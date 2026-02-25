EdgeLabs étend sa distribution européenne et mondiale grâce au partenariat avec Hub88

Les premiers titres sont désormais disponibles sur Hub88, avec de nouvelles sorties ajoutées chaque mois.

TORONTO, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- EdgeLabs, l'un des principaux fournisseurs de jeux en ligne B2B, s'est associé à Hub88 pour distribuer son contenu de casino distinctif au réseau mondial d'opérateurs de l'agrégateur.

Grâce à cette intégration, les premiers titres de machines à sous d'EdgeLabs, tels que Diamond 10x, Mark of Z et Blue Bird Bonus, seront mis en ligne sur Hub88, et d'autres contenus seront ajoutés chaque mois.

Le marché des casinos en ligne étant plus compétitif que jamais, EdgeLabs s'est donné pour mission d'offrir des machines à sous de qualité, uniques en leur genre, tout en proposant des mécanismes novateurs visant à se démarquer de la norme. Le studio a pris de l'élan avec un catalogue croissant couvrant les machines à sous, les jeux de poisson, le keno, et d'autres formats en cours de développement.

EdgeLabs poursuit son expansion en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et prévoit de s'implanter sur les marchés du LATAM et de l'Afrique en 2026.

De même, Hub88 offre l'agrégation de jeux de casino la plus rapide avec une API unique pour une intégration sécurisée et transparente. Les opérateurs et les fournisseurs peuvent avancer plus rapidement, travailler plus intelligemment et se développer sans effort. Avec un accès à plus de 24 000 jeux de plus de 205 studios de premier plan, une gestion de compte simplifiée et une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Hub88 s'est positionné comme un agrégateur de choix sur les marchés mondiaux.

En s'associant à Hub88, EdgeLabs mettra ses jeux les plus récents à la portée d'un plus grand nombre de joueurs, tandis que Hub88 recevra du contenu avec des graphismes et une interface de haute qualité de la part de développeurs qui travaillent dans l'industrie depuis des décennies.

Jessica Inglott, responsable des relations avec les fournisseurs chez Hub88, a ajouté : "EdgeLabs produit des travaux vraiment passionnants cette année, et nous sommes époustouflés par la portée et l'ampleur de leur portefeuille initial, qui commence à filtrer sur notre plateforme. Compte tenu de leur présence mondiale, nous sommes ravis d'être les premiers à distribuer leur contenu. Nous sommes convaincus que leur style particulier et leurs mécanismes robustes feront vibrer harmonieusement les opérateurs et les joueurs sur l'ensemble de notre réseau."

Marina Rodov, PDG de EdgeLabs, a déclaré : "Nous n'avons jamais eu peur de perturber le rythme de l'industrie et de proposer des expériences vraiment différentes : "Nous n'avons jamais eu peur de bouleverser le rythme de l'industrie et de proposer des expériences vraiment différentes. Nous préférons disparaître plutôt que de devenir un studio de jeux comme les autres. Nos jeux sont destinés aux joueurs qui aiment un bon classique avec une touche inattendue, et Hub88 nous donne la portée mondiale et la scène que nos jeux méritent. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui partage notre objectif de faire progresser l'industrie."

À propos de EdgeLabs

EdgeLabs est un fournisseur de jeux en ligne B2B qui se consacre à la création de jeux attrayants et performants, basés sur une technologie moderne et des modèles mathématiques axés sur les joueurs. Présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, l'entreprise propose des solutions évolutives et entièrement intégrées, conçues pour favoriser la fidélisation, la personnalisation et la gamification. Pour en savoir plus, consultez le site www.edgelabs.game.

À propos de Hub88

Hub88 est une plateforme d'intégration robuste offrant une API unique pour toutes vos opérations de jeu. En partenariat avec des centaines de fournisseurs, y compris des fournisseurs de premier rang et des studios émergents, Hub88 offre une bibliothèque de contenu complète. Au-delà de la simple intégration, Hub88 permet aux opérateurs de disposer d'une suite d'outils puissants reliés entre eux pour une plus grande facilité d'utilisation. Les performances en temps réel et le suivi des indicateurs clés de performance sont facilement accessibles via des applications mobiles iOS et Android dédiées, ce qui permet une gestion en déplacement. Les puissantes fonctions de back-office comprennent une comptabilité sophistiquée et une veille économique, une fonction unifiée de bonus et de tours gratuits et HubConnect, une solution flexible et riche en fonctionnalités pour connecter les opérateurs et les fournisseurs.

