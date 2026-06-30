Omada lance Agent Governance pour sécuriser les agents IA et les Identités non humaines

Une nouvelle solution aide les entreprises à découvrir les agents IA, à définir les responsabilités, à comprendre les droits d'accès et à réduire les risques dans les environnements cloud

COPENHAGUE, Danemark, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Omada A/S (« Omada »), leader mondial dans le domaine de la gouvernance et de l'administration des identités (IGA) basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Omada Agent Governance, une nouvelle solution conçue pour aider les entreprises à appliquer aux agents IA et aux identités non humaines les mêmes règles de gouvernance que celles qu'elles appliquent déjà aux personnes.

Les agents IA s'imposent comme une nouvelle catégorie d'acteurs numériques en entreprise. Ils se connectent à des systèmes, accèdent à des données, exécutent des tâches et prennent des décisions avec une autonomie croissante. Pourtant, la plupart des entreprises n'ont qu'une visibilité limitée sur le nombre d'agents IA présents dans leur environnement, sur les personnes qui en sont responsables, sur ce à quoi ils ont accès, ou encore sur l la pertinence de cet accès.

À mesure que l'adoption s'accélère, les entreprises sont confrontées à un défi croissant en matière de gouvernance. Les outils de sécurité et d'identité existants ont été conçus principalement pour les humains, ce qui crée un décalage entre la croissance rapide des agents IA et les mécanismes de contrôle nécessaires pour les réguler.

Jakob H. Kraglund, PDG d'Omada, a déclaré : « Chaque grande évolution technologique engendre un vide en matière de gouvernance, et les agents IA ne font pas exception. Les entreprises s'empressent d'adopter l'IA. Cependant, la plupart d'entre elles ne sont pas en mesure de répondre à quatre questions fondamentales : De quels agents IA est-ce que je dispose ? Qui en est responsable ? Que peuvent-ils atteindre ? Et quel est le risque ? Omada Agent Governance a été conçu précisément pour répondre à ces questions. »

Omada Agent Governance étend l'infrastructure de gouvernance d'Omada à cette nouvelle catégorie d'employés numériques et permet aux entreprises de :

Renforcer la visibilité des agents IA et des identités non humaines sur les plateformes cloud

Améliorer la responsabilisation en désignant des responsables et en réduisant le nombre d'agents non gérés ou orphelins

Améliorer la clarté opérationnelle en expliquant comment les identités, les accès et les dépendances s'articulent entre eux

Réduire l'exposition aux risques en comparant les droits d'accès à l'utilisation effective et en limitant au minimum les identités disposant de privilèges excessifs

Renforcer la sécurité globale et le niveau de conformité grâce à un alignement sur des cadres de référence de premier plan tels que l'AI Act de l'Union européenne, le NIST AI RMF, la norme ISO 42001, l'OWASP et MITRE ATLAS

Accélérer la préparation aux audits grâce à des éléments probants cohérents et fiables en matière de gouvernance

Omada Agent Governance est conçu pour offrir aux entreprises la flexibilité nécessaire pour maitriser leur stratégie de gouvernance des identités.

Agent Gouvernance supporte tout type d'environnements, tout en restant délibérément indépendant des investissements existants dans les solutions IGA (gouvernance et administration des identités) ainsi que dans l'ensemble de l'écosystème IAM (gestion des identités et des accès).

À propos d'Omada

Acteur de premier plan dans le domaine de la sécurité et de la gouvernance des identités, Omada aide les entreprises à réduire les risques en sécurisant l'accès pour chaque identité, qu'elle soit humaine ou non. La plateforme d'Omada s'appuie sur des analyses basées sur l'IA et sur l'automatisation intelligente pour améliorer l'efficacité, la conformité et la sécurité. Grâce à une visibilité unifiée et à une évaluation continue des risques, Omada permet aux équipes de sécurité de détecter plus rapidement les menaces, de renforcer les contrôles et de faire évoluer la sécurité des identités sans ajouter de complexité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur, https://www.omadaidentity.com et.

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Diana Diaz

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