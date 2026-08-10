Coway công bố kết quả tài chính quý II năm tài chính 2026

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "Best Life Solution Company", công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2026.

Coway Financial Results (2Q 2026)

"Trong quý II, chúng tôi đã cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ lượng bán hàng tăng ổn định và số lượng tài khoản thuê tiếp tục mở rộng tại thị trường trong nước cũng như trên toàn cầu", Soontae Kim, Giám đốc Tài chính của Coway cho biết. "Trong nửa cuối năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này bằng cách tập trung củng cố vị thế dẫn đầu trên thị trường thiết bị gia dụng cao cấp, đồng thời đẩy nhanh các động lực tăng trưởng thông qua đa dạng hóa danh mục sản phẩm".

Thu nhập được báo cáo của Coway cho quý II như sau:

Doanh thu quý II: 1.442,2 tỷ KRW (+14,6% so với cùng kỳ năm trước)

Lợi nhuận hoạt động quý II: 253,2 tỷ KRW (+4,3% so với cùng kỳ năm ngoái)

* Số liệu báo cáo được lấy từ báo cáo hợp nhất theo K-IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế).

Trong nửa đầu năm nay, Coway cũng ghi nhận doanh thu lũy kế 2.771,9 tỷ KRW (+13,9% so với cùng kỳ năm trước), cùng lợi nhuận hoạt động 504,1 tỷ KRW (+11,1% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu của Coway tại thị trường trong nước quý II đạt 786,8 tỷ KRW, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng ấn tượng của các dòng máy lọc nước có chức năng làm đá, cũng như các sản phẩm nệm và ghế massage thuộc BEREX, thương hiệu về giấc ngủ và chăm sóc sức khỏe của công ty. Trong quý này, BEREX đã thành công trong việc mở rộng vị thế trên thị trường công nghệ giấc ngủ trong nước với các sản phẩm mới mang tính đổi mới như 'Giường chuyển động kéo giãn BEREX R Series' và 'Giường massage BEREX M Series'. Bên cạnh đó, việc Coway mở rộng danh mục sản phẩm cho thuê sang các nhóm sản phẩm mới – bao gồm điều hòa không khí treo tường, thiết bị xử lý rác thải thực phẩm và thiết bị y tế gia đình – đã dẫn đến sự gia tăng tích cực về nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đó, số tài khoản thuê ròng tăng thêm tại thị trường trong nước trong quý II đã tăng mạnh 51,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 242.000 tài khoản.

Các công ty con ở nước ngoài của Coway cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý II tích cực, với tổng doanh thu đạt 587,5 tỷ KRW, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II, các công ty con của Coway trên toàn thế giới ghi nhận tăng trưởng doanh số đồng đều ở tất cả các nhóm sản phẩm:

Doanh thu quý II của công ty con tại Malaysia: 434,5 tỷ KRW (+22,2% so với cùng kỳ năm trước)

Doanh thu quý II của công ty con tại Hoa Kỳ: 66,9 tỷ KRW (+15,2% so với cùng kỳ năm trước)

Doanh thu quý II của công ty con tại Thái Lan: 66,0 tỷ KRW (+53,9% so với cùng kỳ năm trước)

Doanh thu quý II của công ty con tại Indonesia: 13,3 tỷ KRW (+12,2% so với cùng kỳ năm trước)

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Giới thiệu về Coway Co., Ltd.

Được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1989, Coway (KRX: 021240), "Best Life Solution Company", là công ty đổi mới hàng đầu thế giới chuyên nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày thông qua các thiết bị gia dụng môi trường tiên tiến và các giải pháp chăm sóc sức khỏe cao cấp. Nổi tiếng với các sản phẩm máy lọc nước, máy lọc không khí và nắp bồn cầu thông minh hàng đầu trong ngành, Coway mở rộng thương hiệu chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe cao cấp BEREX, nhằm thúc đẩy lĩnh vực phong cách sống toàn cầu với các sản phẩm nệm thông minh và ghế massage tiên tiến. Được thúc đẩy bởi hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và năng lực kỹ thuật từng đạt giải thưởng, Coway tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm, bao gồm Malaysia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Châu Âu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.coway.com/ hoặc http://newsroom.coway.com.

SOURCE Coway Co., Ltd.