EdgeLabs laajentaa eurooppalaista ja maailmanlaajuista jakeluaan Hub88-kumppanuuden kautta

Ensimmäiset pelit ovat nyt saatavilla Hub88:ssa, ja uusia pelejä lisätään kuukausittain

TORONTO, 26. helmikuuta 2026 /PRNewswire/ -- EdgeLabs, johtava B2B-verkkopelien tarjoaja, on solminut kumppanuuden Hub88:n kanssa jaellakseen ainutlaatuisia kasinopelejään aggregaattorin maailmanlaajuiseen operaattoriverkostoon.

Integraation myötä EdgeLabsin Diamond 10x:n, Mark of Z:n ja Blue Bird Bonusin kaltaisten debyyttipelien julkaisut ovat nyt saatavilla Hub88:ssa, ja lisää sisältöä on tarkoitus julkaista kuukausittain.

Verkkokasinomarkkinoiden kilpailun kiristyessä entisestään EdgeLabsin missiona on tarjota ainutlaatuisia, laadukkaita kasinopelejä, jotka tarjoavat edelleen normista poikkeavia innovatiivisia mekanismeja. Studio on saanut vauhtia kasvavalla valikoimallaan, joka kattaa kolikkopelit, kalanammuntapelit, kenon ja muita kehitteillä olevia formaatteja.

EdgeLabs jatkaa laajentumistaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa, ja sen suunnitelmissa on laajentua Latinalaisen Amerikan ja Afrikan markkinoille vuonna 2026.

Vastaavasti Hub88 tarjoaa nopeimman kasinopelien aggregaation yhdellä API:lla, mikä varmistaa turvallisen ja saumattoman aggregaation. Operaattorit ja toimittajat voivat toimia nopeammin, työskennellä älykkäämmin ja kasvaa vaivattomasti. Hub88 tarjoaa pääsyn yli 24 000 peliin yli 205 johtavalta studiolta, virtaviivaisen tilinhallinnan ja ympärivuorokautisen teknisen tuen, minkä ansiosta se on vakiinnuttanut asemansa luotettavana aggregaattorina globaaleilla markkinoilla.

Yhteistyössä Hub88:n kanssa EdgeLabs tuo uusimmat pelinsä laajemman pelaajakunnan saataville, kun taas Hub88 saa korkealaatuista grafiikkaa ja käyttöliittymiä sisältävää sisältöä kehittäjiltä, jotka ovat toimineet alalla jo vuosikymmeniä.

Jessica Inglott, Hub88:n toimittajasuhteiden johtaja, lisäsi: "EdgeLabs kehittää tänä vuonna todella jännittävää sisältöä, ja me olemme vaikuttuneita heidän varhaisen tuotantonsa laajuudesta ja mittakaavasta, kun se alkaa näkyä alustallamme. Koska heillä on jo globaali läsnäolo, olemme innoissamme siitä, että saamme olla ensimmäisten joukossa jakamassa heidän sisältöään. Odotamme vahvasti, että heidän erityinen tyylinsä ja vankka mekaniikkansa sopivat harmonisesti yhteen operaattoreiden ja pelaajien kanssa koko verkostossamme."

EdgeLabsin toimitusjohtaja Marina Rodov sanoi: "Emme ole koskaan pelänneet rikkoa alan rytmiä ja tarjota aidosti erilaisia kokemuksia. Mieluummin katoamme kuin tulemme 'vain yhdeksi pelistudioksi muiden joukossa'. Pelit on tarkoitettu pelaajille, jotka rakastavat hyviä klassikoita, joissa on odottamattomia käänteitä, ja Hub88 tarjoaa meille globaalin ulottuvuuden ja näyttämön, jonka pelimme ansaitsevat. Olemme innoissamme kumppanuudesta, joka jakaa tavoitteemme viedä alaa eteenpäin."

Tietoa EdgeLabsista

EdgeLabs on B2B-verkkopelien tarjoaja, joka keskittyy luomaan kiinnostavia, suorituskykyisiä pelejä, jotka perustuvat moderniin teknologiaan ja pelaajakeskeisiin matemaattisiin malleihin. Yhtiö toimii Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja toimittaa skaalautuvia, täysin integroituja ratkaisuja, jotka on suunniteltu tukemaan asiakaspysyvyyttä, mukautusta ja pelillistämistä. Lue lisää osoitteesta www.edgelabs.game.

Tietoa Hub88:sta

Hub88 on vankka integraatioalusta, joka tarjoaa yhden API:n kaikkiin pelitoimintoihisi. Hub88 tekee yhteistyötä satojen palveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien johtavat ykköstason toimittajat ja uudet studiot, ja se tarjoaa kattavan sisältökirjaston. Yksinkertaisen integraation lisäksi Hub88 tarjoaa operaattoreille joukon tehokkaita työkaluja, jotka on yhdistetty toisiinsa helppokäyttöisyyden takaamiseksi. Reaaliaikainen suorituskyky ja keskeisten suorituskykyindikaattoreiden seuranta ovat helposti saatavilla iOS- ja Android-mobiilisovellusten kautta, mikä mahdollistaa hallinnan liikkeellä ollessa. Tehokkaisiin back office -ominaisuuksiin kuuluvat kehittynyt kirjanpito ja liiketoimintatiedon hallinta, yhtenäinen bonus- ja ilmaiskierrostoiminto sekä HubConnect, joustava ja monipuolinen operaattoreiden ja toimittajien yhdistämisratkaisu.

