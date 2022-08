TUMI představuje kampaň pro podzim 2022 s heslem „Built for the Journey" (Vytvořeno pro vaše cesty), prezentovanou v dokumentárním stylu

Jednotlivé filmy představí unikátní příběhy světových špiček sportovního světa a zábavního průmyslu Son Heung-mina, Gracie Abramsové, Anthonyho Ramose a Landa Norrise

NEW YORK, 22. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Mezinárodní značka TUMI, která se zaměřuje na cestování a životní styl, zahájí na podzim celosvětovou kampaň s heslem „Built for the Journey" (Vytvořeno pro vaše cesty), která popisuje osobní i profesní cesty čtyř světoznámých profesionálů z oblasti sportu a zábavy, známých též pod názvem TUMI Crew (Tým TUMI). Kampaň vytvořila uznávaná filmová režisérka Jessy Moussallemová, která se vydala na cesty po celém světě, aby ve formě krátkých filmů ztvárnila jedinečné příběhy těchto ojedinělých osobností. Patří mezi ně profesionální fotbalista Son Heung-min , zpěvačka a skladatelka Gracie Abramsová , herec a hudebník Anthony Ramos , a pilot Formule 1 za tým McLaren Lando Norris . V každé z kapitol kampaně představují členové týmu TUMI Crew kolekce 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® a McLaren, které se inspirují jejich všestrannými vášněmi a touhou být neustále v pohybu.

„Ve společnosti TUMI je naším cílem zajistit, aby byl každý při používání našich výrobků schopen podávat ty nejlepší výkony – ať už cestuje na turné do zahraničí, vrací se domů nebo se vydává za novým profesním dobrodružstvím," prohlásil Victor Sanz, kreativní ředitel společnosti TUMI. „Využíváme specializované konstrukční techniky a inovativní materiály, abychom jejich prostřednictvím vytvořili moderní produkty, které nabízejí to nejlepší pro cestování po stránce odolnosti, udržitelnosti i trvanlivosti. Naše výrobky odolávají zkoušce časem."

První příběh je uváděn již dnes a jeho hlavním hrdinou je jihokorejský fotbalista Son Heung-min, který se na své cestě zdokonaluje neúnavným opakováním a ukazuje, co je skutečně potřeba k dosažení profesního úspěchu. Heung-min se na cestách spoléhá na pevné kufry TUMI 19 Degree Aluminum, které spolehlivě chrání jeho cenný majetek.

Zbývající tři dokumentární snímky této kampaně budou mít premiéru v září a říjnu. Dokument o Gracie Abramsové (premiéra 15. září) bude věnován jejímu prvnímu mezinárodnímu turné a její cestě do Paříže, které absolvovala s odolnými a udržitelnými zavazadly TEGRA-LITE®, vyrobenými přesně podle potřeb jejího rušného života na cestách. Tato kampaň se inspirovala její písní „For Real This Time" (Tentokrát doopravdy). Vyprávění o Anthony Ramosovi, které bude rovněž uvedeno 15. září, se zaměří na jeho cestu do Portorika a na zvláštní vztah, který k tomuto ostrovu a ke svému odkazu vnímá. „Návštěva Portorika pro mě byla zážitkem, který mi umožnil poznat svůj původ a vytvořit si intenzivnější vazbu k místům, ze kterých pochází moje rodina. Díky vybavení TEGRA-LITE® od společnosti TUMI byla tato cesta o to výjimečnější, protože jsem si mohl bezpečně zabalit cenné suvenýry z návštěvy La Isla, které mi budou vždy připomínat mou rodnou zemi," konstatoval Ramos. Cesta za doprovodu výrobků společnosti TUMI ho inspirovala k nahrávce skladby s názvem „Maleta", což ve španělštině znamená „taška".

V posledním díle, který bude uveden 13. října, se představí nejnovější kolekce TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX. Tu bude prezentovat pilot týmu McLaren F1 Lando Norris, který se podělí o svou vizi budoucnosti. Jeho příběh, natočený na periferii Londýna, doprovází kolekci TUMI | McLaren, která se zaměřuje na inovace, technologie a design.

„Tato kampaň skládá poctu houževnatosti lidského ducha a touze vydat se vstříc novým dobrodružstvím, což současně tvoří samotnou podstatu společnosti TUMI. Společnost TUMI se zavázala zlepšovat zážitky, které lidé na svých cestách zažívají; taková je naše podstata," uvedla Jill Krizelmanová, senior viceprezidentka pro globální marketing a elektronický obchod společnosti TUMI.

Zástupci této značky očekávají, že v průběhu sezóny uspořádají celou řadu akcí po celém světě na oslavu uvedení těchto kolekcí na trh. O další informace se podělíme zanedlouho.

Všechny kolekce jsou celosvětově k dostání v prodejnách TUMI, na webu TUMI.com a u vybraných specializovaných prodejců.

O společnosti TUMI

Společnost TUMI vytváří od roku 1975 prvotřídní luxusní funkční doplňky pro svět podnikání a cestování navržené tak, aby obohacovaly, usnadňovaly a zpříjemňovaly všechny aspekty života na cestách. Jedinečná funkčnost se snoubí s vynalézavostí – chceme být celoživotním partnerem lidí, kteří jsou neustále v pohybu a které nemůže nic zastavit. Výrobky této značka se prodávají po celém světě ve více než 75 zemích na zhruba 2 000 prodejních místech.

Další informace o společnosti TUMI naleznete na stránkách TUMI.com

