of the Media Report features insights from 1,800+ journalists worldwide.

Lähes 2 000 journalistille 19 markkina-alueella tehdyn maailmanlaajuisen kyselyn perusteella raportti osoittaa, että 66 % journalisteista hyödyntää PR-toimijoiden tarjoamaa sisältöä – kuten lehdistötiedotteita, juttuaihe-ehdotuksia ja mediapaketteja – juttuideoiden lähteenä, mikä tekee PR:stä tärkeimmän juttuaiheiden lähteen.

Enemmän tietoa. Enemmän paineita.

Toimittajat työskentelevät entistä pirstaloituneemmassa mediaympäristössä ja kilpailevat sisällöntuottajien ja tekoälyn kanssa yleisön huomiosta. Samaan aikaan uutistoimistojen rajoitukset kasvavat edelleen:

Tarkkuus, faktantarkistus ja väärän tiedon torjunta nousivat toimittajien suurimmaksi haasteeksi tänä päivänä

49 % mainitsee budjettien supistumisen, henkilöstövähennykset ja lisääntyneen työmäärän suurimmiksi esteikseen

Nämä trendit viittaavat muutokseen toimittajien ja PR-ammattilaisten yhteistyössä, jossa toimittajat tukeutuvat yhä enemmän PR-tiimeihin, jotka pystyvät tarjoamaan ajankohtaista, relevanttia ja luotettavaa tietoa.

"Vuoden 2026 raportti tekee yhden asian selväksi: Uutistoimitukset ja PR-ammattilaiset ovat riippuvaisempia toisistaan kuin koskaan aiemmin", sanoi Cisionin markkinointijohtaja Amy Jones. "Kun toimittajat joutuvat kohtaamaan ennennäkemätöntä painetta ajankäytön ja resurssien suhteen, PR:stä on tulossa välttämätön kumppani, joka tarjoaa dataa, ideoita ja asiantuntijoiden kontakteja uutiskierron tukemiseksi."

Keskeiset havainnot

Relevanssi on suurin puute

72 % journalisteista sanoo, että alle neljäsosa juttuaihe-ehdotuksista on heille relevantteja.

LinkedIn on arvokkain alusta medialle

62 % käyttää LinkedIniä ammatillisesti, ja 33 % pitää sitä työssään arvokkaimpana alustana

Tekoäly on kasvussa, mutta luottamus on tärkeää

53 % vastustaa tekoälyn tuottamia juttuaihe-ehdotuksia tarkkuuteen ja personointiin liittyvien huolten vuoksi.

Mitä toimittajat arvostavat eniten juttuaihe-ehdotuksissa

Alkuperäistutkimus, pääsy asiantuntijoiden puheille ja embargollinen tieto

Mitä tämä tarkoittaa PR:lle

Kun tekoäly juurtuu yhä vahvemmin toimitusten arkeen, yleisluonteiset yhteydenotot menettävät tehoaan.

Toimittajat tietävät selvästi, mikä toimii: Relevantit ideat, alkuperäinen tutkimus, luotettavat tiedot, pääsy asiantuntijoiden puheille ja käyttövalmiit materiaalit.

PR-tiimit, jotka tukevat toimittajien työtä eivätkä vain esitä heille juttuaihe-ehdotuksia, erottuvat edukseen.

Nopeammassa ja pirstaloituneemmassa mediaympäristössä vaikutusta saavat aikaan selkeys ja uskottavuus, ei määrä.

Tietoa vuoden 2026 State of the Media Report -raportista

Cisionin State of the Media Report on toiminut luotettavana vertailukohtana jo yli vuosikymmenen ajan ja auttanut viestinnän ammattilaisia ymmärtämään journalistien mieltymyksiä, haasteita ja kehittyviä työnkulkuja.

Vuoden 2026 raportti perustuu tammi- ja helmikuussa 2026 tehtyyn kyselyyn, johon vastasi 1 899 journalistia Pohjois-Amerikasta, EMEA-alueelta ja APAC-alueelta. Vastaajat edustivat digitaalisia julkaisuja, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, yleisradiatoimijoita ja uusia media-alustoja.

Tietoa Cisionista

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvän asiantuntemuksemme, ainutlaatuisten datakumppanuuksiemme ja palkittujen tuotteidemme, mukaan lukien CisionOne, Brandwatch, Trajaan ja PR Newswire, avulla yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -listalla olevista, voi nähdä ja tulla nähdyksi, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi heille tärkeimpien yleisöjen toimesta.

