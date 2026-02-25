EdgeLabs poszerza zasięg dystrybucji na europejskim i globalnym rynku dzięki partnerstwu z Hub88

Debiutanckie tytuły teraz na żywo w Hub88, z nowymi pozycjami dodawanymi każdego miesiąca.

TORONTO, 25 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- EdgeLabs, czołowy dostawca gier online działający w sektorze B2B, nawiązał współpracę z Hub88 polegającą na dystrybucji treści obejmujących unikatowe gry kasynowe za pośrednictwem międzynarodowej sieci tego agregatora gier.

Integracja ta obejmuje umieszczenie na platformie Hub88 debiutanckich tytułów gier slotowych na żywo, takich jak Diamond 10x, Mark of Z i Blue Bird Bonus, oraz wprowadzanie dodatkowych nowych treści każdego miesiąca.

Podczas gdy konkurencja na rynku kasyn online jeszcze nigdy nie była tak zacięta, firma EdgeLabs wyznaczyła sobie misję dostarczenia jedynych w swoim rodzaju, wysokiej jakości kasynowych gier slotowych, które oferują innowacyjną mechanikę ukierunkowaną na łamanie utartych schematów. Studio nabiera rozpędu dzięki coraz większemu katalogowi gier, w którym znalazły się sloty, gry wędkarskie, keno oraz dodatkowe formaty, które aktualnie są na etapie rozwoju.

EdgeLabs nieustannie poszerza swój zasięg rynkowy w Ameryce Północnej, Europie i Azji, z planami wejścia na rynek Ameryki Łacińskiej i Afryki w 2026 roku.

Analogicznie Hub88 oferuje najszybszą agregację gier kasynowych z jednym API, zapewniając bezpieczną i bezproblemową integrację. Zarówno operatorzy, jak i dostawcy mogą robić postępy szybciej, pracować bardziej inteligentnie i rozwijać się bez wysiłku. Z dostępem do ponad 24 000 gier od ponad 205 czołowych studiów gier, usprawnionym zarządzaniem kontem i całodobowym wsparciem technicznym, Hub88 jest zaufanym agregatorem gier cieszącym się dużą popularnością na rynku globalnym.

Podejmując współpracę z Hub88, EdgeLabs udostępni swoje najnowsze gry szerszemu gronu odbiorców, a Hub88 otrzyma treści charakteryzujące się wysokiej jakości grafiką i interfejsem użytkownika od deweloperów, którzy pracują w branży od dziesiątek lat.

Jessica Inglott, dyrektor ds. relacji z dostawcami w Hub88, powiedziała: „Firma EdgeLabs produkuje w tym roku naprawdę ekscytujące treści i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zakresu i skali ich pierwszego portfolio, które właśnie trafia na naszą platformę. Mając na uwadze ich długoletnią obecność na międzynarodowym rynku, jesteśmy zachwyceni, że jesteśmy pierwsi w kolejce do dystrybucji ich treści. Oczekujemy, że ich szczególny styl i solidna mechanika zostanie harmonijnie przyjęta przez operatorów i graczy w naszej sieci".

Marina Rodov, dyrektor generalna EdgeLabs, powiedziała: „Nigdy nie baliśmy się zmiany rytmu branży i dostarczania doświadczeń, które są prawdziwie unikatowe. Wolelibyśmy zniknąć, niż stać się kolejnym zwykłym studiem gier. Nasze gry adresowane są do graczy, którzy uwielbiają dobrą klasykę z zaskakującymi elementami, a Hub88 zapewnia nam globalny zasięg i scenę, na jaką zasługują nasze gry. Cieszymy się na współpracę, której przyświeca jeden cel - rozwój naszej branży".

EdgeLabs

EdgeLabs jest dostawcą gier online działającym w sektorze B2B. W centrum działalności tej firmy znajduje się tworzenie wciągających i wysoce wydajnych gier opartych na nowoczesnej technologii i modelach matematycznych skoncentrowanych na graczach. Za pośrednictwem oddziałów w Ameryce Północnej, Europie i Azji, firma dostarcza skalowalne, w pełni zintegrowane rozwiązania, zaprojektowane w taki sposób, aby dawały możliwość utrzymania lojalności graczy, dostosowania do indywidualnych potrzeb i grywalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.edgelabs.game.

Hub88

Hub88 jest platformą integracyjną oferującą jeden API dla wszystkich operacji gamingowych. Współpracując z setkami dostawców, w tym z czołowymi dostawcami najwyższego szczebla i z nowymi studiami gier, Hub88 oferuje kompleksową bibliotekę treści. Oprócz prostej integracji, Hub88 zapewnia operatorom pakiet potężnych narzędzi, które umieszczono w jednym miejscu, co sprawia, że są proste w użytkowaniu. Monitorowanie wydajności i wskaźników KPI w czasie rzeczywistym jest dostępne za pośrednictwem specjalnych aplikacji mobilnych na systemy iOS i Android, umożliwiając zarządzanie grami z dowolnego miejsca. Solidne funkcje back office obejmują złożone usługi księgowe i analityki biznesowej, ujednoliconą funkcję bonusów i darmowych rund oraz HubConnect, elastyczne i bogate w funkcje rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy operatorami i dostawcami.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2919519/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2919518/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg