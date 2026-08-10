Coway publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026

SÉOUL, Corée du Sud, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026.

Coway Financial Results (2Q 2026)

« Au deuxième trimestre, nous avons démontré un fort potentiel de croissance grâce à une augmentation régulière de notre volume de ventes et à l'expansion de notre parc de location, tant sur le marché national qu'à l'international », a déclaré Soontae Kim, directeur financier de Coway. « Au cours du deuxième semestre de cette année, nous continuerons à maintenir cette dynamique de croissance en nous attachant à consolider notre position de leader sur le marché de l'électroménager haut de gamme et à dynamiser nos moteurs de croissance grâce à la diversification de notre gamme de produits. »

Les résultats publiés par Coway pour le deuxième trimestre sont les suivants :

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre : 1 442,2 milliards de KRW (+14,6 % par rapport à l'année précédente)

Résultat d'exploitation du deuxième trimestre : 253,2 milliards de KRW (+4,3 % en glissement annuel)

* Les chiffres présentés sont tirés des états financiers consolidés établis selon les normes K-IFRS (normes internationales d'information financière).

Au premier semestre de cette année, Coway a également enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 2 771,9 milliards de KRW (+13,9 % par rapport à la même période de l'année précédente), ainsi qu'un résultat d'exploitation de 504,1 milliards de KRW (+11,1 % par rapport à la même période de l'année précédente).

Coway a annoncé un chiffre d'affaires de 786,8 milliards de KRW sur le marché national au deuxième trimestre, soit une hausse de 7,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance a été portée par les ventes soutenues de l'ensemble des gammes de purificateurs d'eau avec fonction de fabrication de glaçons de l'entreprise, ainsi que des matelas et des fauteuils de massage commercialisés sous la marque BEREX, spécialisée dans le sommeil et le bien-être. Ce trimestre, BEREX a réussi à renforcer sa présence sur le marché national des technologies du sommeil grâce à de nouveaux produits innovants tels que le « BEREX R Series Stretching Motion Bed » et le « BEREX M Series Massage Bed ». Par ailleurs, l'élargissement du portefeuille de location de Coway à de nouvelles catégories – notamment les climatiseurs muraux, les broyeurs de déchets alimentaires et les appareils médicaux à domicile – a entraîné une hausse de la demande des consommateurs. En conséquence, le nombre net de nouveaux clients aux services de location sur le marché national au deuxième trimestre a bondi de 51,6 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 242 000.

Les filiales étrangères de Coway ont également affiché de solides résultats au deuxième trimestre, générant un chiffre d'affaires total impressionnant de 587,5 milliards de KRW, soit une hausse de 24,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au deuxième trimestre, les filiales du monde entier ont enregistré une croissance équilibrée de leur chiffre d'affaires dans toutes les catégories de produits :

Chiffre d'affaires de la filiale malaisienne au deuxième trimestre : 434,5 milliards de KRW (+22,2 % par rapport à l'année précédente)

Chiffre d'affaires de la filiale américaine au deuxième trimestre : 66,9 milliards de KRW (+15,2 % par rapport à l'année précédente)

Chiffre d'affaires de la filiale thaïlandaise au deuxième trimestre : 66 milliards de KRW (+53,9 % par rapport à l'année précédente)

Chiffre d'affaires de la filiale indonésienne au deuxième trimestre : 13,3 milliards de KRW (+12,2 % par rapport à l'année précédente)

Pour plus de détails sur les performances financières de Coway, veuillez consulter la page Relations investisseurs .

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway (KRX : 021240), la « Best Life Solution Company », est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l'innovation, qui se consacre à l'amélioration du quotidien grâce à des appareils de traitement de l'air et de l'eau à la pointe de la technologie et à des solutions de bien-être haut de gamme. Réputée pour ses purificateurs d'eau, ses purificateurs d'air et ses bidets, qui font référence sur le marché, Coway étend sa marque haut de gamme dédiée au sommeil et au bienêtre, BEREX, afin de faire progresser le secteur mondial du lifestyle grâce à des matelas intelligents et à des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Grâce à une recherche intensive et à une ingénierie primée, Coway poursuit l'accélération de son développement sur les principaux marchés, notamment en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam et en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/, ou http://newsroom.coway.com.