Lendable repousse les frontières de la levée de fonds à impact

- En bonne voie pour lever 500 millions de dollars et obtenir une notation de qualité supérieure rare -

LONDRES, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lendable, l'un des principaux fournisseurs de crédit adossé à des actifs pour les entreprises à croissance rapide dans le monde, a confirmé aujourd'hui la première clôture de ses deux nouveaux fonds de financement mixte : le Lendable MSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2) et le Lendable Transportation and Energy Fund (LTEF), qui ont levé plus de 300 millions de dollars et sont en bonne voie pour une clôture finale supérieure à 500 millions de dollars US. Suite au lancement de ces deux nouveaux fonds, les actifs conseillés par Lendable approchent désormais le milliard de dollars.

La tranche senior du LMFCF2 a par ailleurs reçu une notation de qualité investissement, soulignant les solides antécédents de Lendable et son approche disciplinée du crédit.

La Société financière internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale a engagé 86 millions de dollars dans les deux fonds, les autres investisseurs étant une institution financière publique basée aux États-Unis, ainsi que des institutions internationales de financement du développement de premier plan, des bureaux de gestion de patrimoine familial et des fondations.

Ces deux fonds reflètent la mission de Lendable, qui consiste à soutenir des entreprises à fort impact, basées sur la technologie et favorisant une croissance inclusive et durable dans les marchés développés et émergents. Le fonds LMFCF2 fournit des capitaux garantis par des actifs à des sociétés de services financiers de nouvelle génération qui exploitent la technologie et les données de Lendable pour élargir l'accès financier aux populations mal desservies. Le fonds LTEF cible les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à croissance rapide qui favorisent l'adoption de technologies durables dans divers secteurs économiques, notamment la mobilité électrique et efficace, les énergies renouvelables et l'agriculture résiliente.

Alors que les marchés émergents devraient assurer environ les deux tiers de la croissance économique mondiale jusqu'en 2035 ( S&P Global ), Lendable contribue à libérer ce potentiel en soutenant les entreprises qui deviendront l'épine dorsale des services financiers, de l'énergie et des transports. Grâce à sa technologie personnalisée et à sa plateforme de données, Lendable permet aux entreprises de croissance mondiale de se développer plus rapidement tout en maintenant la discipline de l'emprunteur et la qualité de la garantie, soutenue par une structuration basée sur la technologie, un suivi continu et des informations exclusives provenant de son moteur de risque Maestro.

Chris Wehbe, PDG de Lendable, commente : « Ces fonds constituent une étape importante dans notre secteur, car ils prouvent qu'il est possible d'accroître l'impact tout en faisant preuve de rigueur commerciale. Ils valident notre mission et notre thèse selon laquelle des données exclusives et des systèmes institutionnels de qualité peuvent produire des rendements et un impact constants. Nous sommes reconnaissants de la confiance témoignée par des institutions mondiales de premier plan et nous sommes impatients de déployer ce capital dans des entreprises qui offrent à la fois des rendements financiers et un impact concrêt. »

« Notre objectif est de débloquer des milliards de dollars pour des classes d'actifs à fort impact sans sacrifier les rendements », ajoute Daniel Goldfarb, cofondateur et président exécutif de Lendable. « Ces fonds nous rapprochent un peu plus du but et nous permettent de soutenir les entreprises qui transforment l'accès au financement, à l'énergie et aux services essentiels pour des millions de personnes. »

Mohamed Gouled, vice-président de la SFI chargé des industries, commente : « Nous sommes heureux de soutenir le double objectif de Lendable, à savoir l'accès au financement et le développement durable, par le biais de nos investissements dans ses deux nouveaux fonds. Notre partenariat reflète notre engagement commun à soutenir la prochaine génération d'entreprises technologiques qui allient succès commercial, durabilité et impact significatif sur l'emploi et la croissance dans les économies émergentes. »

Lendable a apprécié la participation de partenaires IFD, nouveaux et existants, à ses nouveaux fonds. Dans le cas du LMFCF2, les partenaires étaient British International Investment (BII), la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO), la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), FinDev Canada, Proparco et la Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Pour le LTEF, les participants comprenaient la Netherlands Development Finance Company (FMO) et le Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM).

Pour plus d'informations, contactez :

Lauren Callie

+27 82 894 5581

[email protected]

Alastair Crabbe

+44 (0) 778 5268 282

[email protected]

À propos de Lendable

Lendable est un conseiller en fonds d'impact axé sur les technologies qui fournit des prêts garantis par des actifs à des entreprises à forte croissance dans les marchés émergents, à l'échelle mondiale. Notre approche de la souscription, de la structuration, de la vérification et du suivi, fondée sur les données, nous permet de gérer les risques à la vitesse de nos marchés, tout en nous associant aux emprunteurs à mesure qu'ils se développent et qu'ils ont un impact social et environnemental significatif.

Lendable finance des entreprises dans différents secteurs, notamment le crédit à la consommation et aux MPME, le financement des actifs productifs, les paiements, les envois de fonds, les écosystèmes numériques et l'énergie verte. Avec près d'une décennie de solides performances et des actifs sous conseil approchant le milliard de dollars suite au lancement de ses deux derniers fonds, Lendable soutient l'industrie durable dans 21 pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Basée à Londres, Lendable étend sa portée avec des centres à Nairobi, Johannesburg et Singapour. Site web : lendable.io

