EdgeLabs utökar sin europeiska och globala distribution genom partnerskap med Hub88

Debuttitlar nu live på Hub88, med nya lanseringar varje månad

TORONTO, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- EdgeLabs, en ledande B2B-leverantör inom onlinespel, har ingått partnerskap med Hub88 för att distribuera sitt särpräglade casinoinnehåll till aggregatorns globala operatörsnätverk.

Integrationen innebär att EdgeLabs debuttitlar inom slots, såsom Diamond 10x, Mark of Z och Blue Bird Bonus, nu lanseras på Hub88, med ytterligare innehåll planerat att rullas ut varje månad.

EdgeLabs, a leading North American gaming studio, partners with Hub88, a robust integration platform, to expand its global presence EdgeLabs logo

I en mer konkurrensutsatt onlinecasinomarknad än någonsin har EdgeLabs som uppdrag att leverera unika kvalitetsspel inom slots som samtidigt erbjuder innovativa mekaniker med fokus på att bryta mot det konventionella. Studion har byggt upp ett starkt momentum med en växande katalog som omfattar slots, fiskspel, keno samt ytterligare format under utveckling.

EdgeLabs fortsätter att expandera i Nordamerika, Europa och Asien, med planer på att gå in i LATAM- och afrikanska marknader under 2026.

Hub88 erbjuder i sin tur marknadens snabbaste aggregering av casinospel genom ett enda API för säker och sömlös integration. Operatörer och leverantörer kan arbeta snabbare, smartare och växa utan ansträngning. Med tillgång till mer än 24 000 spel från över 205 ledande studios, effektiviserad kontohantering och teknisk support dygnet runt har Hub88 positionerat sig som en betrodd aggregator på globala marknader.

Genom partnerskapet med Hub88 får EdgeLabs möjlighet att exponera sina senaste spel för en bredare spelarbas, samtidigt som Hub88 tillförs innehåll med högkvalitativ grafik och användargränssnitt från utvecklare med decennier av branscherfarenhet.

Jessica Inglott, chef för leverantörsrelationer på Hub88, tillade: "EdgeLabs producerar verkligen spännande innehåll i år, och vi är imponerade av bredden och omfattningen i deras tidiga portfölj när den nu börjar lanseras på vår plattform. Med deras redan globala närvaro är vi mycket glada över att vara en av de första att distribuera deras innehåll. Vi är övertygade om att deras unika stil och robusta mekaniker kommer att harmoniera väl med operatörer och spelare i hela vårt nätverk."

Marina Rodov, vd för EdgeLabs, sade: "Vi har aldrig varit rädda för att utmana branschens rytm och leverera upplevelser som verkligen är något annorlunda. Vi skulle hellre försvinna än bli 'ännu en spelstudio i mängden'. Våra spel är till för spelare som älskar en klassiker med en oväntad twist, och Hub88 ger oss den globala räckvidd och den scen våra spel förtjänar. Vi ser fram emot ett partnerskap som delar vår ambition att driva branschen framåt."

Om EdgeLabs

EdgeLabs är en B2B-leverantör inom onlinespel med fokus på att skapa engagerande högpresterande spel byggda på modern teknik och spelardrivna matematiska modeller. Med verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien levererar bolaget skalbara, fullt integrerade lösningar utformade för att stödja kundlojalitet, anpassning och gamification. Läs mer på www.edgelabs.game.

Om Hub88

Hub88 är en robust integrationsplattform som erbjuder ett enda API för hela spelverksamheten. Genom samarbeten med hundratals leverantörer, inklusive ledande tier-one-aktörer och framväxande studios, erbjuder Hub88 ett omfattande innehållsbibliotek. Utöver enkel integration ger Hub88 operatörer tillgång till en svit av kraftfulla verktyg som är sammankopplade för smidig användning. Prestanda i realtid och KPI-uppföljning finns tillgängliga via dedikerade mobilapplikationer för iOS och Android, vilket möjliggör hantering på språng. Det kraftfulla backoffice-systemet inkluderar avancerade funktioner för redovisning och business intelligence, en enhetlig bonus- och free spins-funktion samt HubConnect, en flexibel och funktionsrik lösning för att koppla samman operatörer och leverantörer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919519/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919518/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg