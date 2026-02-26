EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88
News provided byEdgeLabs
Feb 26, 2026, 05:09 ET
Debutové tituly jsou nyní dostupné na Hub88, přičemž každý měsíc se zde objevují nové.
TORONTO, 26. února 2026 /PRNewswire/ –EdgeLabs, přední poskytovatel B2B online her, navázal partnerství se společností Hub88 za účelem distribuce svého charakteristického kasinového obsahu do globální sítě operátorů tohoto agregátora.
Díky této integraci se debutové výherní automaty EdgeLabs, jako jsou Diamond 10x, Mark of Z a Blue Bird Bonus, nyní objevují na Hub88 a každý měsíc se plánuje spuštění dalšího obsahu.
Jak se online kasinový trh stává čím dál konkurenceschopnějším, společnost EdgeLabs si klade za cíl nabídnout kvalitní kasinové automaty, které zároveň přinášejí inovativní mechaniky zaměřené na odlišení od běžného standardu. Studio získává na dynamice díky rostoucímu katalogu zahrnujícímu výherní automaty, rybářské hry, keno a další formáty, jež jsou stále ve vývoji.
Společnost EdgeLabs pokračuje v expanzi v Severní Americe, Evropě a Asii a v roce 2026 plánuje vstup na trhy v Latinské Americe a Africe.
Podobně i Hub88 nabízí nejrychlejší agregaci kasinových her prostřednictvím jediného API pro bezpečnou a plynulou integraci. Operátoři i dodavatelé mohou pracovat rychleji a efektivněji a také růst bez komplikací. Díky přístupu k více než 24 000 hrám od více než 205 předních studií, zjednodušené správě účtů a nepřetržité technické podpoře se Hub88 etabloval jako důvěryhodný agregátor preferovaný na globálních trzích.
Díky partnerství s Hub88 dostane společnost EdgeLabs své nejnovější hry před širší publikum hráčů a Hub88 zase získá obsah s vysokou kvalitou grafiky a uživatelského rozhraní od vývojářů, kteří mají v oboru desítky let zkušeností.
Jessica Inglott, vedoucí vztahů s dodavateli ve společnosti Hub88, uvedla: „Firma EdgeLabs letos produkuje opravdu vzrušující tituly a jsme ohromeni rozsahem a velikostí jejího počátečního portfolia, které se začíná objevovat na naší platformě. S ohledem na její již globální působnost jsme nadšeni, že můžeme být mezi prvními, kdo její obsah distribuují. Očekáváme, že její jedinečný styl a robustní mechaniky budou rezonovat s operátory i hráči napříč naší sítí."
Marina Rodov, generální ředitelka EdgeLabs, prohlásila: „Nikdy jsme se nebáli narušit rytmus průmyslu a přinášet zážitky, které jsou opravdu něčím odlišné. Raději zmizíme, než abychom se stali ‚jen dalším herním studiem'. Naše hry jsou určeny hráčům, kteří milují klasiku s neočekávaným zvratem, a Hub88 nám poskytuje globální dosah a platformu, jakou si naše hry zaslouží. Jsme nadšeni z partnerství, které sdílí náš cíl posouvat průmysl vpřed."
O společnosti EdgeLabs
EdgeLabs je B2B poskytovatel online her zaměřený na vytváření poutavých, vysoce výkonných her postavených na moderních technologiích a matematických modelech orientovaných na hráče. Společnost působí v Severní Americe, Evropě a Asii a dodává škálovatelná, plně integrovaná řešení navržená na podporu retence, přizpůsobení a gamifikace. Více informací na www.edgelabs.game.
O společnosti Hub88
Hub88 je robustní integrační platforma nabízející jediné API pro veškeré herní operace. Ve spolupráci se stovkami poskytovatelů včetně předních dodavatelů i vznikajících studií nabízí Hub88 komplexní knihovnu obsahu. Kromě samotné integrace poskytuje Hub88 operátorům sadu výkonných nástrojů vzájemně propojených pro snadné použití. Sledování výkonu v reálném čase a KPI je k dispozici prostřednictvím specializovaných mobilních aplikací pro iOS a Android, což umožňuje správu odkudkoli. Výkonné funkce back office zahrnují sofistikované účetnictví a business intelligence, sjednocenou funkci bonusů a free spinů a HubConnect, což je flexibilní a funkčně bohaté řešení pro propojení operátorů a dodavatelů.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919519/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919518/EdgeLabs_EdgeLabs_expands_European_and_global_distribution_throu.jpg
Share this article