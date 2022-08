TUMI presenta la campaña de otoño de 2022 titulada "Construido para el viaje"

Las películas presentarán historias únicas de los líderes mundiales del deporte y el entretenimiento Son Heung-min, Gracie Abrams, Anthony Ramos y Lando Norris

NUEVA YORK, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Este otoño, TUMI, la marca internacional de viajes y estilo de vida, lanzará su campaña global titulada "Built for the Journey" (Construido para el viaje), que narra los viajes personales y profesionales de cuatro profesionales del deporte y el entretenimiento de renombre mundial, conocidos como la TUMI Crew. La campaña, realizada por el prestigioso director de cine Jessy Moussallem, que viajó por todo el mundo para dar vida a sus historias únicas, incluirá cortometrajes con el futbolista profesional Son Heung-min, la cantante y compositora Gracie Abrams, el actor y artista Anthony Ramos, y el piloto de McLaren F1 Lando Norris. La tripulación, seleccionada por sus polifacéticas pasiones y su afán por estar en movimiento, muestra las colecciones 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® y McLaren, respectivamente, a través de cada capítulo de la campaña.

Directed by Jessy Moussallem Photographed by India Sleem Photographed by Aria Shahrokhshahi Photographed by Aria Shahrokhshahi Photographed by Aria Shahrokhshahi

"En TUMI, nuestro objetivo es garantizar que cada persona pueda dar lo mejor de sí misma cuando utiliza nuestros productos, ya sea cuando viaja al extranjero de gira, cuando vuelve a casa o cuando se embarca en una nueva aventura profesional", dijo Victor Sanz, Director Creativo de TUMI. "Utilizamos técnicas de diseño especializadas y materiales innovadores para crear productos modernos que ofrecen lo mejor en viajes, resistencia, sostenibilidad y durabilidad. Nuestros productos resisten la prueba del tiempo".

La primera historia se lanza hoy y está protagonizada por el futbolista surcoreano Son Heung-min, cuyo viaje consiste en perfeccionar su oficio a través de la repetición y demostrar lo que se necesita para alcanzar el éxito profesional. A lo largo de sus viajes, Heung-min confía en sus maletas rígidas de aluminio TUMI 19 Degree para proteger sus preciadas posesiones.

Las tres campañas documentales restantes se estrenarán a lo largo de septiembre y octubre. La película de Gracie Abrams (que se estrenará el 15 de septiembre) destacará su primera gira internacional y mostrará su viaje a París con su equipaje TEGRA-LITE®, duradero y sostenible, construido para su ajetreada vida en la carretera. Esta campaña está inspirada en su canción "For Real This Time". La narración de Anthony Ramos, que también se lanzará el 15 de septiembre, destacará su viaje de autodescubrimiento a Puerto Rico y la conexión especial que sintió con la isla y su herencia. "Visitar Puerto Rico ha sido una experiencia que me ha permitido explorar mis raíces y conectar con el lugar de donde procede mi familia de una manera más profunda. TEGRA-LITE® de TUMI hizo que este viaje fuera más excepcional, ya que empaqué con seguridad recuerdos significativos de La Isla para recordarme siempre la patria", dijo Ramos. Grabó una canción inspirada en su viaje con TUMI, titulada "Maleta".

La última entrega, que se lanzará el 13 de octubre, destacará la nueva colección TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX con el piloto de McLaren F1 Lando Norris, que compartió su visión del futuro. Capturado en las afueras de Londres, su historia complementa la colección TUMI | McLaren, que se basa en la innovación, la tecnología y el diseño.

"Esta campaña celebra la resistencia del espíritu humano y el hecho de embarcarse en nuevas aventuras, lo cual es fundamental para el ADN de TUMI. TUMI se compromete a perfeccionar el viaje; así es como estamos construidos", declaró Jill Krizelman, vicepresidente sénior de Marketing Global y Comercio Electrónico de TUMI.

A lo largo de la temporada, la marca espera organizar una gran cantidad de activaciones en todo el mundo para celebrar los lanzamientos. Más información en breve.

Todas las colecciones están disponibles en todo el mundo en las tiendas TUMI, en TUMI.com y en tiendas especializadas seleccionadas.

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos de lujo de primera clase para los negocios, los viajes y el rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, estamos comprometidos a potenciar los viajes como un socio de por vida para los que se mueven y hacen de la búsqueda sus pasiones. La marca se vende a nivel mundial en más de 75 países con aproximadamente 2.000 puntos de venta.

Para más información sobre TUMI, visite TUMI.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1881737/FW22_Launch.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881732/Anthony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881734/Son.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881735/Gracie.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881736/Lando.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.