Vernal Capital Acquisition Corp. anuncia el precio de su oferta pública inicial de 100 millones de dólares

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Vernal Capital Acquisition Corp. (NYSE: VECA) ("Vernal") anunció el precio de su oferta pública inicial (la "OPI") de 10.000.000 de unidades a 10,00 dólares cada una. Se espera que las unidades coticen en la Bolsa de Nueva York ("NYSE") bajo el símbolo "VECAU" a partir del 6 de mayo de 2026. Cada unidad consta de una acción ordinaria y un derecho a recibir una cuarta parte de una acción ordinaria tras la consumación de una combinación de negocios inicial. Tras su negociación por separado, se espera que las acciones ordinarias y los derechos coticen en la NYSE bajo los símbolos "VECA" y "VECAR", respectivamente.

D. Boral Capital LLC actúa como único coordinador de la colocación. Los suscriptores tienen una opción de 45 días para adquirir hasta 1.500.000 unidades adicionales para cubrir cualquier sobreasignación. Se prevé que la colocación se cierre el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

La SEC declaró efectiva la declaración de registro de estos valores el 5 de mayo de 2026. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Puede obtener copias del prospecto comunicándose con D. Boral Capital LLC, ubicada en 590 Madison Ave., piso 39, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (212) 970-5150 o por correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni de compra, ni se realizará ninguna venta cuando dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores aplicables.

Acerca de Vernal

Vernal es una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC) creada para llevar a cabo una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con una o más empresas. La búsqueda de objetivos de Vernal no se limitará a un sector o región geográfica en particular.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre la salida a bolsa de Vernal. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente. No se puede garantizar que la oferta se complete en los términos descritos, ni que se complete en absoluto. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones ajenas al control de Vernal, incluidas las que figuran en la sección de Factores de Riesgo de la declaración de registro de Vernal presentada ante la SEC. Puede consultar copias en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. Vernal declina cualquier obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en sus expectativas, salvo que lo exija la ley.

Contacto

Binghan Yi, director financiero

[email protected]

www.vernalspac.com

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