Cision förvärvar Trajaan, utökar AI och sökintelligens över sina plattformar

Förvärvet bygger på Brandwatch och Trajaans partnerskap i augusti 2025, som förenar konsument-, sök- och generativa AI-insikter i ett enda ekosystem.

CHICAGO, 11 december, 2025 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieintelligens, meddelade idag förvärvet av Trajaan, den branschledande sökintelligensplattformen. Denna åtgärd accelererar avsevärt Cisions AI- och datastrategi och ger kunderna en mer komplett bild av konsumentbeteendet som spänner över vad människor söker efter, vad de sägeroch vad de avser att göra.

Trajaans teknik, som fångar alltid på, geo-lokaliserat sökbeteende över traditionella sökmotorer, e-handelsplattformar, sociala kanaler och framväxande GenAI-assistenter, kommer att integreras över Cisions portfölj, inklusive Brandwatch, CisionOne, PR Newswire och Cisions Insights Services. Denna integration kommer att göra det möjligt för marknadsförings- och kommunikationsteam att skifta från beskrivande analys till prediktiv intelligens, så att de kan förutse trender, förstå avsikter och fatta snabbare och mer självsäkra strategiska beslut.

En ny era för konsumentintelligens

En enhetlig bild av röst och avsikt

Kunder kommer nu att kunna kombinera sociala och medieinsikter med sökintelligens för att validera trender, förutsäga efterfrågan och förstå konsumenternas motivationer med större djup.

Synlighet i GenAI-driven upptäckt

Eftersom generativ AI i allt högre grad påverkar köpbeslut ger Trajaan varumärken klarhet i hur AI-plattformar tolkar, sammanfattar och rekommenderar produkter, kategorier och konkurrenter.

Snabbare och tryggare beslutsfattande

Trajaan är alltid på, geo-specifika data gör det möjligt för organisationer att upptäcka mikro-trender tidigare, förutse kategoriförändringar, identifiera varumärkesrisk tidigare och agera med större precision.

Detta förvärv markerar en viktig milstolpe i Cisions AI-produktfärdplan och stärker ytterligare möjligheter till heltäckande insikter över Brandwatch, PR Newswire och CisionOne.

"Att förvärva Trajaan är en naturlig förlängning av partnerskapet Brandwatch meddelade tidigare i år", sade Guy Abramo, VD på Cision. "Genom att föra Trajaan helt in i Cision-ekosystemet förenar vi sökintelligens, konversationsinblick och AI-driven analys för att ge kunderna en djupare, mer förutsägbar förståelse för 'varför' bakom konsumentbeteendet - från de frågor de ställer till de signaler som formar efterfrågan".

"Att gå med i Cision gör det möjligt för oss att skala vår teknik och vision globalt", säger Matthieu Danielou, VD för Trajaan. "Tillsammans kan vi hjälpa varumärken att förstå vad människor söker efter, vad de pratar om och hur GenAI-plattformar formar sina beslut - långt innan trender når allmänheten".

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieinformation, engagemangs- och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch och PR Newswire, gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstås av målgrupperna som är viktigast för dem.

