EdgeLabs utvider europeisk og global distribusjon gjennom Hub88-partnerskap

Debuttitler er tilgjengelige nå på Hub88, med nye utgivelser hver måned

TORONTO, 26. februar 2026 /PRNewswire/ -- EdgeLabs, en ledende B2B digital spillleverandør, har samarbeidet med Hub88 for å distribuere sitt særegne kasinoinnhold til aggregatorens globale operatørnettverk.

Integrasjonen har nå EdgeLabs sine debutspill som Diamond 10x, Mark of Z, og Blue Bird Bonus live på Hub88, med ekstra innhold planlagt for utrulling hver måned.

EdgeLabs logo

Nå som det digitale kasinomarkedet har større konkurranse enn noen gang, har EdgeLabs som mål å levere unike spill av kasinokvalitet som fortsatt tilbyr nyskapende mekanikker fokusert på å skille seg ut. Studioet har skapt momentum med en voksende katalog som spenner over spilleautomater, fiskespill, keno og andre formater i utvikling.

EdgeLabs fortsetter å utvide på tvers av Nord-Amerika, Europa og Asia, med planer om å gå inn i LATAM og afrikanske markeder i 2026.

På samme måte tilbyr Hub88 den raskeste aggregeringen av kasinospill med en enkelt API for sikker og sømløs integrering. Både operatører og leverandører kan bevege seg raskere, jobbe smartere og vokse eksponensielt. Med tilgang til mer enn 24 000 spill fra over 205 ledende studioer, enkel kontoadministrasjon og 24/7 teknisk støtte, har Hub88 posisjonert seg som en pålitelig aggregator av alternativer innen en rekke globale markeder.

Ved å samarbeide med Hub88 vil EdgeLabs plassere sine nyeste spill foran et bredere spillerpublikum, mens Hub88 mottar innhold med grafikk og brukergrensesnitt av høy kvalitet fra utviklere som har vært i bransjen i flere tiår.

Jessica Inglott, leder for leverandørforhold hos Hub88, la til: «EdgeLabs skaper veldig spennende arbeid i år, og vi er imponert over av deres tidlige portefølje nå som de begynner å komme gjennom på vår plattform. Med tanke på deres eksisterende globale tilstedeværelse, er vi glade for å være en av de første som får distribuere innholdet deres. Vi har store forhåpninger at deres spesielle stil og robuste mekanikker vil resonere harmonisk med operatører og spillere over hele nettverket vårt.»

Marina Rodov, administrerende direktør for EdgeLabs, sa: «Vi har aldri vært redd for å forstyrre bransjens rytme og levere opplevelser som virkelig er noe annerledes. Vi vil heller forsvinne enn å bli «bare et annet spillstudio». Våre spill er for spillerne som elsker en god klassiker med en uventet vri, og Hub88 gir oss den globale rekkevidden og scenen våre spill fortjener. Vi er begeistret for et partnerskap som deler vårt mål om å presse bransjen fremover.»

Om EdgeLabs

EdgeLabs er en B2B digital spilleverandør fokusert på å skape engasjerende spill med høy ytelse, bygget på moderne teknologi og spillerdrevne matematiske modeller. Selskapet, med virksomhet i Nord-Amerika, Europa og Asia leverer skalerbare, fullt integrerte løsninger designet for å støtte retensjon, tilpasning og gamifikasjon. Lær mer på www.edgelabs.game.

Om Hub88

Hub88 er en robust integrasjonsplattform som tilbyr en enkelt API for alle dine spilloperasjoner. Hub88 samarbeider med hundrevis av leverandører, inkludert ledende førsteklasses leverandører og nye studioer, og tilbyr et omfattende innholdsbibliotek. Utover enkel integrering gir Hub88 operatører en rekke kraftige verktøy som er koblet sammen for enkel bruk. Sanntidsytelse og KPI-sporing er lett tilgjengelig gjennom dedikerte mobile iOS- og Android-applikasjoner, noe som gjør det mulig å administrere på farten. De kraftige «back office»-funksjonene inkluderer sofistikert regnskap og forretningsintelligens, en enhetlig bonus- og gratisspinnfunksjon og HubConnect, en fleksibel og funksjonsrik løsning for å sammenkoble operatører og leverandører.

