Les relations publiques deviennent la première source d'information des journalistes dans les salles de rédaction sous haute pression

Le rapport 2026 de Cision sur l'état des médias révèle que 66 % des journalistes utilisent les relations publiques pour trouver des idées d'articles

CHICAGO, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondial de l'information sur les consommateurs et les médias, a publié aujourd'hui son rapport 2026 sur l'état des médias, qui révèle une évolution dans le fonctionnement de l'écosystème des médias : les relations publiques ne se contentent plus de suggérer des idées d'article, elles deviennent un élément essentiel du fonctionnement de la salle de presse moderne.

Cision’s 2026 State of the Media Report features insights from 1,800+ journalists worldwide.

Sur la base d'une enquête mondiale effectuée auprès de presque 2 000 journalistes sur 19 marchés, le rapport révèle que 66 % des journalistes utilisent le contenu fourni par les RP - notamment les communiqués de presse, les pitchs et les kits médias - pour trouver des idées d'articles, ce qui fait des RP une des principales sources d'information.

Plus d'informations. Plus de pression.

Les journalistes travaillent dans un paysage médiatique plus fragmenté et sont en concurrence avec les créateurs et l'IA pour susciter l'intérêt du public. Au même moment, les contraintes des salles de rédaction ne cessent d'augmenter :

L'exactitude, la vérification des faits et la lutte contre la désinformation sont les principaux défis auxquels les journalistes sont confrontés aujourd'hui.

49 % citent la réduction des budgets, les réductions de personnel et l'augmentation de la charge de travail comme étant leurs plus grands obstacles.

Ces tendances signalent une évolution dans la manière dont les journalistes et les professionnels des relations publiques travaillent ensemble, les journalistes faisant davantage confiance aux équipes de relations publiques qui peuvent fournir des informations opportunes, pertinentes et crédibles.

« Le rapport 2026 est clair sur un point : la salle de rédaction et les professionnels des relations publiques sont plus interdépendants que jamais », a déclaré Amy Jones, directrice du marketing chez Cision. « Alors que les journalistes sont confrontés à une pression sans précédent sur leur temps et leurs ressources, les relations publiques deviennent un partenaire essentiel, fournissant des données, des idées et l'accès à des experts qui soutiennent le cycle de l'information.

Points clés

La pertinence est la principale lacune

72 % des journalistes estiment que moins d'un quart des pitchs sont pertinents.

72 % des journalistes estiment que moins d'un quart des pitchs sont pertinents. LinkedIn est la plateforme la plus précieuse pour les médias

62 % utilisent LinkedIn à des fins professionnelles, 33 % d'entre eux estimant qu'il s'agit de la plateforme la plus précieuse pour leur travail.

62 % utilisent LinkedIn à des fins professionnelles, 33 % d'entre eux estimant qu'il s'agit de la plateforme la plus précieuse pour leur travail. L'IA se développe, mais la confiance compte

53 % s'opposent aux pitchs générées par l'IA en raison de préoccupations liées à l'exactitude et à la personnalisation.

53 % s'opposent aux pitchs générées par l'IA en raison de préoccupations liées à l'exactitude et à la personnalisation. Ce que les journalistes apprécient le plus dans les pitchs

Recherche originale, accès d'experts et informations sous embargo.

Signification pour les relations publiques

À mesure que l'IA s'intègre dans les salles de presse, la sensibilisation générique perd de son impact.

Les journalistes savent clairement ce qui fonctionne : des idées pertinentes, des recherches originales, des données crédibles, l'accès à des experts et des ressources prêtes à l'emploi.

Les équipes de relations publiques qui soutiennent le travail des journalistes, et ne se contentent pas de leur suggérer des idées d'article, sont celles qui se distinguent.

Dans un environnement médiatique plus rapide et plus fragmenté, c'est la clarté et la crédibilité, et non le volume, qui déterminent l'impact.

Télécharger le rapport 2026 sur l'état des médias

À la suite de la publication du rapport, Cision organise une série de séminaires en ligne en deux parties, au cours desquels un groupe de journalistes analyse les résultats et répond aux questions du public. S'inscrire gratuitement

À propos du rapport 2026 sur l'état des médias

Le rapport de Cision sur l'état des médias sert de référence depuis plus de dix ans et aide les professionnels de la communication à comprendre les préférences des journalistes, les défis qu'ils doivent relever et l'évolution de leurs modalités de travail.

Le rapport 2026 est basé sur une enquête menée en janvier et février 2026 auprès de 1 899 journalistes d'Amérique du Nord, d'EMEA et d'APAC, représentant des publications numériques, des journaux, des magazines, des organismes de radiodiffusion et des plateformes de médias émergents.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement ainsi que de veille médiatique et relative aux consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch, Trajaan, et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % de Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

Relations avec la presse :

Relations publiques de Cision

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