PR framträder som den främsta källan för journalister i pressade nyhetsredaktioner

Cisions State of the Media Report 2026 visar att 66 % av journalisterna förlitar sig på PR för uppslag till artiklar

CHICAGO, 13 maj 2026 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieanalys, publicerade idag sin State of the Media Report 2026, som påvisar ett skifte i hur medieekosystemet fungerar: PR handlar inte längre bara om att sälja in nyheter, utan håller på att bli en avgörande del av hur den moderna nyhetsredaktionen arbetar.

Cision's 2026 State of the Media Report features insights from 1,800+ journalists worldwide.

Baserat på en global undersökning bland närmare 2 000 journalister på 19 marknader visar rapporten att 66 % av journalister förlitar sig på PR-material, inklusive pressmeddelanden, pitchar och mediekit, för uppslag till artiklar, vilket gör PR till den ledande källan för artikelidéer.

Journalister arbetar i ett alltmer fragmenterat medielandskap och konkurrerar med kreatörer och AI om publikens uppmärksamhet. Samtidigt fortsätter begränsningarna i nyhetsredaktionerna att öka:

Noggrannhet, faktagranskning och bekämpning av desinformation framträdde som den största utmaningen journalister står inför i dag

49 % anger krympande budgetar, personalneddragningar och ökad arbetsbelastning som sina största hinder

Dessa trender pekar på en förändring i hur journalister och PR-specialister samarbetar, där journalister i allt högre grad förlitar sig på PR-team som kan tillhandahålla aktuell, relevant och trovärdig information.

"Rapporten från 2026 klargör en sak: Nyhetsredaktionen och PR-specialisterna är mer beroende av varandra än någonsin", sade Amy Jones, Chief Marketing Officer på Cision. "När journalister står inför ett aldrig tidigare skådat tryck på sin tid och sina resurser blir PR en viktig partner, som tillhandahåller data, idéer och tillgång till experter som bidrar till att stödja nyhetscykeln."

Viktiga insikter

Relevans är det största bristen

72 % av journalisterna säger att färre än en fjärdedel av pitcharna är relevanta

LinkedIn är den mest värdefulla plattformen för medier

62 % använder LinkedIn professionellt, och 33 % rankar det som den enskilt mest värdefulla plattformen för deras arbete

AI växer, men förtroende är avgörande

53 % motsätter sig AI-genererade pitchar på grund av farhågor kring noggrannhet och personalisering

Vad journalister värdesätter mest i pitchar

Egen forskning, tillgång till experter och information under embargo

Vad detta innebär för PR

I takt med att AI blir mer integrerat i nyhetsredaktioner får generiska utskick mindre genomslag.

Journalister är tydliga med vad som fungerar: Relevanta idéer, egen forskning, trovärdiga data, tillgång till experter och färdiga resurser.

De PR-team som stödjer journalisternas arbetssätt, inte bara pitchar nyheter till dem, är de som sticker ut.

I en snabbare och mer fragmenterad mediemiljö är det tydlighet och trovärdighet, inte volym, som skapar genomslag.

Om State of the Media Report 2026

Cisions State of the Media Report har fungerat som ett betrott riktmärke i mer än ett decennium och hjälpt kommunikationsspecialister att förstå journalisters preferenser, utmaningar och förändrade arbetsflöden.

Rapporten för 2026 bygger på en undersökning som genomfördes i januari och februari 2026 bland 1 899 journalister i Nordamerika, EMEA och APAC, med representation från digitala publikationer, tidningar, magasin, radio- och tv-medier samt nya medieplattformar.

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieinformation, engagemangs- och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch, Trajaan, och PR Newswire gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstå målgrupperna som är viktigast för dem.

