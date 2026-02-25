EdgeLabs amplía su distribución europea y global a través de la asociación con Hub88

Los títulos debut ya están disponibles en Hub88 y se agregan nuevos lanzamientos mensualmente

TORONTO, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- EdgeLabs, un proveedor líder de juegos en línea B2B, se ha asociado con Hub88 para distribuir su contenido de casino distintivo a la red de operadores global del agregador.

La integración hace que los títulos de tragaperras de estreno de EdgeLabs, como Diamond 10x, Mark of Z y Blue Bird Bonus, estén disponibles en Hub88, y se planea lanzar contenido adicional cada mes.

EdgeLabs, a leading North American gaming studio, partners with Hub88, a robust integration platform, to expand its global presence EdgeLabs logo

Con el mercado de casinos en línea más competitivo que nunca, EdgeLabs se ha propuesto ofrecer tragaperras de casino únicas y de calidad que, a la vez, ofrezcan mecánicas innovadoras enfocadas en romper con lo establecido. El estudio ha cobrado impulso con un catálogo en crecimiento que abarca tragaperras, juegos de fish, keno y otros formatos en desarrollo.

EdgeLabs continúa expandiéndose por Norteamérica, Europa y Asia, con planes de introducirse en los mercados de Latinoamérica y África en 2026.

De igual forma, Hub88 ofrece la agregación de juegos de casino más rápida con una única API para una integración segura y fluida. Tanto operadores como proveedores pueden moverse con mayor rapidez, trabajar de forma más inteligente y crecer sin esfuerzo. Con acceso a más de 24.000 juegos de más de 205 estudios líderes, una gestión de cuentas optimizada y soporte técnico 24/7, Hub88 se ha posicionado como un agregador de confianza en los mercados globales.

Al asociarse con Hub88, EdgeLabs colocará sus juegos más nuevos frente a un público más amplio de jugadores, mientras que Hub88 recibe contenido con gráficos e interfaz de usuario de alta calidad de desarrolladores que han estado en la industria durante décadas.

Jessica Inglott, directora de Relaciones con Proveedores de Hub88, añadió: "EdgeLabs está produciendo un trabajo realmente emocionante este año, y estamos impresionados por el alcance y la escala de su portafolio inicial, que comienza a filtrarse en nuestra plataforma. Dada su presencia global, nos entusiasma ser uno de los primeros en adoptarlo y distribuir su contenido. Esperamos firmemente que su estilo particular y su robusta mecánica se integren armoniosamente con los operadores y jugadores de toda nuestra red".

Marina Rodov, consejero delegado de EdgeLabs, afirmó: "Nunca hemos tenido miedo de romper el ritmo de la industria y ofrecer experiencias verdaderamente diferentes. Preferimos desaparecer antes que convertirnos en un estudio de videojuegos más. Nuestros juegos son para los jugadores que aman un buen clásico con un giro inesperado, y Hub88 nos brinda el alcance global y el escenario que nuestros juegos merecen. Nos entusiasma esta colaboración que comparte nuestro objetivo de impulsar la industria".

Acerca de EdgeLabs

EdgeLabs es un proveedor de juegos en línea B2B centrado en la creación de juegos atractivos y de alto rendimiento basados en tecnología moderna y modelos matemáticos orientados al jugador. Con operaciones en Norteamérica, Europa y Asia, la empresa ofrece soluciones escalables y totalmente integradas diseñadas para fomentar la retención, la personalización y la gamificación. Más información en www.edgelabs.game.

Acerca de Hub88

Hub88 es una robusta plataforma de integración que ofrece una única API para todas sus operaciones de juego. En colaboración con cientos de proveedores, incluyendo importantes proveedores de primer nivel y estudios emergentes, Hub88 ofrece una completa biblioteca de contenido. Más allá de la simple integración, Hub88 proporciona a los operadores un conjunto de potentes herramientas interconectadas para facilitar su uso. El rendimiento en tiempo real y el seguimiento de KPI están disponibles a través de aplicaciones móviles dedicadas para iOS y Android, lo que permite una gestión móvil. Las potentes funciones de back office incluyen contabilidad e inteligencia empresarial sofisticadas, una función unificada de bonos y giros gratis, y HubConnect, una solución flexible y completa para conectar operadores y proveedores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919519/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919518/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg