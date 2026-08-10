Coway ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569
News provided byCoway Co., Ltd.
10 Aug, 2026, 10:00 CST
โซล, เกาหลีใต้, 10 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd. ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "Best Life Solution Company" ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2569
"ในไตรมาส 2 เราแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการขยายฐานบัญชีเช่าในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ" Soontae Kim ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Coway กล่าว "ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เราจะยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว ด้วยการมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียม และเร่งขับเคลื่อนเครื่องยนต์การเติบโตผ่านการกระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์"
ผลประกอบการที่ Coway รายงานสำหรับไตรมาส 2 มีดังนี้:
- รายได้ไตรมาส 2: 1.4422 ล้านล้านวอน (+14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 2: 2.532 แสนล้านวอน (+4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
* ตัวเลขดังกล่าวมาจากงบการเงินรวมตามมาตรฐาน K-IFRS (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ)
สำหรับช่วงครึ่งแรกของปีนี้ Coway มีรายได้ สะสม 2.7719 ล้านล้านวอน (+13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) และมีกำไรจากการดำเนินงาน 5.041 แสนล้านวอน (+11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
Coway รายงานรายได้จากตลาดในประเทศในไตรมาส 2 ที่ 7.868 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่แข็งแกร่งของเครื่องกรองน้ำผลิตน้ำแข็งหลายรุ่นของบริษัท รวมถึงที่นอนและเก้าอี้นวดภายใต้ BEREX แบรนด์ด้านการนอนหลับและสุขภาพของบริษัท ในไตรมาสนี้ BEREX สามารถขยายฐานในตลาดเทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับภายในประเทศได้สำเร็จ ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เช่น "BEREX R Series Stretching Motion Bed" และ "BEREX M Series Massage Bed" นอกจากนี้ การขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ให้เช่าของ Coway ไปสู่หมวดหมู่ใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องปรับอากาศติดผนัง เครื่องกำจัดเศษอาหาร และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในบ้าน ยังส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนบัญชีเช่าสุทธิในประเทศที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 พุ่งขึ้น 51.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะระดับ 242,000 บัญชี
บริษัทย่อยในต่างประเทศของ Coway ยังมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 โดยสร้างรายได้รวม 5.875 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้นถึง 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทย่อยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเติบโตของยอดขายอย่างสมดุลในทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในไตรมาส 2 ดังนี้:
- บริษัทย่อยในมาเลเซีย: รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 4.345 แสนล้านวอน (+22.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- บริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา: รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 6.69 หมื่นล้านวอน (+15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- บริษัทย่อยในประเทศไทย: รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 6.60 หมื่นล้านวอน (+53.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- บริษัทย่อยในอินโดนีเซีย: รายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.33 หมื่นล้านวอน (+12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของ Coway สามารถดูได้ที่หน้า Investor Relations ของบริษัท
เกี่ยวกับ Coway Co., Ltd.
Coway (KRX: 021240) ซึ่งได้รับสมญานาม "Best Life Solution Company" ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศเกาหลีเมื่อปี 2532 เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัยและโซลูชันด้านสุขภาพระดับพรีเมียม Coway เป็นที่รู้จักจากเครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ และบิเด (Bidet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเดินหน้าขยายแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการนอนหลับและสุขภาพระดับพรีเมียม BEREX เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ระดับโลก ด้วยที่นอนอัจฉริยะและเก้าอี้นวดอันทันสมัย Coway ขับเคลื่อนโดยการวิจัยอย่างเข้มข้นและวิศวกรรมที่ได้รับรางวัลมากมาย เร่งขยายธุรกิจในตลาดสำคัญทั่วโลก ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม http://www.coway.com/ หรือ http://newsroom.coway.com
SOURCE Coway Co., Ltd.
Share this article