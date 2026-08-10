Coway Umumkan Keputusan Kewangan bagi Suku Kedua Tahun Kewangan 2026

SEOUL, Korea Selatan, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "Best Life Solution Company", mengumumkan keputusan kewangannya bagi suku kedua 2026.

Coway Financial Results (2Q 2026)

"Pada suku kedua, kami menunjukkan potensi pertumbuhan yang kukuh hasil peningkatan berterusan dalam jumlah jualan dan pengembangan akaun sewaan kami di pasaran domestik dan global," kata Soontae Kim, Ketua Pegawai Kewangan Coway. "Pada separuh kedua tahun ini, kami akan terus mengekalkan momentum pertumbuhan ini dengan memberi tumpuan kepada pengukuhan kedudukan kepimpinan kami dalam pasaran perkakas premium dan mempercepat pemacu pertumbuhan melalui kepelbagaian portfolio produk."

Keputusan kewangan Coway bagi suku kedua adalah seperti berikut:

Hasil suku kedua: KRW1.4422 trilion (+14.6% tahun ke tahun)

Keuntungan operasi suku kedua: KRW253.2 bilion (+4.3% tahun ke tahun)

*Angka yang dilaporkan adalah berdasarkan penyata disatukan K-IFRS (Piawaian Pelaporan

Kewangan Antarabangsa).

Bagi separuh pertama tahun ini, Coway turut mencatatkan hasil terkumpul sebanyak KRW2.7719 trilion (+13.9% tahun ke tahun) dan keuntungan operasi sebanyak KRW504.1 bilion (+11.1% tahun ke tahun).

Coway melaporkan hasil pasaran domestik bagi suku kedua sebanyak KRW786.8 bilion, meningkat 7.7% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh jualan kukuh rangkaian penapis air dengan fungsi penghasilan ais, selain tilam dan kerusi urut di bawah BEREX, jenama tidur dan kesejahteraan milik syarikat. Pada suku ini, BEREX berjaya mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran teknologi tidur domestik menerusi pelancaran produk inovatif seperti "BEREX R Series Stretching Motion Bed" dan "BEREX M Series Massage Bed". Di samping itu, pengembangan portfolio sewaan Coway ke dalam kategori baharu — termasuk penyaman udara dinding, pelupus sisa makanan dan peranti perubatan untuk kegunaan di rumah — telah menyumbang kepada peningkatan positif dalam permintaan pengguna. Hasilnya, penambahan bersih akaun sewaan domestik pada suku kedua melonjak 51.6% tahun ke tahun kepada 242,000 akaun.

Anak-anak syarikat Coway di luar negara turut mencatatkan prestasi kukuh pada suku kedua dengan menjana jumlah hasil sebanyak KRW587.5 bilion, meningkat 24.2% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Anak-anak syarikat di seluruh dunia mencatatkan pertumbuhan jualan yang seimbang merentas semua kategori produk pada suku kedua:

Hasil suku kedua anak syarikat Malaysia: KRW434.5 bilion (+22.2% tahun ke tahun)

Hasil suku kedua anak syarikat Amerika Syarikat: KRW66.9 bilion (+15.2% tahun ke tahun)

Hasil suku kedua anak syarikat Thailand: KRW66.0 bilion (+53.9% tahun ke tahun)

Hasil suku kedua anak syarikat Indonesia: KRW13.3 bilion (+12.2% tahun ke tahun)

Untuk maklumat lanjut mengenai prestasi kewangan Coway, sila layari halaman Perhubungan Pelabur Coway.

Latar Belakang Coway Co., Ltd.

Ditubuhkan di Korea pada 1989, Coway (KRX: 021240), "Best Life Solution Company", ialah peneraju inovasi global yang komited untuk meningkatkan kualiti kehidupan harian menerusi peralatan rumah penjagaan persekitaran dan penyelesaian kesejahteraan premium. Terkenal dengan penapis air, penapis udara dan bidet yang meneraju industri, Coway turut mengembangkan jenama premium tidur dan kesejahteraannya, BEREX, bagi memacu sektor gaya hidup global melalui tilam pintar dan kerusi urut berteknologi tinggi. Disokong oleh penyelidikan intensif dan kejuruteraan yang memenangi pelbagai anugerah, Coway terus mempercepat pengembangan perniagaannya di pasaran utama termasuk Malaysia, Amerika Syarikat, Thailand, China, Indonesia, Vietnam dan Eropah. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.coway.com/ atau http://newsroom.coway.com.

SOURCE Coway Co., Ltd.