Cision adquiere Trajaan y expande la inteligencia artificial y de búsqueda en sus plataformas

Noticias proporcionadas por

Cision Ltd.

11 dic, 2025, 15:01 GMT

Esta adquisición se basa en la asociación entre Brandwatch y Trajaan en agosto de 2025, que unifica la información sobre consumo, búsqueda e inteligencia artificial generativa en un único ecosistema.

CHICAGO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumo y medios, anunció hoy la adquisición de Trajaan, la plataforma de inteligencia de búsqueda líder en la industria. Esta adquisición acelera significativamente la estrategia de inteligencia artificial y datos de Cision y ofrece a los clientes una visión más completa del comportamiento del consumidor, que abarca lo que buscan, lo que dicen y lo que planean hacer.

Continue Reading
Cision Acquires Trajaan, Expanding AI and Search Intelligence Across Its Platforms
Cision Acquires Trajaan, Expanding AI and Search Intelligence Across Its Platforms

La tecnología de Trajaan, que captura el comportamiento de búsqueda geolocalizado y siempre activo en buscadores tradicionales, plataformas de comercio electrónico, redes sociales y asistentes emergentes de GenAI, se integrará en la cartera de Cision, incluyendo Brandwatch, CisionOne, PR Newswire y los Servicios de Insights de Cision. Esta integración permitirá a los equipos de marketing y comunicación pasar del análisis descriptivo a la inteligencia predictiva, lo que les permitirá anticipar tendencias, comprender la intención y tomar decisiones estratégicas con mayor rapidez y seguridad.

Una nueva era de inteligencia del consumidor

Una visión unificada de voz e intención 
Los clientes ahora podrán combinar la información de redes sociales y medios con la inteligencia de búsqueda para validar tendencias, pronosticar la demanda y comprender mejor las motivaciones de los consumidores.

Visibilidad del descubrimiento impulsado por GenAI 
A medida que la IA generativa influye cada vez más en las decisiones de compra, Trajaan ofrece a las marcas claridad sobre cómo las plataformas de IA interpretan, resumen y recomiendan productos, categorías y competidores.

Toma de decisiones más rápida y segura 
Los datos geoespecíficos y siempre disponibles de Trajaan permiten a las organizaciones detectar microtendencias con antelación, anticipar cambios en las categorías, identificar riesgos de marca con mayor rapidez y actuar con mayor precisión.

Esta adquisición marca un hito importante en la hoja de ruta de productos de IA de Cision y refuerza aún más las capacidades de análisis integral de Brandwatch, PR Newswire y CisionOne.

"La adquisición de Trajaan es una extensión natural de la alianza anunciada con Brandwatch a principios de este año", declaró Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Al integrar Trajaan plenamente en el ecosistema de Cision, unificamos la inteligencia de búsqueda, el análisis conversacional y el análisis basado en IA para ofrecer a los clientes una comprensión más profunda y predictiva del 'por qué' del comportamiento del consumidor, desde las preguntas que formulan hasta las señales que configuran la demanda".

"Unirnos a Cision nos permite ampliar nuestra tecnología y visión a nivel mundial", afirmó Matthieu Danielou, consejero delegado de Trajaan. "Juntos podemos ayudar a las marcas a comprender qué buscan las personas, de qué hablan y cómo las plataformas GenAI influyen en sus decisiones, mucho antes de que las tendencias se generalicen".

Descubra más aquí.

Acerca de Cision 

Cision es líder mundial en inteligencia de consumo y medios, compromiso y soluciones de comunicación. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales con las herramientas necesarias para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, nuestras exclusivas alianzas de datos y nuestros productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las de la lista Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidos por sus audiencias más importantes.

Contacto para Medios:

Cision Public Relations  
[email protected]  

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843694/Cision_Trajaan_Press_Release.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/5658293/cisionlogo.jpg 

También de esta fuente

Cision nombra a Amy Jones directora de marketing

Cision nombra a Amy Jones directora de marketing

Cision, líder mundial en inteligencia de consumo y medios, anunció hoy el nombramiento de Amy Jones como directora de marketing. Jones dirigirá la...
Brandwatch refuerza su liderazgo en IA con análisis más profundos y una cobertura de datos ampliada

Brandwatch refuerza su liderazgo en IA con análisis más profundos y una cobertura de datos ampliada

Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia del consumidor, anunció hoy una ampliación de su contenido de datos y una nueva ola ...
Más comunicados de prensa de esta fuente

Explorar

Advertising

Advertising

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Internet Technology

Internet Technology

Comunicados de prensa sobre temas similares