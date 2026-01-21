Lendable、インパクト・ファンドの組成により新境地を開拓

–5億ドルの資金調達と希少な投資適格の格付け取得を目指す

ロンドン, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 世界中の急成長企業に資産担保型クレジットを提供する大手企業のLendableは、2つの新しいブレンデッド・ファイナンス・ファンドを今回初めてクローズしたことを正式に発表しました。LendableMSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2)とLendable Transportation and Energy Fund (LTEF) の2つのファンドは、3億米ドル以上を調達し、5億米ドル超のファイナルクローズを目指しています。今回新たに2つのファンドをローンチしたことで、Lendableの助言資産額は現在10億米ドルに近づいています。

LMFCF2のシニア・トランシェも投資適格の格付を取得しており、Lendableの力強い実績と規律あるクレジット手法が評価されています。

世界銀行グループの国際金融公社（IFC） は、両ファンドに対し合計8,600万米ドルを拠出しています。その他の投資家には、米国を拠点とする公的機関が所有する金融機関、主要な国際開発金融機関、ファミリーオフィス、財団などが含まれます。

これら2つのファンドは、先進国市場および新興国市場において、インクルーシブかつ持続可能な成長を推進する、インパクトの大きいテクノロジー活用型ビジネスを支援するというLendableの使命を反映しています。LMFCF2は、Lendableのテクノロジーとデータを活用し、十分なサービスを受けていない人々のために金融アクセスの拡大に取り組む次世代金融サービス企業に対し、資産を裏付けとした資金を提供します。LTEFは、電気自動車や効率的なモビリティ、再生可能エネルギー、レジリエントな農業など、さまざまな経済分野で持続可能な技術の導入を推進する急成長中の中小企業（SME）や中堅企業（MME）を対象としています。

2035年までに世界の経済成長のおよそ3分の2が新興市場によりもたらされると、 S&P Global は発表しています。こうしたなか、Lendableは金融サービス、エネルギー、輸送の基幹となる企業を支援することで、この可能性を引き出す手助けをしています。Lendableはカスタマイズされたテクノロジーとデータ・プラットフォームを通じて、グローバルな成長企業が、借り手の規律と担保の質を維持しながら、テクノロジーを駆使したストラクチャリング、継続的なモニタリング、 そして当社のMaestro risk engineからの独自のインサイトに支えられ、より迅速に規模を拡大することを可能にします。

LendableのChris Wehbe最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントしています。「今回のファンドの実現は、ビジネスに求められる水準を保ちながらインパクトを拡大できることを証明するものであり、セクターにおける重要な節目となります。これらは、独自のデータと機関投資家向けの質の高いシステムによって、一貫したリターンとインパクトを提供できるという当社の使命と主張の正しさを証明するものです。世界有数の金融機関が信頼を寄せてくれたことについて、感謝しています。今後、この資金を財務的リターンと具体的なインパクトの両方をもたらす事業に投下することを楽しみにしています。」

「当社の目標は大きなインパクトをもたらすアセットクラスに対し、リターンを犠牲にすることなく数十億ドル規模の資金を投資することです」と、Lendableの共同創設者兼エグゼクティブ・チェアマンである Daniel Goldfarb–は付け加えています。「このファンドによって、当社は目標に一歩近づくことができます。何百万人もの人々の金融、エネルギー、必要不可欠なサービスへのアクセスに変革をもたらす事業を支えることができるのです。」

IFCの産業担当バイスプレジデントであるMohamed Gouled氏は次のようにコメントしています。「2つの新ファンドへの投資を通じて、金融へのアクセスと持続可能性の2つに重点的に取り組むLendableを支援できることを嬉しく思います。今回のパートナーシップは、商業的成功、持続可能性、そして新興国全体の雇用と成長に対する重要なインパクトをもたらす次世代のテクノロジー主導型のビジネスを推進するという、私たちの共通のコミットメントを反映しています。

Lendableは、新規ファンドに参画いただいた新規および既存のDFIパートナーに対し、感謝の意を表します。LMFCF2には、 British International Investment (BII)、Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO)、Netherlands Development Finance Company (FMO)、FinDev Canada、Proparco、Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG)）がパートナーとして参画しています。LTEFには、Netherlands Development Finance Company (FMO) とSwiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM).が参画しています。

詳細につきましては、こちらまでお問い合わせください。

Lauren Callie

+27 82 894 5581

[email protected]

Alastair Crabbe

+44 (0) 778 5268 282

[email protected]

Lendableについて

Lendableは、新興市場全体の高成長企業に動産・売掛金担保融資（ABL）を提供する、テクノロジーを活用したインパクト・ファンド・アドバイザーです。アンダーライティング、ストラクチャリング、検証、モニタリング機能に対するデータ駆動型アプローチにより、当社は市場のスピードに合わせたリスク管理を行いながら、借り手が規模を拡大し、有意義な社会的・環境的インパクトを提供する際に、借り手とパートナーシップを組むことができます。

Lendableは、消費者向け金融、中小企業向け金融、プロダクティブ・アセットファイナンス、決済、送金、デジタル・エコシステム、そしてグリーンエネルギーなど、さまざまな分野の企業に融資しています。10年近くにわたるファンドの好調なパフォーマンスと、このほどローンチした2件のファンドを含めて10億米ドルに迫る助言資産額を有するLendableは、ラテンアメリカ、アフリカ、アジアの21カ国で持続可能な産業を支援しています。ロンドンに本社を置くLendableは、ナイロビ、ヨハネスブルグ、シンガポールに拠点を置き、その活動範囲を拡大しています。ウェブサイト： lendable.io

免責事項本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、いかなる有価証券の売買の勧誘を構成するものではなく、またそのように解釈されるべきでもありません。

本書で言及されている投資商品またはサービスは、

適用される米国連邦証券法で定義される「適格購入者」および

英国のプロ顧客（ FCA規則で定義）および欧州連合のプロ投資家（適用されるEU法で定義）を対象に私募を通じてのみ利用することができます。

本プレスリリースは、投資、法務、税務に関する助言を提供するものではありません。ここに記載されている情報は変更される可能性があり、将来見通しに関する記述を含む場合があります。将来見通しに関する記述は本質的に不確実であり、実際の結果と大きく異なる可能性があります。

本プレスリリースの提供は、特定の司法管轄区において法律により制限される場合があり、本プレスリリースを入手された方は、そのような制限について自ら情報を入手し、遵守する必要があります。ここに記載されている投資商品は、個人投資家の皆様にはご利用いただけません。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2862896/Lendable_Logo.jpg

SOURCE Lendable