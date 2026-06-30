Omada Agent Governance utökar identitetsstyrning till AI-agenter

Ny lösning hjälper organisationer att upptäcka AI-agenter, fastställa ansvar, förstå åtkomst och minska risker i molnmiljöer

KÖPENHAMN, Danmark, 30 juni, 2026 /PRNewswire/ -- Omada A/S ("Omada"), en global ledare inom AI-driven Identity Governance and Administration (IGA), lanserade i dag Omada Agent Governance, en ny lösning som hjälper organisationer att tillämpa samma styrningsdisciplin på AI-agenter och icke-mänskliga identiteter som de redan tillämpar på mänskliga dito.

AI-agenter håller snabbt på att bli en ny typ av digital aktör i företag. De ansluter till system, får åtkomst till data, utför uppgifter och fattar beslut med allt större autonomi. Ändå har de flesta organisationer begränsad insyn i hur många AI-agenter som finns i deras miljö, vem som ansvarar för dem, vad de har åtkomst till eller om denna åtkomst är lämplig.

I takt med att användningen ökar står organisationer inför en växande styrningsutmaning. Befintliga säkerhets- och identitetsverktyg byggdes främst för människor, vilket lämnar ett glapp mellan den snabba tillväxten av AI-agenter och de kontroller som krävs för att styra dem.

Jakob H. Kraglund, vd för Omada, sa: "Varje större teknikskifte skapar ett styrningsglapp, och AI-agenter är inget undantag. Organisationer kan dra stora fördelar av AI. Men de flesta kan inte svara på fyra grundläggande frågor: Vilka AI-agenter har jag? Vem ansvarar för dem? Vad kan de nå? Och vilken risk innebär det? Omada Agent Governance är byggt för att besvara just dessa frågor."

Omada Agent Governance utökar Omadas styrningsstruktur till den nya klassen av digitala medarbetare och gör det möjligt för organisationer att

Stärka insynen i AI-agenter och icke-mänskliga identiteter på molnplattformar

Förbättra ansvarsfördelningen genom att tilldela ägarskap och minska antalet ohanterade eller övergivna agenter

Öka den operativa tydligheten genom att förklara hur identiteter, åtkomst och beroenden hänger ihop

Minska riskexponeringen genom att jämföra åtkomst med faktisk användning och minimera identiteter med för höga behörigheter

Höja den övergripande säkerhets- och efterlevnadsnivån genom anpassning till ledande ramverk som EU:s AI-förordning, NIST AI RMF, ISO 42001, OWASP och MITRE ATLAS

Påskynda revisionsberedskapen med konsekventa och tillförlitliga styrningsunderlag

Omada Agent Governance är utformat för att ge organisationer flexibilitet att stärka sin identitetsstyrning i alla typer av miljöer, och är avsiktligt oberoende av befintliga IGA-investeringar och bredare IAM-investeringar.

Om Omada

Omada är ledande inom identitetssäkerhet och styrning och hjälper organisationer att minska risker genom att säkra åtkomst för varje identitet, mänsklig såväl som icke-mänsklig. Omadas plattform använder AI-drivna insikter och intelligent automatisering för att förbättra effektivitet, efterlevnad och säkerhet. Med enhetlig insyn och kontinuerlig riskbedömning gör Omada det möjligt för säkerhetsteam att upptäcka hot snabbare, stärka kontrollen och skala identitetssäkerheten utan ökad komplexitet. För mer information, besök https://www.omadaidentity.com.

Mediekontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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