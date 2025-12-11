此次收購奠基於 Brandwatch 與 Trajaan 於 2025 年 8 月建立的合作夥伴關係 ，將消費者分析、搜尋分析與生成式人工智能分析整合至同一生態系統之中。

芝加哥2025年12月11日 /美通社/ -- 全球消費者與媒體情報領導者 Cision 今日宣佈，收購業界頂尖搜尋情報平台 Trajaan。此舉顯著加速了 Cision 的人工智能 (AI) 與數據策略，並為客戶提供更完整的消費者行為全景，涵蓋人們的搜尋內容、言論表達及行動意圖。

Trajaan 的科技能持續捕捉傳統搜尋引擎、電子商務平台、社交管道及新興生成式人工智能 (GenAI) 助理中的地理定位搜尋行為，此科技將整合至 Cision 旗下所有產品組合，包括 Brandwatch、CisionOne、PR Newswire 以及 Cision 的 Insights Services。此整合，將使營銷與傳播團隊得以從描述性分析轉型至預測性智能，使其能夠預判趨勢、洞悉意圖，並做出更迅速、更具信心的戰略決策。

Cision 收購 Trajaan，於旗下平台擴充人工智能與搜尋智能服務

消費者智能新時代

語音與意圖的統一視圖

客戶現可將社交與媒體分析結合搜尋智能，以更深入的方式驗證趨勢、預測需求並理解消費者動機。

對 GenAI 之發現的可視化

隨著生成式人工智能 (GenAI) 日益影響購買決策，Trajaan 協助品牌釐清 AI 平台如何解讀、彙整並推薦產品、品類及競爭對手資訊。

更快速、更有信心的決策

Trajaan 持續運作的地域特定數據，使企業能更早發現微趨勢、預判品類變動、及時識別品牌風險，並採取更精準的行動。

此次收購標誌著 Cision AI 產品路線圖的重要里程碑，並進一步強化 Brandwatch、PR Newswire 與 CisionOne 在端到端分析能力方面的整合實力。

Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示：「收購 Trajaan 是 Brandwatch 今年較早宣佈的合作夥伴關係的自然延伸。透過將 Trajaan 全面整合至 Cision 生態系統，我們正將搜尋智能、對話分析與 AI 驅動分析相結合，為客戶提供更深入、更具預測性的消費者行為解析——從消費者提出的問題，到形塑需求的各類訊號，皆能洞悉其背後的『為何』。」

Trajan 行政總裁 Matthieu Danielou 則表示：「加入 Cision 使我們能夠在全球範圍內拓展我們的科技和願景。在趨勢成為主流之前，我們可以協助品牌了解人們搜索什麼、談論什麼以及 GenAI 平台如何塑造其決策。」

請到此處了解更多資訊。

Cision

Cision 是全球領先的消費者與傳媒情報、參與互動及溝通解決方案供應商。我們為公關和企業傳訊、市場營銷和社交媒體專業人士，配備在現今數據驅動世界中脫穎而出所需的工具我們的深厚專業知識、獨家數據合作夥伴關係和屢獲殊榮產品（包括 CisionOne、Brandwatch 和 PR Newswire），協助超過 75,000 間公司和機構（包括 84% 的《財富》500 強公司）看見、被看見、理解和被其最重要的受眾理解。

傳媒聯絡：

Cision 公關團隊

[email protected]

SOURCE Cision Ltd.