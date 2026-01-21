Lendable bryter ny mark innen pengeinnsamling

- På vei mot 500 millioner dollar og en sjelden investeringsgradrangering -

LONDON, 21. januar 2026 /PRNewswire/ -- Lendable, en ledende leverandør av eiendomsbasert kreditt til raskt voksende selskaper globalt, bekreftet i dag den første avslutningen av sine to nye blandede finansfond: Lendable MSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2) og Lendable Transportation and Energy Fund (LTEF), som har samlet inn mer enn 300 millioner USD og er på vei til endelig avslutning på over 500 millioner USD. Etter lanseringen av de to nye fondene nærmer Lendables eiendeler under rådgivning seg nå 1 milliard USD.

LFCMF2s seniortransje har også sikret en investering-gradrangering, noe som understreker Lendables sterke ytelse og disiplinerte kredittilnærming.

Verdensbankgruppens International Finance Corporation (IFC) har forpliktet seg til 86 millioner USD i begge fondene sammen med andre investorer, inkludert en amerikansk finansiell institusjon i offentlig eierskap sammen med ledende internasjonale utviklingsfinansieringsinstitusjoner, familiekontorer og stiftelser.

Disse to fondene gjenspeiler Lendables oppdrag om å støtte teknologisk aktive virksomheter med stor innvirkning som driver inkluderende og bærekraftig vekst i utviklede og fremvoksende markeder. LFCMF2 gir aktivastøttet kapital til neste generasjons finansselskaper som utnytter Lendables teknologi og data for å utvide finansiell tilgang for underbetjente befolkninger. LTEF tar sikte på raskt voksende små og mellomstore bedrifter (SMV) og mellomstore bedrifter (MME) som driver vedtaket av bærekraftig teknologi på tvers av ulike økonomiske sektorer, inkludert elektrisk og effektiv mobilitet, fornybar energi og robust landbruk.

Med fremvoksende markeder projisert til å levere omtrent to tredjedeler av global økonomisk vekst gjennom 2035 (S&P Global), bidrar Lendable til å låse opp dette potensialet ved å støtte bedrifter som vil bli ryggraden i finansielle tjenester, energi og transport. Gjennom sin tilpasset teknologi- og dataplattform gjør Lendable det mulig for globale vekstbedrifter å skalere raskere, samtidig som låntakers disiplin og sikkerhetskvalitet opprettholdes, støttet av teknologiledet strukturering, kontinuerlig overvåking og proprietære innsikter fra Maestro-risikomotoren.

Chris Wehbe, administrerende direktør i Lendable, sa følgende: «Disse fondene er en milepæl i vår sektor, og beviser at du kan skalere innvirkning med kommersiell iver. De validerer vårt oppdrag og tesen om at proprietære data og institusjonelle kvalitetssystemer kan levere konsekvent avkastning og innvirkning. Vi er takknemlige for tilliten fra ledende globale institusjoner, og vi ser frem til å distribuere denne kapitalen til bedrifter som leverer både økonomisk avkastning og håndgripelig innvirkning.»

«Vårt mål er å låse opp milliarder av dollar for aktivaklasser med stor innvirkning uten å gå på bekostning av avkastning» tilføyde Daniel Goldfarb, Lendables medgrunnlegger og administrerende styreformann. «Disse midlene får oss ett skritt nærmere, og lar oss støtte virksomhetene som transformerer tilgang til finans, energi og essensielle tjenester for millioner av mennesker»

IFCs Mohamed Gouled, visepresident for industri, kommenterte: «Vi er stolte av å støtte Lendables doble fokus på tilgang til finansiering og bærekraft gjennom våre investeringer på tvers av de to nye fondene. Vårt partnerskap gjenspeiler vår felles forpliktelse til å styrke neste generasjon av teknologiaktiverte bedrifter som bringer sammen kommersiell suksess, bærekraft og meningsfull innvirkning på arbeidsplasser og vekst i fremvoksende økonomier.

Lendable har satt pris på deltakelsen av både nye og eksisterende DFI-partnere i sine nye fond. For LMFCF2 var partnerne British International Investment (BII), det belgiske investeringsselskapet for utviklingsland (BIO), det nederlandske utviklingsfinansieringsselskapet (FMO), FinDev Canada, Proparco og Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG). For LTEF var deltakerne Nederland Development Finance Company (FMO) og Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM).

Om Lendable

Lendable er en teknologisk aktivert effektfondrådgiver som gir eiendomsstøttet utlån til høyvekstbedrifter på tvers av fremvoksende markeder globalt. Vår datadrevne tilnærming til garantistillelse, strukturering, verifisering og overvåking gjør det mulig for oss å håndtere risiko i hastigheten til våre markeder, samtidig som vi samarbeider med låntakere når de skalerer og leverer en meningsfull sosial og miljømessig innvirkning.

Lendable finansierer selskaper på tvers av sektorer, inkludert forbruker- og SMV-kreditter, finansiering av produksjonsmidler, betalinger, pengeoverføringer, digitale økosystemer og grønn energi. Med nesten et tiår av sterk fondsprestasjon og rådgivningsaktiva på nærmere 1 milliard USD etter lanseringen av de to siste fondene, støtter Lendable bærekraftig industri i 21 land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Vi har hovedkontor i London, og Lendable utvider sin rekkevidde med knutepunkter i Nairobi, Johannesburg og Singapore. Nettsted: lendable.io

