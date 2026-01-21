Lendable avaa uusia uria vaikuttavuussijoitusten keräämisessä

- Tavoitteena 500 miljoonan dollarin kerääminen ja harvinainen sijoitusluokitus -

LONTOO, 21. tammikuuta 2026 /PRNewswire/ -- Lendable, johtava omaisuusvakuudellisten luottojen tarjoaja nopeasti kasvaville yrityksille kautta maailman, vahvisti tänään kahden uuden sekarahoitusrahastonsa ensimmäisen virstanpylvään saavuttamisen: Lendable MSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2) ja Lendable Transportation and Energy Fund (LTEF), jotka keräsivät yli 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja jotka ovat kasvattamassa rahaston kokoa yli 500 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Kahden uuden rahaston perustamisen jälkeen Lendablen neuvonannon piirissä olevien varojen määrä lähestyy nyt miljardia Yhdysvaltain dollaria.

LMFCF2:n etuoikeutettu sijoitusosuus on myös saanut investointiluokituksen, mikä korostaa Lendablen vahvaa tuloshistoriaa ja kurinalaista luottopolitiikkaa.

Maailmanpankkiryhmän kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC) on sitoutunut sijoittamaan 86 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria molempiin rahastoihin. Muita sijoittajia ovat muun muassa yhdysvaltalainen julkinen rahoituslaitos sekä johtavat kansainväliset kehitysrahoituslaitokset, perheyritykset ja säätiöt.

Nämä kaksi rahastoa heijastavat Lendablen missiota, jonka tavoitteena on tukea suuren vaikutuksen teknologiapohjaista liiketoimintaa, joka edistää osallistavaa ja kestävää kasvua kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla. LMFCF2 tarjoaa omaisuusvakuudellista pääomaa seuraavan sukupolven rahoituspalveluyrityksille, jotka hyödyntävät Lendablen teknologiaa ja dataa laajentaakseen rahoituksen saatavuutta riittämättömästi palvelluille väestöryhmille. LTEF keskittyy nopeasti kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) sekä keskisuuriin yrityksiin, jotka edistävät kestävän teknologian käyttöönottoa talouden eri aloilla, kuten sähköisessä ja tehokkaassa liikkuvuudessa, uusiutuvassa energiassa ja kestävässä maataloudessa.

Koska kehittyvät markkinat tuottavat noin kaksi kolmasosaa maailman talouskasvusta vuoteen 2035 saakka (S&P Global), Lendable auttaa vapauttamaan tämän potentiaalin tukemalla yrityksiä, joista tulee rahoituspalveluiden, energian ja liikenteen selkäranka. Räätälöidyn teknologia- ja data-alustansa avulla Lendable mahdollistaa globaalien kasvuyritysten nopeamman laajentumisen säilyttäen samalla lainanottajien kurinalaisuuden ja vakuuksien laadun. Tätä tukevat teknologiapohjainen rakenteiden suunnittelu, jatkuva seuranta ja sen Maestro-riskimoottorin tuottamat omat näkemykset.

Lendablen toimitusjohtaja Chris Wehbe kommentoi: "Nämä rahastot ovat merkkipaalu alallamme ja todistavat, että vaikutusta voidaan laajentaa kaupallisella kurinalaisuudella. Ne vahvistavat missiomme ja teesimme, että omat tiedot ja institutionaaliset laatujärjestelmät voivat tuottaa tasaisia tuottoja ja vaikutuksia. Olemme kiitollisia johtavien globaalien instituutioiden osoittamasta luottamuksesta ja odotamme innolla, että tätä pääomaa sijoitetaan yrityksiin, jotka tuottavat sekä taloudellista tuottoa että konkreettisia vaikutuksia."

"Tavoitteenamme on vapauttaa miljardeja dollareita suuren vaikutuksen omaisuusluokkiin ilman, että tuotto kärsii", lisäsi Daniel Goldfarb, yksi Lendablen perustajista– ja sen toimitusjohtaja. "Nämä rahastot vievät meidät askeleen lähemmäksi tavoitettamme ja antavat meille mahdollisuuden tukea yrityksiä, jotka tehostavat miljoonien ihmisten pääsyä rahoituspalveluiden, energiapalveluiden ja välttämättömien palveluiden piiriin."

IFC:n teollisuusjohtaja Mohamed Gouled kommentoi: "Olemme iloisia voidessamme tukea Lendablen kaksitahoista painopistettä rahoituksen saatavuudessa ja kestävyydessä investoimalla sen kahteen uuteen rahastoon. Kumppanuutemme heijastaa yhteistä sitoutumistamme tukea seuraavan sukupolven teknologiapohjaisia yrityksiä, jotka yhdistävät kaupallisen menestyksen, kestävyyden ja merkittävän vaikutuksen työpaikkoihin ja kasvuun kehittyvissä talouksissa.

Lendable on arvostanut sekä uusien että nykyisten DFI-kumppaneiden osallistumista uusiin rahastoihinsa. LMFCF2:n kumppaneita olivat British International Investment (BII), Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), Netherlands Development Finance Company (FMO), FinDev Canada, Proparco ja Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG). LTEF:ään osallistujia olivat muun muassa Alankomaiden kehitysrahoitusyhtiö (FMO) ja Sveitsin kehittyvien markkinoiden sijoitusrahasto (SIFEM).

Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä:

Lauren Callie

+27 82 894 5581

[email protected]

Alastair Crabbe

+44 (0) 778 5268 282

[email protected]

Tietoa Lendablesta

Lendable on teknologiapohjainen vaikuttavuussijoitusrahaston neuvonantajayritys, joka tarjoaa omaisuusvakuudellisia lainoja nopeasti kasvaville yrityksille kehittyvillä markkinoilla ympäri maailmaa. Tietopohjainen lähestymistapamme luottoriskin arviointiin, rahoitusrakenteiden suunnitteluun, todentamiseen ja seurantaan mahdollistaa riskien hallinnan markkinoiden vauhdilla, samalla kun teemme yhteistyötä lainanottajien kanssa heidän toimintansa kasvaessa ja heidän saadessaan aikaan merkittävän sosiaalisen ja ympäristövaikutuksen.

Lendable rahoittaa yrityksiä eri toimialoilla, mukaan lukien kuluttajaluotto sekä mikrokokoisten, pienten ja keskisuurten yritysten luotot, tuotannollisten käyttöomaisuushyödykkeiden rahoitus, maksut, rahansiirrot, digitaaliset ekosysteemit ja vihreä energia. Lendablen rahastojen tuotto on ollut vahvaa lähes vuosikymmenen ajan, ja sen hallinnoimat varojen määrä lähestyy miljardia Yhdysvaltain dollaria kahden uusimman rahaston perustamisen jälkeen. Lendable tukee kestävää teollisuutta 21 maassa Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Lontoossa pääkonttoriaan pitävä Lendable laajentaa toimintaansa Nairobissa, Johannesburgissa ja Singaporessa sijaitsevien toimipisteiden avulla. Verkkosivusto: lendable.io

Oikeudellinen huomautus: Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se ole eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai pyytää tarjousta ostaa arvopapereita, eikä se muodosta perustetta sijoituspäätöksille tai ole luotettava sijoituspäätösten tekemisessä.

Tässä mainitut sijoitustuotteet tai -palvelut ovat saatavilla vain yksityisen sijoituksen kautta ja vain seuraaville tahoille:

"Pätevät ostajat" sovellettavien Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien määritelmän mukaisesti; ja

Ammattimaiset asiakkaat Yhdistyneessä kuningaskunnassa (FCA-sääntöjen määritelmän mukaisesti) ja ammattimaiset sijoittajat Euroopan unionissa (sovellettavan EU-lainsäädännön määritelmän mukaisesti).

Tämä lehdistötiedote ei ole sijoitusneuvontaa, oikeudellista neuvontaa tai veroneuvontaa. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot voivat muuttua ja ne voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan epävarmoja ja voivat poiketa merkittävästi todellisista tuloksista.

Laki voi rajoittaa tämän lehdistötiedotteen jakelua tietyissä maissa, ja henkilöiden, joiden haltuun se joutuu, on velvollisuus selvittää ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Tässä mainitut sijoitustuotteet eivät ole saatavilla yksityissijoittajille.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862896/Lendable_Logo.jpg