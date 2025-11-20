VerifiedX se asocia con Crypto.com para ofrecer una solución de custodia y liquidez institucional

Crypto.com también ofrecerá capacidades de negociación OTC para VerifiedX

NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com y la red VerifiedX (VFX) ( VerifiedX.io ), la red de la gente y líder mundial en autocustodia e infraestructura de billeteras Web3, anunciaron hoy que Crypto.com proporcionará a VerifiedX custodia segura de grado institucional y soporte de liquidez para 1.500 millones de dólares en activos, así como capacidades de negociación OTC.

VerifiedX Partners with Crypto.com for Institutional Custody and Liquidity Solution

Gracias a esta alianza, las instituciones elegibles que utilizan VerifiedX pueden almacenar, gestionar y realizar transacciones con criptomonedas de forma segura mediante la plataforma de custodia regulada y de nivel institucional de Crypto.com. El servicio de custodia de Crypto.com ofrece permisos multiusuario, flujos de trabajo de gobernanza personalizables y soluciones de custodia aseguradas, satisfaciendo así la creciente demanda de una infraestructura blockchain escalable, de bajo coste y que cumpla con la normativa.

"El servicio de custodia de Crypto.com está diseñado específicamente para satisfacer las expectativas de clientes institucionales", afirmó Eric Anziani, presidente y director de operaciones de Crypto.com. "Nos complace haber sido seleccionados por VerifiedX, líder en autocustodia y capacidades de monedero de activos digitales, para mejorar aún más nuestra oferta de custodia, ya consolidada, y así cubrir todas las necesidades de nuestros clientes".

"Como red de la gente, nuestra misión es clara: lograr una custodia fluida, segura y accesible a nivel mundial. La alianza con Crypto.com eleva significativamente este principio con una infraestructura de custodia y liquidez de primer nivel", declaró la Fundación VerifiedX. "Al incorporar las capacidades de custodia regulada y negociación OTC de clase mundial de Crypto.com, la red refuerza su compromiso de brindar a usuarios e instituciones la vía más segura y escalable para interactuar con activos digitales en todo el ecosistema VFX. Esta alianza impulsa aún más una infraestructura global con opciones de liquidez y custodia, apoyando a una nueva generación de creadores y usuarios para pagos, ahorros, comercio y servicios en la red VerifiedX".

Esta es la última iniciativa entre Crypto.com y VerifiedX, tras su asociación inicial para integrar Crypto.com Pay, la solución de pago de Crypto.com, y los servicios de acceso directamente en las billeteras Switchblade de VerifiedX para ofrecer una experiencia fluida, segura y escalable tanto para usuarios cotidianos como para desarrolladores.

Crypto.com Custody ofrece servicios de custodia a instituciones elegibles y clientes de alto patrimonio mediante una solución integral que prioriza la seguridad. Los clientes potenciales interesados en los servicios de custodia de Crypto.com pueden enviar solicitudes de contacto a través de crypto.com/custody .

Acerca de Crypto.com

Fundada en 2016, Crypto.com cuenta con la confianza de millones de usuarios en todo el mundo y es líder del sector en cumplimiento normativo, seguridad y privacidad. Nuestra visión es simple: Criptomonedas en todas las carteras™. Crypto.com está comprometida con acelerar la adopción de las criptomonedas mediante la innovación.

Aprenda más en https://crypto.com .

Acerca de VerifiedX

VFX (VerifiedX.IO) es la red de la gente. VFX es la primera red descentralizada de código abierto que funciona como una capa 1 universal y, a la vez, como una cadena lateral/de respaldo específica para Bitcoin. Su objetivo es la autocustodia tokenizada, el almacenamiento en cadena y el comercio entre pares de activos digitales y físicos. La criptomoneda nativa de la red (VFX) se puede acceder directamente desde la billetera y permite la creación de tokens de Bitcoin verificados (vBTC) con una paridad de autocustodia perpetua 1:1, además de la utilidad de contratos inteligentes y funciones completas de recuperación de fondos.

Ofrecer opciones robustas de monedero y autocustodia para que los usuarios cotidianos puedan planificar, realizar transacciones, ahorrar, gastar, pedir prestado y almacenar Bitcoin, fondos VFX y otros activos digitales es la base de la filosofía de VerifiedX. Como la primera cadena universal de capa 1 y alternativa a Bitcoin, la red reduce drásticamente los costes de propiedad y las fricciones para usuarios e integradores de todo el mundo, y proporciona múltiples niveles de comodidad, seguridad y autonomía en la autocustodia.

Aprenda más en VerifiedX.io .

Contacto

[email protected]