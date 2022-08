TUMI debutuje s jesennou kampaňou 2022 v dokumentárnom štýle s názvom „Built for the Journey"

Filmy budú obsahovať jedinečné príbehy svetových osobností športu a zábavy, Son Heung-mina, Gracie Abramsovej, Anthonyho Ramosa a Landa Norrisa

NEW YORK, 22. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Túto jeseň spustí medzinárodná cestovateľská a lifestylová značka TUMI svoju globálnu kampaň s názvom „Built for the Journey", ktorá zachytáva osobné a profesionálne cesty štyroch svetoznámych profesionálov v oblasti športu a zábavy, známych ako TUMI Crew. Kampaň pripravila uznávaná filmová režisérka Jessy Moussallem, ktorá precestovala celý svet, aby v nej oživila jedinečné príbehy a jej súčasťou budú krátke filmy s profesionálnym futbalistom Son Heung-minom, speváčkou a skladateľkou Gracie Abrams, hercom a hudobníkom Anthonym Ramosom a jazdcom Formuly 1 McLaren Landom Norrisom. Posádka Crew, ktorú poháňajú mnohé vášne a snaha byť v pohybe, predstavuje v každej kapitole kampane kolekcie modely 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® a McLaren.

„Naším cieľom v spoločnosti TUMI je zabezpečiť, aby každý človek mohol pri používaní našich výrobkov podávať tie najlepšie výkony – či už cestuje na turné do zahraničia, vracia sa domov alebo sa vydáva na nové profesionálne dobrodružstvo," povedal Victor Sanz, kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI.„Používame špecializované dizajnérske techniky a inovatívne materiály na vytvorenie moderných produktov, ktoré ponúkajú to najlepšie z hľadiska cestovania, odolnosti, udržateľnosti a trvanlivosti. Naše produkty odolávajú skúške časom."

Prvý príbeh sa začína dnes a jeho hlavnou postavou je juhokórejský futbalista Son Heung-min, ktorého cesta je o zdokonaľovaní remesla prostredníctvom opakovania a o tom, čo je potrebné na dosiahnutie profesionálneho úspechu. Počas svojich ciest sa Heung-min spolieha na hliníkové kufre TUMI 19 Degree, ktoré chránia jeho cenný majetok.

Zvyšné tri dokumentárne kampane budú mať premiéru v priebehu septembra a októbra. Film s Gracie Abrams (bude uvedený 15. septembra) bude venovaný jej prvému medzinárodnému turné a predstaví jej cestu do Paríža s odolnou a udržateľnou batožinou TEGRA-LITE®, ktorá bola vytvorená pre jej náročný život na cestách. Túto kampaň inšpirovala jej pieseň „For Real This Time ". Príbeh Anthonyho Ramosa, tiež uvedený 15. septembra, ukáže jeho cestu do Portorika a zvláštne spojenie, ktoré cítil k ostrovu a svojmu dedičstvu. „Návšteva Portorika bola skúsenosťou, ktorá mi umožnila hlbšie spoznať svoje korene a spojiť sa s miestom, odkiaľ pochádza moja rodina. Vďaka modelu TEGRA-LITE® od spoločnosti TUMI bola táto cesta výnimočnejšia, pretože som si bezpečne pribalil významné suveníry z La Isla, ktoré mi budú vždy pripomínať domovinu," povedal Ramos. S TUMI nahral pieseň inšpirovanú svojím výletom s názvom „Maleta", čo v španielčine znamená taška.

V poslednej časti, uvedenej 13. októbra, sa predstaví najnovšia kolekcia TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX s jazdcom F1 McLaren Landom Norrisom, ktorý sa podelil o svoju víziu budúcnosti. Jeho príbeh zachytený mimo Londýna dopĺňa kolekciu TUMI | McLaren založenú na inováciách, technológiách a dizajne.

„Táto kampaň oslavuje odolnosť ľudského ducha a podnikanie nových dobrodružstiev, ktoré sú základom DNA spoločnosti TUMI. Spoločnosť TUMI sa zaviazala zdokonaľovať cestovanie; tak naša spoločnosť rastie," uviedla Jill Krizelman, vyššia viceprezidentka pre globálny marketing a elektronický obchod spoločnosti TUMI.

Značka očakáva, že počas celej sezóny bude organizovať nespočetné množstvo aktivít po celom svete na oslavu uvedenia na trh. Viac informácií čoskoro.

Všetky kolekcie sú celosvetovo dostupné v predajniach TUMI, na stránkach TUMI.com a u vybraných špecializovaných predajcov.

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné prvky pre obchodné, cestovateľské a výkonnostné aktivity, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, nekomplikovali a skrátili všetky aspekty aktívneho života. Spájame bezchybnú funkčnosť s duchom vynaliezavosti a zaviazali sme sa podporovať cestovanie ako celoživotný partner pre cestovateľov a tvorcov, keď sa oddávajú svojim vášňam. Značka sa celosvetovo predáva vo viac ako 75 krajinách s približne 2 000 predajnými miestami.

Viac informácií o spoločnosti TUMI nájdete na stránkach TUMI.com

