Lendable bryter ny mark i insamling till påverkansfond

LONDON, 21 januari, 2026 /PRNewswire/ -- Lendable, en ledande leverantör av tillgångsbaserad kredit till snabbväxande företag globalt, bekräftade idag den första stängningen av sina två nya blandade finansieringsfonder: Lendable MSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2) och Lendable Transportation and Energy Fund (LTEF) har samlat in mer än 300 miljoner USD och är på god väg mot en slutlig avslutning på över 500 miljoner USD. Efter lanseringen av de två nya fonderna närmar sig Lendables tillgångar under rådgivning nu 1 miljard USD.

LFCMF2:s seniora tranch har även säkrat ett kreditvärdighetsbetyg, vilket understryker Lendables starka meriter och disciplinerade kreditstrategi.

Världsbankens International Finance Corporation (IFC) har åtagit sig 86 miljoner USD för båda fonderna, tillsammans med andra investerare, däribland ett amerikanskt offentligt finansiellt institut tillsammans med ledande internationella utvecklingsfinansieringsinstitut, familjeföretag och stiftelser.

Dessa två fonder återspeglar Lendables uppdrag att stödja högeffektiva, teknikbaserade företag som driver inkluderande och hållbar tillväxt på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. LFCMF2 tillhandahåller tillgångsbaserat kapital till nästa generations finansiella tjänsteföretag som utnyttjar Lendables teknik och data för att utöka finansiell tillgång för missgynnade befolkningsgrupper. LTEF riktar sig till snabbväxande små och medelstora företag (SME) och mellansegmentsföretag (MMEs) som driver utvecklingen av hållbar teknik inom olika ekonomiska sektorer, inklusive elektrisk och effektiv mobilitet, förnybar energi och motståndskraftigt jordbruk.

Med tillväxtmarknader som kommer att leverera cirka två tredjedelar av den globala ekonomiska tillväxten fram till 2035 (S&P Global), bidrar Lendable till att frigöra denna potential genom att stödja företag som kommer att bli ryggraden inom finansiella tjänster, energi och transport. Genom sin anpassade teknik- och dataplattform gör Lendable det möjligt för globala tillväxtbolag att skala snabbare samtidigt som de upprätthåller låntagardisciplin och säkerhetskvalitet, med stöd av teknikstyrd strukturering, löpande övervakning och proprietära insikter från sin Maestro-riskmotor.

Chris Wehbe, vd för Lendable, kommenterade: "Dessa fonder är en milstolpe i vår sektor och bevisar att man kan skala påverkan med kommersiell stringens. De validerar vårt uppdrag och vår tes om att proprietära data och institutionella kvalitetssystem kan tillföra konsekvent avkastning och påverkan. Vi är tacksamma för det förtroende som har visats av ledande globala institutioner, och vi ser fram emot att distribuera detta kapital till företag som levererar såväl ekonomisk avkastning som påtaglig påverkan."

"Vårt mål är att låsa upp miljarder dollar för tillgångsklasser med hög inverkan utan att göra avkall på avkastning", tillade Daniel Goldfarb, Lendables medgrundare och verkställande ordförande. "Dessa medel tar oss ett steg närmare och gör det möjligt för oss att stödja de företag som omvandlar tillgången till finansiering, energi och viktiga tjänster för miljontals människor."

IFC:s Mohamed Gouled, Vice President of Industries kommenterade: "Vi är glada att kunna stödja Lendables dubbla fokus på tillgång till finansiering och hållbarhet genom våra investeringar i dess två nya fonder. Vårt partnerskap återspeglar vårt gemensamma åtagande att stärka nästa generations teknikbaserade företag som sammanför kommersiell framgång, hållbarhet och meningsfull påverkan på jobb och tillväxt i tillväxtekonomier.

Lendable har uppskattat både nya och befintliga DFI-partners deltagande i de nya fonderna. När det gäller LMFCF2 ingick British International Investment (BII), det belgiska investeringsbolaget för utvecklingsländer (BIO), det nederländska utvecklingsfinansieringsbolaget (FMO), FinDev Canada, Proparco och Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) bland parterna. För LTEF ingick deltagarna i Nederländernas utvecklingsfinansieringsbolag (FMO) och den schweiziska investeringsfonden för tillväxtmarknader (SIFEM).

Om Lendable

Lendable är en teknikbaserad påverkansfondrådgivare som erbjuder tillgångsbaserad utlåning till företag med hög tillväxt på tillväxtmarknader över hela världen. Vårt datadrivna tillvägagångssätt för underwriting, strukturering, verifiering och övervakning gör det möjligt för oss att hantera risker i takt med våra marknader, samtidigt som vi samarbetar med låntagare när de skalar och tillhandahåller en meningsfull social och miljömässig påverkan.

Lendable finansierar företag inom olika sektorer, inklusive konsument- och MSME-kredit, finansiering av produktionstillgångar, betalningar, remitteringar, digitala ekosystem och grön energi. Med nästan ett decennium av stark fondprestanda och tillgångar under rådgivning som närmar sig 1 miljard USD efter lanseringen av sina senaste två fonder, stöder Lendable hållbar industri i 21 länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Lendable har sitt huvudkontor i London och utvidgar sin räckvidd med nav i Nairobi, Johannesburg och Singapore. Hemsida: lendable.io

