Lendable baner ny vej inden for impact-fundraising

LONDON, 21. januar 2026 /PRNewswire/ -- Lendable, en førende udbyder af aktivbaseret kredit til hurtigt voksende virksomheder på verdensplan, har i dag bekræftet den første lukning af sine to nye blandede finansieringsfonde: Lendable MSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2) og Lendable Transportation and Energy Fund (LTEF) har rejst mere end 300 millioner amerikanske dollar og er på vej mod en endelig lukning på over 500 millioner amerikanske dollar. Efter lanceringen af de to nye fonde nærmer Lendables rådgivningsaktiver sig nu 1 milliard amerikanske dollar.

Den senior tranche af LMFCF2 har også opnået en investeringsklasse-rating, hvilket understreger Lendables stærke track record og disciplinerede kreditpolitik.

Verdensbankgruppens Internationale Finansieringsselskab (IFC) har forpligtet sig til at investere 86 millioner amerikanske dollars i begge fonde sammen med andre investorer, herunder et amerikansk, offentligt ejet finansieringsinstitut samt førende internationale udviklingsfinansieringsinstitutter, familievirksomheder og fonde.

Disse to fonde afspejler Lendables mission om at støtte teknologibaserede virksomheder med stor indflydelse, der fremmer inklusiv og bæredygtig vækst i udviklede og nye markeder. LMFCF2 leverer aktivbaseret kapital til næste generations finansielle servicevirksomheder, der udnytter Lendables teknologi og data til at udvide den finansielle adgang for underforsynede befolkningsgrupper. LTEF retter sig mod hurtigt voksende små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og mellemstore virksomheder (MME'er), der driver indførelsen af bæredygtig teknologi på tværs af forskellige økonomiske sektorer, herunder elektrisk og effektiv mobilitet, vedvarende energi og modstandsdygtigt landbrug.

Da vækstmarkederne forventes at stå for cirka to tredjedele af den globale økonomiske vækst frem til 2035 (S&P Global), bidrager Lendable til at udnytte dette potentiale ved at støtte virksomheder, der vil blive rygraden i finansielle tjenesteydelser, energi og transport. Gennem sin skræddersyede teknologi- og dataplatform gør Lendable det muligt for globale vækstvirksomheder at skalere hurtigere, samtidig med at låntagernes disciplin og sikkerhedskvaliteten opretholdes, understøttet af teknologibaseret strukturering, løbende overvågning og proprietære indsigter fra sin Maestro-risikomotor.

Chris Wehbe, administrerende direktør for Lendable, kommenterede: "Disse midler er en milepæl i vores sektor og beviser, at man kan øge indflydelsen med kommerciel stringens. De bekræfter vores mission og tese om, at proprietære data og institutionelle kvalitetssystemer kan levere konsistente afkast og effekt. Vi er taknemmelige for den tillid, som førende globale institutioner har vist os, og vi ser frem til at investere denne kapital i virksomheder, der både leverer finansielt afkast og konkret effekt."

"Vores mål er at frigøre milliarder af dollars til aktivklasser med stor indflydelse uden at gå på kompromis med afkastet," Daniel Goldfarb, medstifter og bestyrelsesformand for Lendable, tilføjede. "Disse midler bringer os et skridt nærmere målet og giver os mulighed for at støtte virksomheder, der transformerer adgangen til finansiering, energi og vigtige tjenester for millioner af mennesker."

Mohamed Gouled, vicepræsident for industri hos IFC, kommenterede: "Vi er glade for at kunne støtte Lendables dobbelte fokus på adgang til finansiering og bæredygtighed gennem vores investeringer i de to nye fonde. Vores partnerskab afspejler vores fælles engagement i at styrke den næste generation af teknologibaserede virksomheder, der forener kommerciel succes, bæredygtighed og en betydelig indvirkning på beskæftigelsen og væksten i vækstøkonomierne.

Lendable har værdsat deltagelsen af både nye og eksisterende DFI-partnere i sine nye fonde. I tilfælde af LMFCF2 var partnerne British International Investment (BII), det belgiske investeringsselskab for udviklingslande (BIO), det nederlandske udviklingsfinansieringsselskab (FMO), FinDev Canada, Proparco og Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Deltagerne i LTEF omfattede blandt andet det nederlandske udviklingsfinansieringsselskab (FMO) og den schweiziske investeringsfond for nye markeder (SIFEM).

Om Lendable

Lendable er en teknologisk baseret impact fund-rådgiver, der yder aktivbaserede lån til højvækstvirksomheder på nye markeder over hele verden. Vores datadrevne tilgang til forsikring, strukturering, verifikation og overvågning gør det muligt for os at styre risikoen i takt med vores markeder, samtidig med at vi samarbejder med låntagere, når de vokser og skaber en betydelig social og miljømæssig indvirkning.

Lendable finansierer virksomheder på tværs af sektorer, herunder forbruger- og MSME-kredit, finansiering af produktive aktiver, betalinger, pengeoverførsler, digitale økosystemer og grøn energi. Med næsten et årti med stærke fondsresultater og en forvaltet formue på næsten 1 mia. USD efter lanceringen af sine to seneste fonde støtter Lendable bæredygtig industri i 21 lande i Latinamerika, Afrika og Asien. Lendable har hovedkontor i London og udvider sin rækkevidde med centre i Nairobi, Johannesburg og Singapore. Webside lendable.io

