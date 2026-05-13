PR entwickelt sich zur wichtigsten Quelle für Journalisten in Hochdruckredaktionen

Cisions State of the Media Report 2026 zeigt, dass 66 % der Journalisten PR für Story-Ideen nutzen

CHICAGO, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, veröffentlichte heute seinen State of the Media Report 2026, der einen Wandel in der Funktionsweise des Medienökosystems aufzeigt: PR ist nicht mehr nur das Anpreisen von Geschichten, sondern wird zu einem wichtigen Bestandteil der Arbeitsweise einer modernen Nachrichtenredaktion.

Cision’s 2026 State of the Media Report features insights from 1,800+ journalists worldwide.

Basierend auf einer weltweiten Umfrage unter fast 2.000 Journalisten in 19 Märkten zeigt der Bericht, dass 66 % der Journalisten sich auf PR-Inhalte verlassen, einschließlich Pressemitteilungen, Pitches und Medienkits, um Ideen für Storys zu erhalten, was PR zur wichtigsten Quelle für Storys macht.

Mehr Informationen. Mehr Druck.

Journalisten arbeiten in einer stärker fragmentierten Medienlandschaft und konkurrieren mit Kreativen und KI um die Aufmerksamkeit des Publikums. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Redaktionen immer größer:

Korrektheit, Überprüfung von Fakten und Bekämpfung von Fehlinformationen sind heute die größte Herausforderung für Journalisten.

49 % nennen schrumpfende Budgets, Personalkürzungen und erhöhte Arbeitsbelastung als ihre größten Hindernisse

Diese Trends deuten auf einen Wandel in der Zusammenarbeit zwischen Journalisten und PR-Fachleuten hin, wobei sich die Journalisten zunehmend auf PR-Teams verlassen, die zeitnahe, relevante und glaubwürdige Informationen liefern können.

„Der Bericht 2026 macht eines deutlich: Die Nachrichtenredaktion und die PR-Fachleute sind mehr denn je voneinander abhängig", so Amy Jones, Chief Marketing Officer bei Cision. „Angesichts des beispiellosen Zeit- und Ressourcendrucks, dem Journalisten ausgesetzt sind, wird die PR zu einem unverzichtbaren Partner, der Daten, Ideen und Zugang zu Experten liefert, um den Nachrichtenzyklus zu unterstützen."

Wichtige Erkenntnisse

Relevanz ist die größte Lücke

72 % der Journalisten sagen, dass weniger als ein Viertel der Pitches relevant sind.

72 % der Journalisten sagen, dass weniger als ein Viertel der Pitches relevant sind. LinkedIn ist die wertvollste Plattform für Medien

62 % nutzen LinkedIn beruflich, wobei 33 % es als die wertvollste Plattform für ihre Arbeit einstufen

62 % nutzen LinkedIn beruflich, wobei 33 % es als die wertvollste Plattform für ihre Arbeit einstufen KI wächst, aber Vertrauen ist wichtig

53 % lehnen KI-generierte Pitches ab, weil sie Bedenken hinsichtlich Genauigkeit und Personalisierung haben

53 % lehnen KI-generierte Pitches ab, weil sie Bedenken hinsichtlich Genauigkeit und Personalisierung haben Was Journalisten bei Pitches am meisten schätzen

Originalrecherche, Zugang zu Experten und gesperrte Informationen

Was dies für die PR bedeutet

Da KI in den Redaktionen immer mehr Einzug hält, verliert die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit an Bedeutung.

Die Journalisten wissen genau, was funktioniert: Relevante Ideen, originale Forschung, glaubwürdige Daten, Zugang zu Experten und sofort einsetzbare Ressourcen.

PR-Teams, die Journalisten bei ihrer Arbeit unterstützen und ihnen nicht einfach nur Geschichten auftischen, sind die Besten.

In einem schnelleren, stärker fragmentierten Medienumfeld sind Klarheit und Glaubwürdigkeit, nicht die Menge, ausschlaggebend für die Wirkung.

Laden Sie den State of the Media Report 2026 herunter

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Berichts veranstaltet Cision eine zweiteilige Webinar-Reihe mit einer Gruppe von Journalisten, die sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen und Fragen der Teilnehmer beantworten werden. Kostenlos registrieren

Informationen zum State of the Media Report 2026

Der State of the Media Report von Cision dient seit mehr als einem Jahrzehnt als zuverlässiger Benchmark, der Kommunikationsfachleuten hilft, die Vorlieben, Herausforderungen und sich entwickelnden Arbeitsabläufe von Journalisten zu verstehen.

Der Bericht 2026 basiert auf einer Umfrage, die im Januar und Februar 2026 unter 1.899 Journalisten in Nordamerika sowie in den Regionen EMEA und APAC durchgeführt wurde, die digitale Publikationen, Zeitungen, Zeitschriften, Sendeanstalten und neue Medienplattformen repräsentieren.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch, Trajaan und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

Medienkontakt:

Cision Öffentlichkeitsarbeit

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